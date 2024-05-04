Арда Гюлер: я не называю Модрича и Крооса по именам из уважения к старшим

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер уточнил, какие у него взаимоотношения с партнёрами по команде Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Я не могу их называть по именам, потому что они старше меня. Меня так воспитали в моей семье, мне кажется, что, называя их по именам, я не уважаю их. Поэтому я называю Луку и Тони своими братьями. И затем они начали меня звать своим братом», — приводит слова Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, 19-летний Гюлер перешёл в мадридский клуб летом 2023 года из «Фенербахче». В нынешнем сезоне он сыграл только в восьми матчах чемпионата Испании, забив два мяча. Также на счету молодого футболиста один матч на Кубок Испании и одна игра в рамках Суперкубка, в которых он не отметился результативными действиями.