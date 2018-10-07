Новый Дортмунд — самая лютая команда Европы на старте сезона

Философия нового главного тренера дортмундской «Боруссии» Люсьена Фавра зиждется на двух постулатах.

Первый: «Работа состоит из психологии, тактики и техники — в таком порядке».

Второй: «Тренер должен показывать, что он верит в способности своей команды».

В отличие от традиционной немецкой школы, которая допускала содержание игроков в страхе, допускала, что игроки могут ненавидеть тренера, Фавр — очевидный позитивист. Его подход очень хорош для молодой команды, и в Дортмунде ему досталась как раз такая банда. Средний возраст основного состава в 24,5 года в матче с «Нюрнбергом» стал самым молодым в сезоне Бундеслиги — и именно в этой игре «Боруссия» покрошила соперника в кокосовую стружку — 7:0.



Подход Фавра заключается в комбинации жёстких установок и доверия игрокам и их индивидуальном мастерстве — так он подстраивает стиль под ту команду, с которой работает (это нетрудно проследить на эволюции гладбахской «Боруссии» Фавра, которая сильно менялась из сезона в сезон из-за трансферов). В Дортмунде 60-летний швейцарский тренер получил очевидно более склонную к созиданию команду — и он, вопреки предрассудкам о своей любви к закрытой игре, — позволил импровизации стать важнейшим элементом на поле.



В этом, кстати, очень серьёзно помог трансфер Акселя Витселя, который а) продвигает мяч в первой стадии атаки; б) занимает именно ту позицию, которая позволяет при потере мяча подстраховать заигравшегося партнёра; в) действуя в паре с Томасом Дилейни, сводит черновую работу Марко Ройса к минимуму. Фактически от капитана «Боруссии» на ранних стадиях атаки требуется теперь только одно: он опускается под передачу в тот полуфланг, где начинается наступление. Ройс уводит своего оппонента, открывая пространство для быстрого крайнего атакующего игрока. В это пространство и идёт следующая передача.

Импровизация сочетается с жёсткими установками. Первая из них идёт ещё с гладбахских времён, и с ней хорошо знаком тот же Ройс, суперзвезду из которого сделал Фавр. Крайние атакующие игроки не играют линейно, а максимально заужают игру, что вместе с открывающимся в недодачу нападающим позволяет отдавать последние передачи из пределов штрафной, под подставленную ногу или даже рикошет.

Вторая установка — продолжение первой: нужно стараться исключать навесы или хотя бы делать их не главным вариантом при игре на фланге. Здесь важны взаимодействия крайнего атакующего игрока, крайнего защитника и ближнего к мячу центрального полузащитника: если есть вариант сыграть в штрафную низом, то нужно пользоваться этой возможностью. Первый гол в ворота «Монако» — лучшая иллюстрация: дважды за атаку была возможность грузить мяч в штрафную, но оба раза находилось продолжение интереснее.

Гол этот показателен ещё и потому, что результативный пас от одного номинально крайнего атакующего игрока прошёл на другого номинально крайнего — и это был пас вразрез. То есть импровизация, к которой призывает Фавр, позволяет выиграть зону между линиями соперника и полностью складывается с жёсткими установками тренера — это был гол фавровской «Боруссии».



Посмотрите на карту голевых передач Дортмунда с игры в нынешнем сезоне. Обратите внимание на то, сколько передач делается вразрез из зоны перед штрафной. И на то, что навесов среди ассистов почти нет.

Работа с воображением на последней трети поля приводит к тому, что Дортмунд приобретает выгодные ударные позиции. Отчасти тот факт, что «Боруссия» намного больше забивает во вторых таймах объясняется именно этим: у соперника уже болит голова от перемещений игроков в жёлто-чёрном между линиями, и он теряет концентрацию (отчасти это всё же подгон ответа под вопрос, но закономерность слегка прослеживается). Дортмундские нападающие получают легчайшие ударные ситуации: из 34 забитых мячей 22 — это удары менее чем с 13 метров. Это выдающийся показатель и в том, что касается доли, и в том, что касается абсолютного значения — в среднем «Боруссия» забивает по два мяча за игру ударами с ближней дистанции.

Фавр доверился способностям своей команды — очевидно, что в Дортмунде сейчас собран ряд очень хорошо бьющих игроков. Даже феномен Якоба Брууна Ларсена, который становится самым неожиданным открытием старта сезона, объясняется именно этим. В аренде в «Штутгарте» его, не слишком заморачиваясь, отправили полировать фланг — там датчанин был более-менее бесполезен. У не самого талантливого в мире игрока Ларсена более-менее один финт, на который он покупает соперников, и плотный удар — Фавр, увидев это, отвёл ему другую роль на поле. Ларсен остаётся в изоляции против своего соперника, отрывается от него (под передачу или с мячом) и бьёт. Всё просто, но эта простота работает.



И работает она благодаря неустанной работе Фавра над психологией команды. Лотар Маттеус после игры с «Монако» отметил, что Дортмунду удаётся сохранять удивительную концентрацию — происходящие на поле события не волнуют команду, когда доходит до ударной позиции. За первую четверть сезона «Боруссия» уже раз пять попадала в плотнейшие триллеры, от которых и любому опытному игроку станет дурно. Но всякий раз Дортмунд выходит из таких рубок победителем. Психология остаётся основой команды для Фавра.



«Требования к нему как к любому. Нужно снова и снова прилагать усилия, готовиться тщательно и сохранять концентрацию». Так Люсьен Фавр говорил о самом проблемном из игроков, с которыми ему доводилось работать, — Марио Балотелли. В Дортмунде проще. Вся команда готова работать, что порождает конкуренцию и нежелание останавливаться.