«Раз мы мертвецы, значит, мы восстанем из ада и будем биться с вами»

Принципиальные противники «Торпедо» и «Динамо» встретятся вновь – теперь в рамках Кубка России. «Автозаводцы» сейчас переживают не лучшие времена, обитая в ПФЛ, так что одно из старейших в стране дерби может быть только в рамках Кубка. Фанаты «Динамо» вспомнили об историческом противостоянии и, пробравшись на стадион им. Эдуарда Стрельцова, установили надгробие «Торпедо».

Фото: «Чемпионат»

«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — таков был посыл активной части болельщиков «Динамо».

«Могила» выглядела настолько внушительно, что хозяева стадиона не могли оставить это без внимания. В ответной акции приняли участие не только фанаты, но и футболисты чёрно-белых Артём Самсонов, капитан команды Сергей Шустиков, а также «динамовский» воспитанник Никита Сергеев. «Автозаводцы», показывая, что готовы к встрече с «Динамо», вооружились вилами, топором и бензопилой!

Фото: «Чемпионат»

Специально для «Чемпионата» акцию «Торпедо» прокомментировал глава фан-клуба Василий Петраков.

— Откуда идея такого ответа?

— Это реакция болельщиков, чтобы перевести злую шутку в какое-то позитивное русло. Раз вы нам говорите, что мы мертвецы, значит, мы восстанем из ада и будем биться с вами.

— Где добыли инвентарь?

— Это всё привезли болельщики. Между собой договорились, привезли. Футболистов попросили и за час сняли. Инвентарь весь был свой.

— Игроки на это охотно согласились?

— Игроки, если честно, немного возмутились. Мы их даже успокаивали: «Вас пытаются вывести из себя, а вы им на поле ответите». Затем с удовольствием снялись, посмеялись.

— Почему именно эти три игрока? Их выбирали болельщики или они сами проявили инициативу?

— Мы обратились к команде. Нам повезло с командой и игроками, они у нас все активные. В клубе сказали, что сниматься будут эти футболисты. Сама команда их выдвинула.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Торпедо» в YouTube.

— Как изначально отреагировали на акцию от «Динамо»?

— Честно говоря, вначале негативно всё было воспринято, потому что могильные темы и футбол не совсем связаны. Но потом решили превратить это событие в шутку.

— Вы в курсе, как пронесли могилу на стадион?

— Есть видеозапись. Вообще, это картонная конструкция. На фото выглядит красиво, смотрится как настоящая. Сейчас этим занимаются органы, но, я считаю, что не надо ребят наказывать. Как получилось, так получилось, не самая злая шутка.

— Это шутка за гранью или удачный троллинг?

— Если никто не пострадал, то всё нормально. Даже, хочется сказать спасибо «динамовцам», что привлекли внимание СМИ. «Динамо» уже дерби приелись, а у нас таких матчей не было три года. Они таким способом привлекли внимание к этому матчу.

Футболист «Торпедо» забил шикарный гол. Это надо видеть! «Автозаводцы» — в 1/16 финала Кубка России.

— Завтра будет ад на стадионе? Детям и женщинам лучше сидеть дома?

— Да нет, всё будет спокойно. Поймите, после чемпионата мира нашей полиции вообще ничего не страшно. Ограничение стоит на пять тысяч человек: четыре тысячи торпедовцев и 800 человек динамовцев. Какой ад может быть? Полиция готова, провели совещание, каждый знает, чем надо заниматься. Шесть лет назад полиция не была готова к этому, а сейчас готова. Чемпионат мира принёс определённый опыт.

— Что завтрашняя игра значит для «Торпедо»?

— Для команды важно показать свои силы, потому что каждый футболист хочет вырасти и считает, что достоин Премьер-Лиги. Для болельщиков – это, скажем так, возвращение в элиту. В ПФЛ не хватает таких матчей, так у нас на стадион ходит две тысячи человек, а на эту игру мы продали за три дня четыре тысячи билетов. Для нас это очень значимая история.

Пока футболисты готовятся к важному матчу, фанаты соревнуются в искусстве граффити. Вот, например, на что тратили краску симпатизирующие «Торпедо» умельцы.

А так им отвечали поклонники «Динамо», перекрашивая обидный для себя рисунок.