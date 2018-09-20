Скандал в Валенсии! За что удалили Криштиану Роналду?

Три пенальти и удаление Роналду в Валенсии, неожиданное поражение «Ман Сити», гол Саншеша в ворота «Бенфики» – в обзоре матчей ЛЧ.

Группа «E»

Нико Ковач удивил составом «Баварии». Во-первых, в Лиссабоне с первых минут вышел Ренату Саншеш, который в этом сезоне ещё не играл. Объяснение тут может быть одно: главный тренер надеялся на сверхмотивацию Саншеша в матче с родной «Бенфикой». Кроме того, в «основу» попал Франк Рибери. Руководство клуба собиралось наказать француза за самовольный уход со скамейки запасных в последней игре Бундеслиги с «Байером», но шеф команды дал французу возможность исправиться.

«Одноглазый» Фирмино уничтожает «ПСЖ». Суперматч в Ливерпуле! Хет-трик Месси, спектакль на «Энфилде», два пенальти в ворота «Шальке» и другие события – в обзоре матчей вторника Лиги чемпионов.

Идеи Ковача сработали. Рибери поучаствовал в первой голевой атаке, которую завершил, здорово разобравшись в штрафной, Роберт Левандовски. Саншеш вообще организовал и забил второй гол. Португалец вывел мяч со своей половины, протащил его и отдал пас, после чего побежал в штрафную. Там Ренату дождался передачи и поразил ворота ударом с нескольких метров. В прошлом сезоне «Бенфика» проиграла все шесть матчей на групповом этапе. Неудачная серия продолжена.

Непривычно было видеть «Аякс» вне Лиги чемпионов. Спустя четыре сезона легендарный голландский клуб вернулся на групповой этап. Сегодня у амстердамцев очень приличная команда с хорошим тренером Эриком тен Хагом, что доказал и матч первого тура с АЕКом.

«Аякс» дожал гостей после перерыва. О преимуществе хозяев во втором тайме свидетельствует статистика: 11-1 по ударам (5-0 в створ), 7-0 по угловым. Удивительный дубль оформил левый защитник Николас Тальяфико. Сперва игроки АЕКа потеряли аргентинца при создании офсайда после подачи углового и выноса мяча. Футболист «Аякса» остался совершенно один в штрафной и спокойно забил. В концовке Тальяфико сделал счёт крупным, отправив мяч по красивой дуге через вратаря с линии штрафной. Ещё в одном голе поучаствовал летний новичок клуба – экс-полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич, за которого заплатили 11,4 млн евро.

Группа «F»

Самая громкая сенсация тура случилась в Манчестере, где едва ли не главный фаворит Лиги чемпионов уступил «Лиону». Хосеп Гвардиола должен будет семь шкур содрать со своих футболистов за игру в первом тайме. В результате неплохой второй половины чемпиону Англии не хватило, чтобы избежать позора.

Известно, что «Ман Сити» претендует на Набиля Фекира. После этого матча шансы на трансфер игрока сборной Франции точно возросли. Лидер атак «Лиона» поучаствовал в обоих голах гостей. На 26-й минуте он сыграл в стенку и прострелил в штрафную, где Максвелл Корне воспользовался промахом Фабиана Делфа. Ещё через 17 минут Фекир прорвался по центру и нанёс великолепный удар. «Лион» справился почти со всеми ходами «Ман Сити» в атаке. За исключением соло Лероя Зане, обыгравшего двоих и сделавшего голевую передачу на Бернарду Силву. Кажется, молодой форвард сборной Германии правильно реагирует на критику в свой адрес.

«Хоффенхайм» дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов, а его главный тренер установил оригинальный рекорд. Юлиан Нагельсман стал самым молодым наставником в истории турнира: в день матча с «Шахтёром» возраст немца составил 31 год и 58 дней. До этого рекордом с 2008-го владел нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он появился в Лиге чемпионов с БАТЭ в 31 год и 99 дней.

Нагельсман сделал всё, чтобы нейтрализовать сильные стороны «горняков». Поставил на схему с пятью защитниками, прессинг в центре и резкие контрвыпады. Игроки группы атаки гостей умело находили свободные зоны, опасно открывались на линии офсайда. «Хоффенхайм» забил быстрый гол: Флориан Гриллич не загубил хороший проникающий пас. «Шахтёр» мучился, но отыгрался благодаря нестандартным индивидуальным действиям Исмаили: левый защитник влетел в штрафную, а потом вместо передачи хитро пробил из-под оппонента внешней стороной стопы. Немцы в ответ создали несколько моментов и опять повели благодаря ошибке Андрея Пятова на выходе при подаче углового. Это только первый тайм. Во втором тоже огня хватало. Для «Шахтёра» было бы кошмаром начать ЛЧ с домашнего поражения. Хозяев спас очередной новый бразилец – центрхав Майкон, классно пробивший из-за штрафной.

Группа «G»

В той группе, где выступает ЦСКА, появился единоличный лидер. Неудивительно, что это «Реал». Победитель Лиги чемпионов удачно сыграл свой первый матч в ЛЧ под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги.

В «основу» «Реала» не попал Тибо Куртуа. Бывший голкипер Лопетеги при выборе вратаря отдал предпочтение тому, с кем команда выигрывала еврокубок – Кейлору Навасу. Пожалуй, это справедливое решение. Тем более костариканец сыграл с «Ромой» на ноль.

«Реал» в первом тайме владел большим преимуществом, и следствием его стал гол перед перерывом. Иско открыл счёт со штрафного, который сам же заработал. Сфолил Даниэле Де Росси. На исходе часа матча Мадрид соорудил блестящую контратаку: Лука Модрич бросил пасом в прорыв Гарета Бэйла. Валлиец забил свой четвёртый гол в шести матчах нового сезона. «Реалу» в Лиге чемпионов пока не нужен никакой Роналду! Подтверждением этому стал и гол в концовке Мариано Диаса, взявшего «семёрку» португальца. Вышедший на замену Диас поразил цель потрясающим ударом.

У «Реала» рекорд: 43 домашних матча подряд с голами в еврокубках.

Группа «H»

Возвращение Криштиану Роналду в Испанию и в Лигу чемпионов получилось совсем не таким, на какое рассчитывал обладатель «Золотого мяча». Португалец был удалён на «Месталье» уже на 29-й минуте! Немецкий судья Феликс Брых не видел эпизода и принял очень спорное решение с подсказки ассистента, которому показалось, что нападающий «Ювентуса» ударил по голове Джейсона Мурильо. Криштиану до того был разочарован несправедливым, по его мнению, решением судьи, что покидал поле со слезами на глазах. Роналду успел совершить 17 касаний мяча, нанести два удара по воротам и отдать одну ключевую передачу.

«VAR помогла бы арбитру в эпизоде с красной карточкой», – убеждён Массимилиано Аллегри.

До удаления португальца «Ювентус» создал четыре-пять великолепных моментов. «Валенсии» чудовищно везло! Вдобавок гости потеряли травмированного Сами Хедиру. Но и вдесятером чемпион Италии переигрывал соперника. В результате Брых поставил два пенальти в ворота хозяев за фолы Дани Парехо и Мурильо. Оба похожими ударами в правый от себя угол реализовал Миралем Пьянич. При счёте 0:2 на 57-й минуте у «Валенсии» появился на поле Денис Черышев. Игрок сборной России помог создать напряжение в штрафной гостей, сделал несколько хороших передач, тем не менее «Ювентус» победил на классе. Он у итальянцев очень высок и без Роналду. Забавно, что на 90+6-й минуте Брых ещё раз указал на «точку». Теперь пенальти била «Валенсия», однако Дани Парехо проиграл дуэль Войцеху Щенсны.

Предыдущие два визита «Манчестер Юнайтед» в Швейцарию на матчи с «Базелем» в 2011-м и 2017-м завершались поражениями манкунианцев. Теперь всё было не так страшно. Возможно, потому что команде Жозе Моуринью противостоял впервые сыгравший на групповом этапе Лиги чемпионов «Янг Бойз». Этой команде при всём её задоре недостаёт опыта «Базеля».

Португальский тренер удивил, поставив на правый фланг защиты 19-летнего новичка Диего Далота. Дебют в «МЮ» соотечественника главного тренера можно признать успешным. Но главным героем встречи стал Поль Погба. Пусть отношения француза с Моуринью оставляют желать лучшего, Погба показал себя лидером. В эпизоде с первым голом чемпион мира подобрал мяч, который защитник выбил из-под ног Фреда, и решил эпизод. Затем Поль уверенно исполнил пенальти: судья разглядел игру рукой у защитника «Янг Бойз» после кросса Люка Шоу слева. Когда «МЮ» забивал третий гол, француз в быстрой атаке вывел на ударную позицию Антони Марсьяля, а тот катнул мяч межу ног голкиперу. Сегодня Жозе может быть доволен Погба.