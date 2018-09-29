Роналду снова лучший, даже без голов. У «Ювентуса» нет конкурентов в Италии

«Ювентус» – «Наполи» – схватка двух лидеров Серии А, первой и второй команд прошлого сезона. «Старая синьора» выдала лучший старт сезона за 88 лет, выиграв все шесть матчей в чемпионате Италии и в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Этих фактов было достаточно для предматчевого разогрева – оставалось только наслаждаться игрой.

Почему выиграл «Ювентус»?

Прежде всего, благодаря Роналду. Команда Массимилиано Аллегри не продемонстрировала какого-то сногсшибательного футбола, но выжала максимум при игре в равных составах. Поэтому болельщики и увидели значительно более увлекательный матч, чем год назад, когда «Наполи» победил в Турине – 1:0.

Гости начали сверхагрессивно. Первые 20 минут – лучший отрезок для неаполитанцев в этой встрече. Казалось, благодаря своей схеме 4-4-2 против 4-3-3 у «Ювентуса» команда Карло Анчелотти получила дополнительную фигуру в средней линии, благодаря чему забрала мяч и поддушила хозяев прессингом. Темп был очень высок. Пётр Зелиньски попал в штангу, а Дрис Мертенс открыл счёт. Гол «привёз» неаккуратным пасом через центр при выходе из обороны Леонардо Бонуччи.

Потом в игре стало больше эмоций и «стыков», нежели футбола. «Ювентус» наладил собственный прессинг, из которого не выпадали даже Пауло Дибала с Роналду. Во втором тайме ключевым эпизодом стало удаление Марио Руя за второй «горчичник»: защитник открытой стопой встретил Дибалу, так что заслужил наказание. Хотя он ещё что-то пытался доказать всем, включая соотечественника Роналду. После этого результат почти не вызывал сомнений. Правда, и вдесятером «Наполи» был близок к голу на 72-й минуте, однако в нужный момент «Ювентус» выручил Войцех Щенсны.

Как сыграл Криштиану Роналду?

Роналду сделал то, что и от него и ждут – показал себя лидером команды. В первые полтайма, когда у «Ювентуса» совершенно не клеилась игра, именно Криштиану хоть как-то угрожал воротам «Наполи». Обладатель «Золотого мяча» нанёс два удара по воротам Давида Оспины из-за штрафной. Особенно хорошо португалец сыграл во втором эпизоде: за счёт резкого рывка выиграл подбор и тут же пробил. К разочарованию снайпера, мяч прилетал в руки голкиперу.

При счёте 0:1 Роналду своей игрой зажёг «Ювентус». Гол хозяев на 26-й минуте тоже создал он. Зацепился за мяч на левом фланге, убрал финтом Эльсеида Хюсая и идеально навесил с левой ноги на голову Марио Манджукичу, который уже ждал передачу на линии вратарской. Хорвату оставалось только поблагодарить «семёрку». Через минуту Роналду заработал фол на углу штрафной «Наполи», сам же исполнил «стандарт».

Оспина еле-еле отбил удар, после чего мяч заметался по штрафной гостей. «Ювентус» просто чудом не забил ещё раз. Потом Криштиану посадил на жёлтую карточку ведущего защитника соперника Калиду Кулибали. Когда же Дибала перед перерывом неточно пробил вместо передачи на гол свободному португальцу, на Роналду было больно смотреть. Криштиану показал характерным жестом – да выкати же мне!

В начале второго тайма Манджукич оформил дубль опять во многом благодаря Роналду. Криштиану подхватил мяч, который протащил к штрафной Дибала, и пробил. Оспина отразил удар, мяч попал в штангу, а хорват свободно добил его в сетку. Третий гол «Ювентуса» – тоже заслуга португальца. После углового Роналду сделал скидку головой на дальнюю штангу, где находился Бонуччи.

Криштиану дирижировал футболом туринцев. Давал указания партнёрам идти в прессинг, бежать в нужные зоны под передачи или успокаивать игру контролем мяча. Мало справедливости в том, что сегодня Роналду ушёл с поля без забитого мяча. В концовке, открываясь на грани офсайда, он имел два великолепных момента, вот только ему не везло. На 87-й минуте он забил гол – из положения вне игры.

Какие комментарии и мнения об игре?

«Судья Банти принял поверхностное решение, – убеждён Анчелотти. – Сперва он не свистнул, а потом взял время на размышления. Я доволен игрой, особенно в первые 20 минут. После этого мы стали терять мяч. Оставшись вдесятером, рискнули ради 2:2. Конечно, в целом «Наполи» нужно улучшать качество игры. Но уверен, что мы будем конкурировать до конца. Сегодняшний матч убедил меня в этом».

«Наша команда хорошо сыграла против сильного «Наполи», – сказал Аллегри. – В начале мы делали ошибки. Нам нужно работать на этим, чтобы лучше играть под давлением. У нас есть преимущество, тем не менее чемпионат длинный. Нас ещё ждут встречи с конкурентами – «Ромой», «Фиорентиной». Роналду получал удовольствие от игры, он отлично интегрировался в команду. Криштиану – экстраординарный футболист».

Болельщики и журналисты «Ювентуса» славят Роналду. Вот некоторые отзывы:

«Криштиану делает то, чего никогда не делал: доказывает, что он лучший, не забивая голов».

«Очень хорошая игра, чемпион! Сегодня могло быть восемь-девять голов, если бы было чуть лучше завершение. Мы знаем, ты точно достигнешь своих цифр».

«Криштиану, продолжай улыбаться и делать то же самое в каждом матче. Все болельщики «Ювентуса» верят, что ты можешь сделать ещё больше. Спасибо, удачи всем игрокам!».

«Несмотря на два гола и отличное выступление Манджукича, эта игра – только Криштиану».

«Роналду – великий. Не только с технической точки зрения, но и по характеру. В трудный момент потащил команду на своих плечах».