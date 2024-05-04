Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИФА планирует отменить запрет на проведение матчей европейских чемпионатов за рубежом

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отменить запрет на проведение матчей европейских национальных первенств за рубежом. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, данное решение может быть принято до конца 2024 года.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

20 декабря 2023 года стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

Материалы по теме Глава ФИФА Инфантино объяснил проведение ЧМ-2030 в шести странах

Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду: