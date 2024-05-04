Арне Слот: «Ливерпуль»? Официально ещё ничего не подтверждено

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот ответил на вопрос, является ли правдой, что он возглавит «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона.

«Официально пока ничего не подтверждено. Сейчас на моей груди эмблема «Фейеноорда», поэтому я намерен говорить только о том, что касается «Фейеноорда». Раньше я уже говорил об уверенности, что стороны договорятся, но не знаю, когда это произойдёт. Однако ожидаю, что соглашение будет достигнуто», — приводит слова Слота Daily Mail.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Подчёркивалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13-15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

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