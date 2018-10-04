Теперь Головин проиграл в ЛЧ. Этому «Монако» не помог бы и Месси

Группа A

Александр Головин впервые сыграл за «Монако» в Лиге чемпионов. Это был уже четвёртый матч 22-летнего новичка из ЦСКА в футболке монегасков и второй в основе. Главный тренер Леонарду Жардим на сей раз выбрал схему 5-3-2, а игрок сборной России действовал на позиции атакующего центрального полузащитника.

Всего полтора года назад «Монако» Жардима победил в Дортмунде (3:2) и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Тогда ещё случилась громкая история со взрывом у автобуса «Боруссии». Теперь монегаски на несколько голов ниже самих себя образца апреля 2017-го. Похоже, вряд ли удастся побороться даже на выход из группы. Жардим пробует что-то менять, тем не менее серия неудач монегасков продолжается.

Дибала забивает за Роналду. «Ювентус» громит соперника без португальца У Пауло Дибалы и Эдина Джеко хет-трики.

«Боруссия» играла лучше и совершенно справедливо победила. Немцы создали много моментов у ворот Диего Бенальо и заменившего его в перерыве Даниэля Субашича. Восстановившийся от травмы хорват как раз пропустил все три гола во втором тайме. Якоб Ларсен использовал проникающую передачу Джейдона Санчо, Пако Алькасер исправился за нереализованный тремя минутами ранее пенальти (испанец попал в перекладину), назначенного по причине фола на Марко Ройсе, а сам Ройс откликнулся на прострел Ларсена.

Головин отыграл 76 минут, после чего уступил место на поле Насеру Шадли. По воротам россиянин не бил, зато отдал три ключевые передачи. Александр был не худшим, но кого это волнуют? Болельщики «Монако», конечно же, хотят, чтобы дорогостоящие новички делали результат. Вот только Головин – не Месси. Нужно, чтобы играла команда. С таким футболом, как в Дортмунде, и Месси едва ли поможет.

В той же группе вторую победу одержал «Атлетико». Действующий победитель Лиги Европы продлил серию поражений «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов до восьми матчей. Команда Диего Симеоне выглядела после дерби с «Реалом» куда лучше, чем команда Хулена Лопетеги в «Лужниках».

Впрочем, «Атлетико» дожал бельгийцев только во втором тайме. На классный гол Антуана Гризманна, пославшего мяч между ногами защитника и под рукой вратаря, Арно Грёневельд ответил сумасшедший ударом из-за штрафной в дальний угол. Разницу, в конце концов, сделал тот же Гризманн. Сперва француз оформил дубль при помощи Диего Косты, а в компенсированное время проход нападающего завершился тем, что мяч отскочил к Коке. Полузащитник забил, заставив Диего Симеоне радоваться так, словно он в эту секунду выиграл Лигу чемпионов.

Группа B

«Барселона» после победы в 1-м туре ЛЧ над ПСВ, добытой благодаря хет-трику Лионеля Месси, выдала безвыигрышную серию в Примере из трёх матчей. Лига чемпионов опять возвращает каталонцев к жизни. Даже сомнительный по качеству газон «Уэмбли» не помешал команде Эрнесто Вальверде быстро забить два гола «Тоттенхэму», у которого в этой встрече отсутствовала целая группа травмированных игроков во главе с Дели Алли и Кристианом Эриксеном. Уже на 2-й минуте «Барса» стремительно доставила мяч к штрафной соперника, Жорди Альба отыграл пасом голкипера, а Филиппе Коутиньо поразил незащищённую цель. На исходе получаса финалист ЧМ-2018 Иван Ракитич пробил победителя ЧМ-2018 Уго Льориса ударом из-за штрафной. Взять приятный личный реванш хорвату помог рикошет от штанги.

Зато в начале второго тайма штанга уже дважды спасала «шпор» после впечатляющих сольных проходов Месси. Дело шло к разгрому, но интрига в Лондоне задержалась. Гарри Кейн, разобравшись с Нелсоном Семеду, сократил разрыв. И всё же Месси забил, причём дважды. Оба раза ему ассистировал здорово сыгравший Альба (у левого защитника хет-трик из голевых передач!). Лео оригинально праздновал свои голы: как бы стучал себя по голове и посылал кому-то воздушный поцелуй. Сегодня Месси доволен.

Лучано Спаллетти одержал вторую подряд волевую победу. Чего-чего, а характера его «Интеру» не занимать. По игре вопросы остаются, в том числе в Эйндховене, где «нерадзурри» допустили не так уж мало ошибок. ПСВ вообще открыл счёт: Пабло Росарио отважился на удар после нескольких передач хозяев возле штрафной. Можно вспомнить также попадание Гастона Перейро в штангу и красивый удар через себя в исполнении Дониелла Малена: гостей спас сейв Самира Хандановича.

А вот голкипер ПСВ Йерун Зут выдал не лучший матч. В обоих голевых эпизодах голландец сыграл неудачно. Когда Раджа Найнгголан забил из-за штрафной, Зут плохо отбил мяч. В моменте с решающим голом Мауро Икарди голкипер поспешил вылететь из ворот и сбил своего защитника, который вёл борьбу с аргентинским нападающим.

Группа C

Матч «Наполи» – «Ливерпуль» по большому счёту не оправдал ожиданий. По крайней мере, финалист Лиги чемпионов прошлого сезона мало чем напоминал самого себя и даже ни разу не пробил в створ ворот. Вероятно, причина в тяжелом графике красных: четыре дня назад команда Юргена Клоппа играла в АПЛ с «Челси», ещё через четыре дня ей предстоит сражение с «Манчестер Сити».

Игра катилась к нулевой ничьей, которую можно было назвать закономерным результатом, поскольку голевые моменты просто отсутствовали. За исключением удара Дрисса Мертенса в перекладину, сыгравшего на опережение после прострела слева Марио Руя. Тем не менее на 90-й минуте «Наполи» вырвал победу: Лоренсо Инсинье замкнул в падении прострел Хосе Кальехона. Мо Салах вновь растворился на поле – два неточных удара, ноль ключевых передач! В концовке египтянин имел возможность убежать к воротам в результате проникающей передачи, однако первым мяча коснулись розовые бутсы выскочившего на перехват голкипера Давида Оспины.

«ПСЖ» первых в десяти матчах сезона лишь однажды забил меньше трёх голов – «Ливерпулю» на «Энфилде» (2:3). Старт ЛЧ у Неймара и компании получился неудачным, зато все остальные игры парижане выиграли. «Црвена Звезда» тоже получила полную сетку мячей от команды Томаса Тухеля. Уже к перерыву счёт был 4:0 в пользу хозяев «Парк де Пренс». Сперва Неймар оформил дубль за две минуты. Бразилец здорово пробил со штрафного и разыграл комбинацию с Килианом Мбаппе. Потом защитник гостей ошибся при выходе из обороны – Эдинсон Кавани подкараулил мяч, как стервятник свою жертву. После этого Анхель Ди Мария сыграл на опережение и изящным движением послал мяч в ворота, откликнувшись на заброс Томаса Менье.

Выполнив норму, «ПСЖ» не остановился. Во втором тайме забил и Мбаппе (из пределов вратарской), а Неймар сделал хет-трик. Бразилец опять потрясающе исполнил штрафной. Гости наиграли на гол Марко Марина в ближнюю «девятку», но в целом «Црвена Звезда» этот тест провалила. Урок футбола в Париже получили среди прочих Милан Родич, Бранко Йовичич, Горан Чаушич и Лоренцо Эбесилио.

Группа D

Соперники «Локомотива» и «Шальке» выдали интересную, обоюдоострую игру. Команда Фатиха Терима после крупной победы над «железнодорожниками» могла разжиться очками и в Порту. Стамбульцы создали несколько великолепных моментов, но «драконам» либо везло, либо их выручал здорово сыгравший Икер Касильяс.

Исход противостояния решил один-единственный гол в дебюте второго тайма. Любопытно, что в его создании поучаствовал бывший защитник «Галатасарая» Алекс Теллес. Бразилец выполнил передачу с углового, а нападающий Мусса Марега свободно нанёс удар головой из убойной позиции. Его просто бросил Юто Нагатомо. Странно, что заметно уступающий Мареге в росте японец вообще держал этого игрока при «стандарте». «Порту» набрал четыре очка и сыграет 24 октября в Москве с «Локомотивом».