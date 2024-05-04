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Евгений Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ

Евгений Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок ответил на вопрос, не опасается ли он, что в оставшемся отрезке сезона калининградской команде может не хватить сил.

— Что поделать, такой график у нас. Перед кубковой игрой с «Ростовом» вообще не тренировались, весь день ехали. Вышли и сыграли без тренировки. После игры тоже весь день в пути. Конечно, тяжело, но всё равно есть ротация, все основные игроки сыграли против «Ростова» по тайму.

— Эксперты говорят, что если вдруг «Балтика» вылетит, то вас пригласит клуб из РПЛ. Вы бы пошли?

— «Балтика» не вылетит из РПЛ, — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 26 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Калининградская команда отстаёт от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в чемпионате России, на одно очко.

В 27-м туре «Балтика» сыграет с «Уралом». Матч состоится 6 мая и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск.

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