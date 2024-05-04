Вахания: «Зенит» привык к победам. Думают, что всё будет так же легко, как в прошлые годы

Защитник «Ростова» Илья Вахания, являющийся воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита», сообщил, что симпатизирует сине-бело-голубым в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту», конечно. Что с ним происходит? Я не знаю, надо быть в команде, чтобы ответить. Что приходит на ум, когда смотрю на их статистику? Наверное, они привыкли к победам. Думают, что всё будет так же легко, как это было в прошлые годы.

Увидим ли мы нового чемпиона? Не знаю. В последнем туре с «Зенитом» будем играть на победу», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является «Краснодар», также заработавший 50 очков, но располагающийся на второй строчке по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров РПЛ московское «Динамо», набравшее 47 очков в 26 матчах.

В нынешнем сезоне Вахания принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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