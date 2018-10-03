Дибала забивает за Роналду. «Ювентус» громит соперника без португальца

Группа E

Игра «Баварии» с «Аяксом» показала, что последние осечки чемпиона Германии в Бундеслиге (ничья с «Аугсбургом» и поражение от «Герты») вовсе не случайность. «Аякс» выглядел интереснее мюнхенцев, был ближе к победе. Кажется, новый тренер Нико Ковач постепенно теряет контакт с командой. Перед матчем сообщалось, что Матс Хуммельс, Хави Мартинес и Хамес Родригес выразили недовольство ротацией состава, проводимой хорватом.

Правда, именно Хуммельс ударом головой открыл счёт уже на 4-й минуте после передачи очень активно начавшего игру против соотечественников Арьена Роббена. Затем «Бавария» стала чуть ли не пешком по полю ходить. В центре обороны и в «опорной» зоне, за которую отвечали в том числе Хуммельс с Мартинесом, возникали дыры. Из-за этого был забил гол «Аякса». Нуссайр Мазрауи на пару с Душаном Тадичем разорвал защиту хозяев. Голландцы создали ещё несколько голевых моментов, а в компенсированное время Мануэль Нойер вместе с перекладиной спасли «Баварию» от позора, когда Лассе Шоне здорово выстрелил со штрафного.

АЕК и «Бенфика» выдали боевой, веселый матч, хотя после 15 минут игры казалось, что португальцы не оставят камня на камне от греков. В стартовый отрезок хозяева пропустили дважды: Харис Сеферович забил с отскока, доказав, что даже ему бывает достаточно одного момента для гола, а Алехандро Гримальдо поразил цель после кросса Пицци.

Игру перевернуло удаление Рубена Диаша на 45+4-й минуте, атаковавшего соперника высоко поднятой ногой. Игроки АЕКа поверили в себя, включили максимально возможные скорости и закидали штрафную гостей мячами. Дважды забил Виктор Клонаридис. Более того, бельгийский грек Клонаридис так хотел сделал хет-трик, что пожадничал в следующем голевом моменте и не переиграл вратаря «Бенфики» – немецкого грека Одиссеаса Влаходимаса. Тут же Алфа Семеду здорово попал дальним ударом. «Бенфика» выиграла вдесятером, прервав серию из восьми подряд поражений на групповом этапе и плей-офф ЛЧ.

Группа F

Хосеп Гвардиола после домашнего поражения в 1-м туре от «Лиона» рассуждал о пяти финалах в пяти оставшихся матчах группового этапа ЛЧ, а Юлиан Нагельсман признался, что изобрёл смелый план на игру с «Ман Сити». И «Хоффенхмайм» даже собственного тренера удивил – забил на 44-й секунде! Немцы хитро разыграли мяч на фланге, а Исак Бельфодиль избежал офсайда и выскочил один на один с вратарём. После этого хозяева сменили отвагу на осторожность. Да и гости играли без авантюры. Крайние защитники Кайл Уолкер и Эмерик Лапорт держали позиции, стремясь не оставлять свободных зон. Ширину атаки создавали вингеры Лерой Зане (слева) и Рахим Стерлинг (справа), располагаясь близко к бровкам.

Немец Зане сделал быстрый ответный гол «Ман Сити». Он тоже сумел не попасть в офсайд в спорной ситуации. Правда, Зане отдал плохую передачу Серхио Агуэро, однако аргентинец всё же забил. Иногда из-за прессинга чемпиона Англии в обороне «Хоффенхайма» начинался пожар. В этих эпизодах спасали сейвы Оливера Баумана. После часа игры Гвардиола перешёл на схему с тремя центральными защитниками – сработало! Давид Сильва подкараулил ошибку Стефана Поша. Ещё судья не дал чистый пенальти за снос Зане. Гвардиола выиграл свой первый финал.

«Лион» с «Шахтёром» сыграли для мальчиков, подающих мячи. Французский клуб наказан за беспорядки болельщиков на встрече 1/8 финала прошлой Лиги Европы с ЦСКА. Атмосфера совершенно не напоминала лигочемпионскую, но «горнякам» это, конечно, было только на руку.

Жаль, что болельщики не смогли посмотреть вживую такой матч! Команды даже в этих условиях выдали очень яркие 90 минут. В первом тайме доминировал «Шахтёр». Следствием преимущества гостей стал гол, созданный в результате комбинации с участием Тайсона, Исмаили и Мораеса. В начале второго тайма «Лион» прозевал контратаку шесть в четыре – Мораес классным ударом на исполнение оформил дубль. Но игра на удержание у «Шахтёра» не получилась. Без мяча в позиционной обороне команда совсем не так хороша, как с мячом. «Лион» забил два гола за две минуты: Мусса Дембеле – головой, а Лео Дюбуа – влетев в штрафную под прострел. Тем не менее «Шахтёр» всё равно имел шанс увезти с пустого стадиона три очка: в концовке Оларенваджу Кайоде пробил в перекладину. Какой же пас пяткой на нигерийца придумал Марлос!

Группа G

Во встрече соперников ЦСКА и «Реала» по группе вообще не было никакой интриги. «Рома» просто катком проехалась по «Виктории». После третьей победы подряд римской команды в матчах Серии А и Лиги чемпионов, скорее всего, сойдут на нет разговоры о возможной отставке главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Осенью 2016-го Эдин Джеко сделал хет-трик в ворота «Виктории» в Лиге Европы. И вот теперь боснийский нападающий повторил то достижение. Экс-игрок чешского клуба «Теплице» даже не особо радовался свои голам – настолько легко всё получалось. Защитники гостей отлетали от мощного Эдин словно от скалы. Джеко поучаствовал и в голе Дженгиза Ундера, реализовавшего выход один на один с голкипером. Впервые отличился за новую команду 19-летний Джастин Клюйверт, преуспевший на добивании.

Группа H

Игра на «Олд Траффорд» началась на несколько минут позже остальных, поскольку автобус «Манчестер Юнайтед» попал в пробку по дороге на стадион. Возможно, Жозе Моуринью посчитал это плохой приметой. Впрочем, в последних встречах его команда была настолько плоха, что можно уже не обращать внимания ни на какие знаки судьбы: после победы в 1-м туре ЛЧ над «Янг Бойз» манкунианцы не смогли выиграть в трёх матчах подряд.

Как бы то ни было, безвыигрышная серия команды Моуринью продолжилась. Этот матч стал единственным, в котором зрители не увидели голов. На первый тайм вообще не стоило продавать билеты – откровенно скучный футбол. После перерыва «Манчестер Юнайтед» сыграл поострее, стремясь взять дома три очка. Лучшую возможность забить имел на последних минутах Маркус Рашфорд, попавший со штрафного в перекладину. На 82-й минуте у гостей вышел на замену вингер сборной России Денис Черышев. Он успел лишь четыре раза коснуться мяча. У «Валенсии» теперь четыре ничьи в пяти матчах на «Олд Траффорд».

Если бы в «Ювентусе» могли выбирать, какой матч должен пропустить из-за дисквалификации Криштиану Роналду, то наверняка попросили бы домашний с «Янг Бойз». Для чемпиона Италии не проблема обыграть явного аутсайдера группы на своём поле и без португальца. Потерянные обладателем «Золотого мяча» голы забил Пауло Дибала – аргентинец оформил хет-трик. Каждый раз ему хватало одного касания: после длинной передачи от Леонардо Бонуччи и рывка из глубины, на добивании, в результате прострела Хуана Куадрадо вдоль ворот.

Самое удобное место для просмотра футбола в Турине досталось Сергею Карасёву. Столичный судья работал на игре Лиги чемпионов в компании со своими ассистентами – Игорем Демешко из Химок и Алексеем Лунёвым из Новосибирска, а также резервным арбитром Антоном Аверьяновым из Москвы. Карасёв удалил в концовке Мохамеда Али за боксёрский удар по лицу Дибале.