«Раз мы мертвецы, значит, мы восстанем из ада и будем биться с вами»

Принципиальные противники «Торпедо» и «Динамо» встретятся вновь – теперь в рамках Кубка России. «Автозаводцы» сейчас переживают не лучшие времена, обитая в ПФЛ, так что одно из старейших в стране дерби может быть только в рамках Кубка. Фанаты «Динамо» вспомнили об историческом противостоянии и, пробравшись на стадион им. Эдуарда Стрельцова, установили надгробие «Торпедо».
«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — таков был посыл активной части болельщиков «Динамо».
«Могила» выглядела настолько внушительно, что хозяева стадиона не могли оставить это без внимания. В ответной акции приняли участие не только фанаты, но и футболисты чёрно-белых Артём Самсонов, капитан команды Сергей Шустиков, а также «динамовский» воспитанник Никита Сергеев. «Автозаводцы», показывая, что готовы к встрече с «Динамо», вооружились вилами, топором и бензопилой!
Специально для «Чемпионата» акцию «Торпедо» прокомментировал глава фан-клуба Василий Петраков.
— Откуда идея такого ответа?
— Это реакция болельщиков, чтобы перевести злую шутку в какое-то позитивное русло. Раз вы нам говорите, что мы мертвецы, значит, мы восстанем из ада и будем биться с вами.
— Где добыли инвентарь?
— Это всё привезли болельщики. Между собой договорились, привезли. Футболистов попросили и за час сняли. Инвентарь весь был свой.
— Игроки на это охотно согласились?
— Игроки, если честно, немного возмутились. Мы их даже успокаивали: «Вас пытаются вывести из себя, а вы им на поле ответите». Затем с удовольствием снялись, посмеялись.
— Почему именно эти три игрока? Их выбирали болельщики или они сами проявили инициативу?
— Мы обратились к команде. Нам повезло с командой и игроками, они у нас все активные. В клубе сказали, что сниматься будут эти футболисты. Сама команда их выдвинула.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Торпедо» в YouTube.
— Как изначально отреагировали на акцию от «Динамо»?
— Честно говоря, вначале негативно всё было воспринято, потому что могильные темы и футбол не совсем связаны. Но потом решили превратить это событие в шутку.
— Вы в курсе, как пронесли могилу на стадион?
— Есть видеозапись. Вообще, это картонная конструкция. На фото выглядит красиво, смотрится как настоящая. Сейчас этим занимаются органы, но, я считаю, что не надо ребят наказывать. Как получилось, так получилось, не самая злая шутка.
— Это шутка за гранью или удачный троллинг?
— Если никто не пострадал, то всё нормально. Даже, хочется сказать спасибо «динамовцам», что привлекли внимание СМИ. «Динамо» уже дерби приелись, а у нас таких матчей не было три года. Они таким способом привлекли внимание к этому матчу.
— Завтра будет ад на стадионе? Детям и женщинам лучше сидеть дома?
— Да нет, всё будет спокойно. Поймите, после чемпионата мира нашей полиции вообще ничего не страшно. Ограничение стоит на пять тысяч человек: четыре тысячи торпедовцев и 800 человек динамовцев. Какой ад может быть? Полиция готова, провели совещание, каждый знает, чем надо заниматься. Шесть лет назад полиция не была готова к этому, а сейчас готова. Чемпионат мира принёс определённый опыт.
— Что завтрашняя игра значит для «Торпедо»?
— Для команды важно показать свои силы, потому что каждый футболист хочет вырасти и считает, что достоин Премьер-Лиги. Для болельщиков – это, скажем так, возвращение в элиту. В ПФЛ не хватает таких матчей, так у нас на стадион ходит две тысячи человек, а на эту игру мы продали за три дня четыре тысячи билетов. Для нас это очень значимая история.
Пока футболисты готовятся к важному матчу, фанаты соревнуются в искусстве граффити. Вот, например, на что тратили краску симпатизирующие «Торпедо» умельцы.
А так им отвечали поклонники «Динамо», перекрашивая обидный для себя рисунок.