В Мадриде новая «семёрка». И он тоже невероятно наглый

Прошедшим летом мадридский «Реал» тихо и спокойно потратил около 145 млн евро на новичков, хотя обсуждали только подписание Тибо Куртуа. Правда, под конец трансферного окна произошла скандальная история. В системе «Мадрида» c 18 лет играл нападающий Мариано Диас, но в прошлом году клуб отпустил его в «Лион». Там форвард раскрылся и уложил под 20 голов за сезон.

Его захотела вернуть в Испанию «Севилья». Переговоры шли довольно долго, но к августу стороны согласовали сделку. И тогда о воспитаннике вспомнили в «Реале». В последние годы клуб каждый трансфер молодого игрока на выход сопровождал приложением о возможности приоритетного выкупа. Этим пунктом «бланкос» и воспользовались, чтобы опередить «Севилью». «Он всё летом был им не нужен, но сейчас они покупают его себе», – бухтел президент «Севильи» Хосе Кастро.

Сделка действительно выглядела непонятной. У «Мадрида» и без того десяток опций игры в атаке, а потенциальный конкурент Кариму Бензема виделся более топовым, чем 25-летний форвард с одним успешным сезоном на взрослом уровне. И в первых турах казалось, что «бланкос» действительно купили парня только для того, чтобы он не ушёл к конкурентам. Даже в минувшие выходные, когда клуб проигрывал «Атлетику», Хулен Лопетеги не вспомнил о Мариано.

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Сам игрок говорит, что особо не переживал по этому поводу: «Я не нервничал из-за того, что не играл. Просто продолжал работать, чтобы при случае помочь команде». При этом на тренировках форвард, как говорят, уничтожает оборону. На одном из занятий перед «Атлетиком» он в двусторонке забил четыре мяча. Причём все разные: издали, головой, перекидывая вратаря и после комбинации с Марсело. Плюс Мариано в целом уверен в себе, иначе он не взял бы себе перед сезоном 7-й номер. Одно это решение парня в Мадриде обсуждали несколько дней. Если берёшь «семёрку» сразу после ухода Роналду, то сразу повышаешь планку ожиданий.

Дебют после возвращения случился у Мариано только в среду, зато сразу в Лиге чемпионов. Он вышел на последние 17 минут при счёте 2:0, заменив Бэйла. Но после игры в основном обсуждали именно его. Потому что в добавленное время Диас принял мяч у левого угла штрафной. Легко убрал Маноласа. И по дуге уложил удар в дальнюю девятку.

И всё это с седьмым номером на спине. «Будь я фанатом «Реала», не сильно переживал бы сейчас из-за того, что Роналду ушёл», – сказал после матча Эусебио Ди Франческо. В Испании уверены, что тренер «Ромы» имел в виду не только общее качество игры, но и эффектный выход Мариано.

«У каждого игрока по ходу сезона будут шансы проявить себя. Сегодня такая возможность представилась Мариано – он ей воспользовался», – Хулен Лопетеги после матча с «Ромой» сдержанно похвалил молодого нападающего. В Испании эта победа в Лиге чемпионов стала поводом для обсуждения того, не стала ли эта команда сильнее по сравнению с той, что выиграла три Кубка. Ушли Зидан и Роналду, но появилось командное взаимодействие. Раскрываются новые имена. Больше говорят о тех, кто и раньше вносил огромный вклад в победы команды: Модриче, Бэйле, Асенсио. В Лиге чемпионов, пусть и в концовке, выходят свои воспитанники. Мариано, кстати, уже заявил о новой амбиции: «Буду очень доволен, если мне позвонят из сборной Испании».

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