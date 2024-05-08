Хомуха: ЦСКА нужны опытные иностранцы, у других команд более качественные легионеры

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о матче красно-синих с казанским «Рубином» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве в понедельник, 6 мая. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«У армейцев игра с «Рубином» — это не первый матч, когда команда, ведя в счёте, теряет очки. ЦСКА не хватает психологической уверенности, опыта и прагматичности, отсюда и результат. Конечно, с учётом того, что мы видим, ЦСКА нужны более опытные иностранцы. Если брать другие клубы, которые ведут борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы, то у них более качественные легионеры, чем в ЦСКА», — сказал Дмитрий Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.