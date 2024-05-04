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Маурисио Почеттино: мне надоели эти глупые слухи о моём будущем!

Маурисио Почеттино: мне надоели эти глупые слухи о моём будущем!
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Мне надоели эти глупые слухи! Вам нужно спросить руководство клуба, хочет ли оно, чтобы я продолжал работать или нет. Если мой контракт пролонгируют ещё на год и никто не будет против, то, полагаю, я останусь. Если будет принято решение сказать мне «чао», так и быть. Но на текущий момент мы этого не знаем», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом. После 34 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 51 очко и занимает восьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).

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