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Радимов: «Пари НН» с Юраном падал в трясину, мы видели пике

Радимов: «Пари НН» с Юраном падал в трясину, мы видели пике
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Экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари Нижнего Новгорода».

«Тренера можно было оставить, но мы видели пике, «Нижний» в трясину падал с Юраном. Я думаю, что изнутри это гораздо лучше видно. Тем более был бойкот СМИ со стороны Юрана. И это на контрасте с хоккейным «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Интервью того же Игоря Ларионова и Юрана контрастируют. Я не говорю, что Юран – плохой тренер. Наоборот, он зарекомендовал себя в «Химках», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ночь с 28 на 29 апреля официальный телеграм-канал «Пари НН» объявил об уходе с поста главного тренера 54-летнего Сергея Юрана. В весенней части сезона волжане набрали четыре очка в восьми турах РПЛ — меньше всех в лиге, команда проиграла шесть последних матчей подряд, пропустив в них 21 гол.

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