Герои финала Олимпиады-1988. Что с ними стало спустя 30 лет?

Дмитрий Харин, 50 лет

Харин очень недолго оставался в СССР после победной Олимпиады. С 1992-го у вратаря был длительный поход по британским лигам. Особняком стоит период в «Челси», за который вратарь провёл более 100 матчей. Закончив играть в 2004-м, Харин стал тренером вратарей английского «Лутон Таун», чуть позже помогал Тедди Шерингему в тренерском штабе «Стивениджа». До высших лиг пока добраться не вышло — Дмитрий тренирует вратарей в «Хемел Хемпстед Таун». Это полупрофессиональный клуб.

Дмитрий Харин Фото: РИА Новости

Сергей Горлукович, 56 лет

В отличие от голкипера, после отъезда за рубеж («Боруссия», «Байер») вернулся домой. С тех пор взял несколько титулов в России и получил опыт выступления в Армении. Новую жизнь Горлукович начинал в «Спартаке» (селекционером), но чуть позже захотел самостоятельности и возглавлял целый ряд клубов. Последним был «Сочи» — ещё в 2014-м. Теперь Сергей даёт огненные комментарии по событиям в российском футболе и делится с болельщиками байками из своего богатого прошлого.

Сергей Горлукович Фото: РИА Новости

Гела Кеташвили, 52 года

Так и не смог покинуть родную Грузию из-за угроз местных националистов. С футболом пришлось закончить после страшной аварии. Гела не только растерял форму, но и мог перестать ходить. Кеташвили подался в гаишники и дослужился до руководителя отдела. Должность покинул со скандалом — считает, что его убрали из-за несогласия с политикой Саакашвили. В последнее время был вице-президентом Объединения ветеранов грузинского футбола. Медаль Олимпиады отдал в Фонд помощи беженцам из Абхазии, но её попытались вывезти за границу, и Кеташвили получил её обратно.

Евгений Яровенко, 55 лет

После распада СССР почти не играл в России, а большую часть карьеры провёл на Украине. То же касается периода, когда он стал тренером. С середины 2000-х работал в Казахстане, возглавлял местную «молодёжку». Последним клубом Яровенко был «Тараз», который он покинул в 2015-м. Связаться с Евгением не получилось. Бывшие партнёры говорят, что он живёт на Украине, а работа в футболе, скорее всего, осталась позади.

Виктор Лосев, 59 лет

Капитан победителей Олимпиады-1988 почти всю карьеру провёл в «Факеле», «Торпедо» и «Динамо». В Воронеж он вернулся в роли тренера, а позднее помогал Бородюку в молодёжной сборной России. Последним клубом тренера Лосева стала «Уфа», которую он покинул в 2015-м. Какое-то время консультировал Тульскую академию футбола, а потом воссоединился с Бородюком в сборной Казахстана. Последние полгода наслаждается жизнью вне футбола, но всё ещё полон желания продолжить карьеру тренера.

Виктор Лосев Фото: РИА Новости

Алексей Михайличенко, 55 лет

Единственный в том составе, кто выиграл ещё и серебряные медали Евро-1988. Воспитанник украинского футбола несколько раз номинировался на «Золотой мяч», а карьеру игрока провёл всего в трёх клубах — киевском «Динамо», «Сампдории» и «Рейнджерс». С каждым становился чемпионом. Тренером выводил молодёжную сборную Украины в финал чемпионата Европы, а потом работал и с первой командой страны. Сейчас является спортивным директором «Динамо» Киев.

Алексей Михайличенко Фото: РИА Новости

Евгений Кузнецов, 57 лет

Как ни странно, большую часть карьеры провёл в Швеции. Покинув «Спартак» в 1989-м, в Россию он вернулся лишь на один сезон — в «Локомотив» (в 1995-м). Тренерскую карьеру тоже начинал на родине Ибрагимовича, но в 2004-м возглавлял «Анжи». Позднее ходили слухи, что Кузнецов может стать тренером родного «Шинника», но не срослось. Евгений так и остался в Швеции, где наставляет юных футболистов.

Арминас Нарбековас, 53 года

Если бы не то золото, можно было бы сказать, что Арминаса с Россией связывают лишь десяток матчей за сборную СССР и чуть больше за «Локо». Всю свою жизнь литовец с русским отцом прожил в Литве и Австрии. Отложив бутсы, Арминас не стал ничего менять в жизни и возглавил австрийский «Гросвайкерсдорф», в котором доигрывал. На родине был президентом «Жальгириса» и тренировал молодёжную сборную Литвы. В 2016-м открыл там собственную футбольную академию, которой занимается последние годы.

«Бышовец вскипел: «Что ты смеёшься?!» 30 лет назад они выиграли Олимпиаду Через четверть века после победы на Играх врачи поставили Татарчуку страшный диагноз.

Владимир Татарчук, 52 года

Имеет в своём резюме внушительный список клубов. Особенно примечательно, что в нём есть даже команда из Саудовской Аравии. Ветеран ЦСКА тренировал в школе «армейцев», но очень давно. В 2013-м Владимиру поставили страшный диагноз — онкология, в какой-то момент бывший футболист похудел до 54 кг. После химиотерапии наступила ремиссия, и Татарчук проводил много времени, не вставая с кровати. Болельщики помнят своего героя и собрали деньги на несколько операций. О своей нынешней жизни и ярком прошлом Владимир рассказал «Чемпионату».

Владимир Татарчук Фото: РИА Новости

Игорь Добровольский, 51 год

Автор первого гола в финале с бразильцами в итоге стал лучшим советским бомбардиром Олимпиады-88 вместе с Алексеем Михайличенко. Покинув «Динамо», как и большинство футболистов той сборной, играл за рубежом. В 1993-м в составе «Марселя» Добровольский выиграл Лигу чемпионов. Закончил играть в Молдавии, где осел на долгие годы: несколько раз возглавлял местную сборную. Сейчас тренирует тираспольский клуб «Динамо-Авто».

Владимир Лютый, 56 лет

Провёл почти всю карьеру в Германии, где живёт и сейчас. В Россию приезжал лишь тренером — состоял в тренерском штабе Бышовца в «Локомотиве» и исполнял обязанности главного в «Ростове». После — уехал в Румынию и катался по ближнему зарубежью. С этого года тренирует «молодёжку» немецкой «Ганзы». Говорят, помимо футбола Лютый занимается бизнесом.

Игорь Скляров, 52 года

В довольно раннем возрасте (26 лет) получил травму «крестов», после которой так и не смог вернуться на высший уровень. В 2001-м вместе с женой, чемпионкой мира по спортивной гимнастике Натальей Юрченко, уехал в США. Там тренировал детей и со временем стал совладельцем футбольной школы (жена тоже открыла школу — по гимнастике). В 2009-м попытался закрепиться в российском футболе, став спортивным директором «Сибири», но этот период продлился всего около двух лет. Затем вернулся в Америку.

Анатолий Бышовец, 72 года

Тренер, свозивший команду на аудиенцию с папой римским перед той Олимпиадой, до сих пор у многих ассоциируется с этой победой. Кто-то говорит, что она осталась чуть ли не единственным успехом в его карьере, но это не совсем так. Помимо Кубка России с «Локомотивом» Бышовец выиграл тренером бронзу чемпионата СССР с «Динамо» и серебро чемпионата Украины с «Шахтёром». Кроме того, возглавлял сборную Южной Кореи и португальский «Маритиму». Сейчас Анатолий Фёдорович — уважаемый эксперт и часто высказывается по разным вопросам в российском футболе.

Юрий Савичев, Дмитирй Харин и Александр Бородюк Фото: из личного архива Александра Бородюка

Юрий Савичев, 53 года

Особенный интерес по понятным причинам вызывает судьба Юрия Савичева. Уехав из СССР, автор золотого гола в финале ОИ почти 10 лет играл в Германии. Там же начал карьеру тренера. Его последним клубом был «Пиннеберг», который Савичев покинул в 2015-м, спустя месяц после назначения. После этого о нём долго ничего не было слышно.



Обновить информацию о Савичеве было непросто. Бывшие партнёры знали только, что «он живёт где-то в Германии». С его братом связаться тоже не вышло. Чтобы достучаться до Юрия, мы буквально устроили дежурство на телефоне: договаривались звонить каждые несколько часов. На второй день чемпион ответил.



— Юрий Николаевич?! Наконец-то до вас дозвонились. Где вы сейчас живёте, чем занимаетесь?

— Работаю в немецкой клинике. Занесло меня туда случайно. Ремонтирую всякие медицинские аппараты.



— Как так вышло?

— Ну вот так. Захотел стабильности и отошёл от спорта.



— По России соскучились?

— Скучаю чуть-чуть, но возвращаться не собираюсь.



— Может, хоть на 30-летие победы приедете?

— Так не приглашали. Раньше на юбилей звали, но в этот раз что-то забыли.



— То есть на родине вас не ждать?

— На самом деле на днях собираюсь в Москву. На недельку.

Кто ещё был в заявке на турнир: Алексей Прудников, Арвидас Янонис, Алексей Чередник, Сергей Фокин, Вадим Тищенко, Игорь Пономарёв, Александр Бородюк.