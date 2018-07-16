«Дзюба – лицо сборной России. Но я бы не хотел встретиться с ним на поле»

Лотар Маттеус посетил нашу редакцию утром в день финала чемпионата мира. Коллега, который помогал с переводом, перед интервью сказал: «Человек он вроде бы непростой. С короной на голове». Эти опасения Лотар разрушил на первой же минуте нашего общения. Улыбчивый, весёлый, раскованный и очень коммуникабельный — общаться с ним было удовольствием. Маттеус предстал перед нами абсолютно земным и простым человеком: свободно общался, шутил и общался с сыновьями шеф-редактора футбольного отдела.

Сначала интервью шло на немецком, потом перешли на английский. А еще он обменялся несколькими фразами с одним из нас на итальянском. Понравилось вроде бы не только нам, но и ему. Интервью уже закончилось, а он все не торопился уходить. Похвалили редакционное пространство в стиле «оупен спейс» — мол, именно так и надо работать, без секретов, чтобы все были максимально информированы о редакционных процессах. Напоследок сказал, что будет болеть за Хорватию в финале. А победит, был уверен, Франция. Так оно и произошло.

«Немецкий язык Путина лучше, чем мой английский»

— Вы провели месяц в России. Нет желания оставаться здесь и дальше?

— Россия – прекрасное место. Уже 40 лет наблюдаю за развитием страны. У меня жена отсюда, поэтому о развитии России, особенно в последние 20 лет, я знаю много. Впервые я был здесь в 1979 году. Тогда, конечно, страна была не такая открытая. Во время чемпионата мира всё прекрасно. Но я бывал здесь и зимой, когда на улицах снег, дождь и большие пробки. В этот сезон я бы не смог здесь жить, а вот летом – с удовольствием. Россия – прекрасное место. Все мои друзья, кто до этого не бывал здесь, приятно удивлены, насколько здесь здорово.

— Давайте проверим, успели ли вы за этот месяц познакомиться с историей нашего футбола. Сможете назвать троих, на ваш взгляд, лучших игроков в истории российского футбола?

— О-ой, это очень тяжёлый вопрос, я ведь не знаю всей истории футбола. Конечно, Лев Яшин. Советских ведь тоже можно?

— Конечно.

— Хорошо. В 1966 году Яшин был лучшим вратарём чемпионата мира. Олег Блохин – я думаю, что это один из самых известных игроков, которые когда-либо были у Советского Союза. Ну и Андрей Шевченко – хоть он и украинец.

Я знаю, что ваша команда была очень сильна в конце 60-х-начале 70-х, но их имён нет в моём поле зрения. В 1966-м они играли в полуфинале чемпионата мира в Англии, в 1972-м – в финале чемпионата Европы против Германии. В то время были очень хорошие игроки, без них вы бы не добились результата.

— Самое необычное место в России, где вы сделали селфи?

— На крыше ГУМа. Туда обычно вход запрещён, но для нас сделали исключение. Крыша ГУМа, на фоне — Красная площадь, Кремль позади – самое крутое селфи, которое у меня есть.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

— Вы виделись с Путиным. Как это было?

— Это была очень приятная встреча. Я знаю Путина уже довольно давно. У нас есть общий друг – президент международной федерации дзюдо Мариус Визер. С Путиным мы общались и на Олимпиаде в Пекине, и на Играх в Лондоне. Я его знаю не только как политика, но и персонально с ним знаком. Он человек с прямым мнением, здорово говорит по-немецки. Путин очень хорошо презентовал Россию, помог стране получить чемпионат мира, а этот турнир показал всему миру вашу страну. Все узнали, насколько красива Россия. Турнир получился одним из лучших в истории. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения атмосферы всё организовано на самом высоком уровне. Это победа в том числе Владимира Путина.

— Вы нервничали на встрече с ним?

— С учётом того, что мы уже встречались, я не нервничал. Но встреча с такими людьми – всегда крутая история. Путин – лицо России, как Меркель в Германии или Трамп в США. Было очень приятно с ним поговорить. Его немецкий лучше, чем его английский. Мы могли общаться на моём родном языке, это очень здорово.

— О чём шёл разговор?

— Мы не говорили о политике, ведь я представитель футбола. Общались только на футбольную тему: о чемпионате мира, стадионах, будущем российского футбола, как ваш футбол должен развиваться. Говорили, что надо вкладывать в развитие подрастающего поколения, чтобы закрепить нынешние успехи. Их ведь никто не ожидал. Два года назад российский футбол был в самом низу. Сейчас надо использовать этот чемпионат мира, чтобы добиваться больших успехов в будущем.

— Некоторые немецкие СМИ критиковали вас за эту встречу. Вы понимаете почему?

— Абсолютно не понимаю. Могу лишь усмехнуться в ответ. Надо понять одну простую вещь: не стоит смешивать футбол с политикой. Мы разговаривали исключительно о футболе. А о футболе я могу говорить с любым человеком на этой земле.

«Теперь у вас руки в крови». Футболистов ненавидят после встречи с Путиным Оказывается, они стали участниками «страшных преступлений» и адвокатами «машины по убийствам».

— На мундиаль приехало много известных личностей. С кем было приятнее всего встретиться?

— Если говорить о футбольных людях, то можно перечислять долго: тут и Роналдо, и Стоичков, и Форлан, и Тотти. Было приятно встретиться и с моими бывшими партнерами по сборной Германии. С Марко ван Бастеном мы вместе писали футбольную историю, с Марадоной встретиться всегда очень здорово. К сожалению, он попал в СМИ не с очень позитивной стороны, и для меня это был болезненный момент. Но встретить его было приятно. Также здорово общаться с Инфантино: он фанат «Интера», а я играл за этот клуб, так что у нас хватало тем для обсуждения.

— С фанатами успели пообщаться?

— Да, особенно хочу отметить латиноамериканских болельщиков. Беседы с ними – это нечто особенное. Я решил устроить небольшое приключение: поехал на поезде в Санкт-Петербург ночью. Напротив меня — бразильцы, аргентинцы. Мы выпили водки, немножко напились. Такие встречи и общение – тоже футбол. Мы сидели, общались, обсуждали чемпионаты мира 1986 и 1990 годов, матч между Германией и Бразилией в 2014 году. Всё это очень здорово, это связывает всю нашу футбольную семью.

— Есть какие-то истории из поезда?

— Бразильцы, с которыми я ехал, посетили за 18 дней девять матчей. Из этих девяти матчей только один был с участием сборной Бразилии. Они приехали не только поддерживать свою команду, но и смотреть страну, посещать матчи разных команд. Именно это единение фанатов из разных стран делает чемпионат мира особенным турниром. Вспомните, что происходило на той же Никольской улице. Особенно первые две недели, пока не начали вылетать сборные. 20-30 тыс. человек – все играют в футбол, поют, общаются, танцуют, празднуют – это и есть самый настоящий чемпионат мира. Так и должно быть. Чемпионат мира – это не только игры на стадионах, это всё-всё, что происходит вокруг.

— Вы играли в футбол совсем рядом с Никольской, на Красной площади. Каково это?

— Я уже говорил, что впервые побывал в России 40 лет назад. Так вот тогда с двух сторон была милиция. Я не мог двигаться ни вправо, ни влево. За это время всё поменялось – это показывает, насколько более свободной стала Россия. Мы можем свободно прогуливаться, играть в футбол, а зимой, я знаю, играют в хоккей. Это показывает развитие страны, развитие городов. Конечно, 40 лет назад я не мог себе и представить, что на Красной площади смогу сыграть в футбол, в том числе и в благотворительных целях. Это очень важно, футбол — лучший способ для коммуникации.

(Лотар Маттеус принял участие в футбольном юнифайд-матче, который состоялся 9 июля в Парке футбола Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на Красной площади. Матч был организован Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» и Системой Coca-Cola в России в честь пятидесятилетия Специальной Олимпиады.

Цель юнифайд-матча – продемонстрировать, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности, а спорт, и в частности футбол, обладает уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества. Юнифайд-матчи являются частью всероссийской инклюзивной инициативы «#Готовы #Открыть сердца», которую Система Coca-Cola в России запустила в преддверии чемпионата мира по футболу, чтобы привлечь максимальное общественное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями и помочь раскрыть их безграничный потенциал. — Прим. «Чемпионата»).

— Это самое крутое место, где вы играли в футбол в вашей жизни?

— Да, хоть я поиграл на самых различных стадионах, для меня это самое крутое место – Красная площадь. Если бы я не был здесь 40 лет назад, не посетил Красную площадь, может, я и не так бы всё воспринимал. Но, поскольку я хорошо знаю всю историю России и много раз здесь бывал, я отлично представляю, что это за место и какое оно имеет историческое значение. Поэтому для меня сыграть на Красной площади в благотворительных целях – круто. Ничего круче не могу себе представить.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

«В 2010 году я проехал больше тысячи километров — один, без охраны»

— Слово, которое вы чаще всего слышали за этот месяц в России?

— Это слово «Россия»: «Россия! Россия!» (Маттеус начинает эмоционально скандировать по-русски.) Это постоянно кричат, даже если играют другие команды на стадионе. Всё-таки на матчах много болельщиков из России, они с гордостью кричат название своей страны. Выступление сборной сделало болельщиков настолько гордыми, что я всюду слышу это.

— Многие считают этот чемпионат мира лучшим в истории. Это так?

— Разное время, разные турниры, разные страны… Могу сказать, что атмосфера на чемпионате мира в России была замечательной, погода – тоже. Мы видели игры высокого уровня и игроков нового поколения. Это было потрясающе для фанатов. Меня ничего не удивило: я-то в Москве бываю часто последние 20 лет. Я разговаривал с болельщиками – они чувствуют себя в абсолютной безопасности. Футбол объединяет Южную Америку, Азию, Африку – весь мир. В 2010 году я был в ЮАР на чемпионате мира и ехал из Дурбана в Кейптаун – больше тысячи километров один, без охраны. И чувствовал себя уверенно.

— Даже в Африке?

— Да! Вы знаете, люди из Южной Америки впервые приезжают в Москву и удивляются: «О, вы закрываете двери!». Шесть месяцев назад я был впервые в Боготе. Это один из самых безопасных городов, которые я когда-либо видел. А в фильмах — мафия, наркотики, убийства, стрельба везде… Ничего такого нет! Счастье, такие же замечательные люди с улыбками, как вы, нет полиции на улицах – ничего. И так же тут, на чемпионате мира. Я не видел полицию здесь, было безопасно. И это вещи, которые я всегда хочу видеть.

Думаю, чемпионат мира был отличной презентацией России для иностранцев. 12 лет назад я звал всех приехать в Германию. На любой чемпионат мира все едут с разными представлениями. Всегда эти негативные заголовки перед чемпионатом мира: «Зачем им дали чемпионат мира? У них небезопасно». (По-русски) Боже!

Ещё 10 лет назад, придя в московский ресторан, вы не могли ничего заказать по-английски. Сейчас с этим стало намного проще. Утром я завтракал с китайцами – было приятно общаться с официантками на английском. Страна совершенствуется во всех отношениях.

— Но лучший чемпионат мира для вас был всё-таки в 1990 году в Италии?

— По результату – да. Италия – футбольная страна, но там не было таких красивых стадионов, как в России или в Германии в 2006 году. И я надеюсь, что российский футбол в будущем сильно выиграет от этих инвестиций и выстроенной инфраструктуры. Германии это удалось: «Бавария» никогда бы не получила «Альянц-Арену» без чемпионата мира, да и у других команд появились арены. А вот ЮАР и Бразилия не выиграли от мундиалей – их стадионы в руинах, они их не используют. Россия, пожалуйста, получи максимум пользы от той потрясающей инфраструктуры, которая досталась тебе от чемпионата мира.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

«Фанаты стали гораздо теплее относиться к сборной России»

— Есть ли что-то, чего вам не хватило на этом мундиале?

— Есть одна вещь. Мне не хватило ещё четырёх матчей с участием сборной Германии. (Смеётся.)

— Как можно объяснить её столь неудачное выступление?

— Причин много. На мой взгляд, футболисты были недостаточно «голодны», эмоциональны и сфокусированы. На мой взгляд, подбор состава был неудачным: слишком много медленных футболистов. Результата добиваются команды с быстрыми игроками вроде Мбаппе, Де Брёйне, Неймара и Ребича, которые могут обыграть один в один и уйти на скорости. У сборной Германии же не оказалось футболистов, которые делают игру зрелищной и более быстрой. Всё было очень медленно, поэтому после трёх игр они вынуждены были поехать домой.

— Лёв слишком долго работает со сборной?

— Любой тренер может совершить ошибку. Я рад, что Лёв продолжает работать со сборной. У него очень тесная связь с командой, он отлично её знает изнутри. За те 12 лет, что он возглавляет сборную, это его первый неудачный турнир. Делать резкие выводы не стоит. Если Лёв осознаёт, какие допустил ошибки, понимает причины, которые привели к такому результату, и знает, что нужно сделать, чтобы всё исправить, он правильный тренер для сборной. В первую очередь он должен критично оценить себя.

— Где вы смотрели матч Южная Корея – Германия? Что вы тогда чувствовали?

— Можно сказать, что результат определил игру, а можно — что игра определила результат. Немецкая сборная не избежала недооценки Южной Кореи, и с таким отношением у нас не было шанса пройти дальше. Начиная с первой игры против Мексики наше выступление не было таким, которое мы, немцы, ожидали от команды. Может быть, много возрастных или медленных футболистов. Я рад, что Лёв осознал свои ошибки, и счастлив, что он останется тренером сборной на следующие четыре года.

— Что это были за ошибки?

— Я думаю, что причин провала было слишком много. И проблемы появились не в ходе турнира, они были и до него. Мы выиграли только в одной игре – со Швецией, которая попала на турнир через стыковые матчи. Перед началом мундиаля Германия проиграли Австрии в товарищеском матче – да, можно сказать, что это было лишь подготовкой к турниру, все были сосредоточены на нём. Но благодаря результатам в таких играх вы набираетесь уверенности. Но, когда у вас нет результатов, вы становитесь очень неуверенными. России очень помогли первые два матча чемпионата мира – против Саудовской Аравии и Египта. Фанаты стали гораздо теплее относиться к сборной.

Сначала игроки показывают результат, затем к ним тянутся болельщики. Настроение фанатов передаётся игрокам – те становятся увереннее и начинают верить в себя. Им хочется бороться, отдавать всё сердце за страну и болельщиков, которые их поддерживают. Это то, что можно изменить в кратчайший срок. За две недели результат смог изменить отношение российских болельщиков.

— Знаменитая фраза Гарри Линекера по поводу Германии ещё актуальна?

— Так он её поменял! Долгое время это был один из моих любимых лозунгов. Гарри Линекер играл против меня в полуфинале чемпионата мира – 1990. Это один из лучших бомбардиров, которые когда-либо были у Англии, а сейчас — ведущий и публичная персона. Я люблю его шутки.

«Сейчас Головин играет в удобных условиях»

— Какие тенденции заметны на этом чемпионате мира?

— Как я уже сказал, скорость – самое главное. Сейчас также очень важна компактность. Стандарты вышли на первый план, с них забивается много мячей. Эти вещи не новы, просто о них иногда начинают забывать. У футбола есть корни, и от них нельзя отрываться. Например, компактность была важна всегда. Посмотрите, за счёт чего добиваются успеха такие команды, как Швеция, Дания, Исландия. Можно взять и более близкий вам пример – Россию. Всё за счёт командной игры. В российской команде нет таких звёзд, как у сборных Бразилии, Германии или Аргентины. Но команда России действовала компактно и дисциплинированно, была сконцентрированна.

— Неужели этого достаточно для успеха?

— Конечно, с этим набором тяжело рассчитывать на то, чтобы стать чемпионом мира. Помимо этого, нужны футболисты, которые делают разницу. Например, у Франции это Мбаппе, Гризманн, Канте. Именно поэтому в финале Франция и Хорватия. Эти две команды и Бельгия – сильнейшие команды чемпионата, поэтому всё справедливо. Они на стабильно высоком уровне провели все матчи, у них не было перепадов. Все матчи Бельгии были зрелищными, их игра доставляет удовольствие. Эти команды не забывают о корнях футбола.

То, во что играли сборные Испании и Германии, когда мячом нужно владеть 70% времени, осталось в прошлом. Сейчас немного другие ценности, всё решает не владение мячом, а скорость. Проходят времена Роналду, Месси и Неймара. Хотя Роналду забил здесь четыре мяча, его игра не впечатлила. Все три главные звезды вылетели, но турнир ничего не потерял. На подходе уже новые звёзды, новые таланты.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

— Лучший матч этого мундиаля?

— В голове сразу всплывает несколько игр. Во-первых, Франция — Аргентина, учитывая количество голов и драматизм. Во-вторых, запомнилась погоня, которую устроила Бельгия за Японией. Третий матч снова с участием «красных дьяволов» – Бельгия — Бразилия. Неожиданный результат, да и с точки зрения качества и мастерства это была суперигра.

— От сборной России никто не ожидал такого результата. Как ей удалось так далеко продвинуться?

— Россия функционировала как единая футбольная команда. Тренер выбрал верную расстановку, а игроки приняли тактические мысли, которые до них пытался донести наставник. Самое важное – психология. Перед чемпионатом мира в вашу сборную не верил никто. Первые две победы над Саудовской Аравией и Египтом породили эйфорию. На матч с Уругваем все махнули рукой, вы и так вышли из группы. И та эйфория, которую принесли футболисты в первые два матча болельщикам, вернулась им обратно сполна. По моему мнению, вы обыграли Испанию заслуженно. И в четвертьфинале была очень равная игра, вылетели по пенальти, ваша команда могла оказаться и в финале. Произошло единение между болельщиками и футболистами, то, чего раньше не было у вас в стране. Теперь видно, что у вас в стране есть не только фанаты хоккея, но и футбола.(Смеётся.) Эти победы породили прекрасную атмосферу, которой мы все наслаждаемся.

— Какой игрок сборной России на этом чемпионате мира стал для вас сюрпризом?

— Несколько игроков из российской команды меня удивили: Черышев, Головин и Дзюба. Дзюба – лицо сборной России. Он создавал атмосферу и мотивировал команду. Для меня именно он капитан российской сборной. Дзюба делал всё, что должен был делать ваш вратарь (Акинфеев. – Прим. «Чемпионата»). Но у голкипера не такая психология, как у Дзюбы. Артём заводит команду и мотивирует болельщиков. Он мне очень нравится. Я бы не решился сыграть против него, потому что он и физически очень хорош. И ещё отметил бы парня под шестым номером (Денис Черышев. — Прим. «Чемпионата») – он хорошо действовал в атаке.

— Александр Головин готов к лучшим европейским чемпионатам?

— Смотря на качество его игры на поле, думаю, да. Но я не знаю его образа мышления. Он хорошо выступил, у него много уверенности для его возраста и хорошая скорость. Как мы уже говорили, в современном футболе это очень важно. Я думаю, что у него есть талант, но не знаю, насколько он силён психологически. Сейчас он играет в удобных условиях, в знакомой стране, говорит на родном языке. Но, когда он переедет в Италию, Испанию или Англию, ему придётся многое поменять. И я не знаю, готов ли он к этому. Когда он будет готов, я думаю, он сможет заиграть в любом топ-клубе Западной Европы.

Маттеус: в России – скорее водка, в Германии – пиво Лотар Маттеус выбрал соперников для Германии и России, назвал финал-мечты ЧМ-2018, объяснил, почему наша сборная обязана выходить из группы.

— Кто ещё удивил вас на мундиале?

— Мы увидели хорошую сборную Марокко. Для меня она сыграла в три раза лучше, чем другие сборные, но набрала только одно очко. Они были лучше и Испании, и Португалии, и Ирана, но отправились домой. Было много событий, которые заставляли улыбаться и дарили эмоции, потому что футбол – это не только результат.

Конечно, удивил Мбаппе. Ему всего 19 лет, а он уже стоит 150 миллионов, все от него чего-то ждут – какое давление. Но Килиан тихий, позитивный, улыбчивый, он не выступает с шоу-программой, как Неймар, ему это не нужно, он отказался от этого.

Я разговаривал с его родителями: папа был футбольным игроком, мама – футбольный болельщик сборной Германии и Лотара Маттеуса. Она была ребёнком, болела за Германию и особенно за меня. Я был приятно удивлён, это было очень приятно слышать. И вот папа сказал мне: «Футбол важен для моего сына, но отношение важнее футбола». И сын понимает, что ему нужно делать. Да, вчера был очень крутой разговор с его родителями. Очень здорово это было услышать от отца, ведь у Мбаппе сейчас пиковый момент – он может быть лучшим игроком мира в свои 19. Важно, что он до сих пор простой.

— Следующий чемпионат мира пройдёт зимой. Видите в этом плюсы?

— Позитивного мало. Например, если Россия на этом чемпионате мира будет выигрывать, как людям выходить на улицы праздновать? Холодно же. В Германии примерно так же. Проводить турнир зимой в наших странах было бы неправильно. Но если уж выбрали страной–хозяйкой Катар, то играть летом в 50 градусов тоже нельзя. Возможно, можно было найти более разумное место проведения, чем Катар. Мы должны принять это решение, всегда находятся недовольные. Недовольные были, когда выбрали Россию, когда выбрали Катар, когда выбрали США, Канаду и Мексику. Поэтому поможет только принятие данного факта. Повторюсь, в России прошёл прекрасный чемпионат. В Катаре, я уверен, будет не хуже.