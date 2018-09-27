Последнее чудо Сёмина. «Локомотиву» надо просыпаться здесь и сейчас

Этот гол был бы обычным для матча в пляжном футболе, но в условиях, в которых ему суждено было состояться, он казался невозможным. Последние минуты трудного кубкового матча, общее эмоциональное состояние команды, далёкое от идеального, соперник, который рубится так, будто это последние 90 минут в их футбольной жизни. Всё против гола.

И всё же он состоялся. Эдер перехватывает на линии штрафной то ли передачу, то ли удар отчаяния, подбрасывает мяч и тут же складывается для потрясающего удара. Евгений Помазан качнулся в воротах, мяч залетел в дальний угол, а зрители в момент схватились за головы. Такого и близко не было в тех матчах чемпионата мира, что были сыграны на этом стадионе.

Сёмин был очень близок к провалу. Самое сочное из 11 кубковых матчей среды В этом году клубы РПЛ не стали забивать на Кубок России.

Безусловно, гол Эдера — чудо, но его стоит воспринимать как последнее чудо, отпущенное этой команде при Юрии Сёмине. «Локомотиву» часто везло в чемпионском сезоне (это совершенно нормальная составляющая глобального успеха в футболе), и долги пришлось возвращать. Сперва это коснулось самой игры: к примеру, Соломон Кверквелия — отличный защитник, но всё же не всемогущий, а потому после 40 матчей на запредельном уровне он не мог не начать возвращать накопленную норму ошибок.

После того как долги начала забирать игра, с коллекторами пришёл и фарт. В том же Стамбуле до перерыва «Локо» заслуживал большего, и случись эта игра прошлой осенью, команда точно реализовала бы один из своих моментов. Но прошёл год, сменились декорации — и лимит удачи оказался исчерпан. За несколько дней до Стамбула был Краснодар, и там тоже случилось то, чего не могло быть в чемпионский сезон. Третья добавленная ко второму тайму минута, наглейший удар в домик Гилерме от Магомед-Шапи Сулейманова — и мяч в сетке. В прошлом сезоне этот удар застрял бы в полах супергеройской мантии Гилерме. Теперь же «Локо» таким образом теряет ещё одно очко.

Гол Эдера в этом плане должен стать последним будильником для команды, которой по-прежнему руководит Юрий Палыч. Таких подарков больше не будет, это нужно уяснить, таких совпадений и цепочек совпадений в пользу «Локомотива» больше не случится. Если команда, как набор футболистов, действительно стоит горой за своего тренера (а судя по ярости, с которой «железнодорожники» вцепились в кубковый матч, это так), то просыпаться нужно здесь и сейчас. Сёмин и так продолжает находиться под максимальным давлением.



Показательным в этом плане будет матч с «Шальке-04» ровно через неделю. С недавнего времени «Локо» и немецкий клуб многое объединяет, и в данный момент сезона они сходятся ещё вот в чём. «Шальке» тоже в тяжелейшем стартовом кризисе, и за ним тоже с коллекторами пришла прошлогодняя удача — достаточно сказать, что с «Фрайбургом» они дважды попали в каркас и проиграли. Победитель матча «Локомотива» и «Шальке» не только подаст заявку на плей-офф Лиги чемпионов, но — что сейчас важнее — вернёт себе сезон. И позволит главному тренеру отдышаться.