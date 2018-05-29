10 самых ярких матчей лучшего игрока России XXI века. Аршавину – 37!

В день назначения Сергея Семака в «Зенит» нужно вспомнить и легенду петербургского клуба. Андрею Аршавину сегодня исполнилось 37!

01.11.2003. Чемпионат России. «Сатурн» – «Зенит» – 1:3

Он всё ещё в полном порядке! Лучшие голы Аршавина за «Кайрат» Бывший капитан сборной России продолжает «жечь» в Казахстане. Вы только полюбуйтесь на эти голы!

В 2003 году для «Зенита» большим успехом было и второе место в чемпионате России. 22-летний Аршавин – одна из звёзд той юной и задорной команды Властимила Петржелы. Зенитовцы красиво завершили серебряный сезон победой в Раменском. В матче заключительного тура, который уже не имел турнирного значения, Андрей сделал хет-трик. Первый на профессиональном уровне.

01.05.2004. Чемпионат России. «Спартак» – «Зенит» – 0:3

Для болельщиков «Зенита» нет более принципиального соперника, чем «Спартак». Каждая победа над красно-белыми – бальзам на душу. В сезоне-2004 петербургская команда разгромила московскую в столице. Аршавин внёс весомый вклад: отдал голевую передачу Александру Кержакову, а потом и забил. Кроме того, другой его гол ошибочно не засчитал судья.

02.07.2005. Чемпионат России. «Зенит» – «Амкар» – 5:1

Ещё один хет-трик Аршавина в составе сине-бело-голубых. Атакующий полузащитник выдал такой великолепный матч с пермяками на «Петровском», что комментатор Геннадий Орлов сравнил его с Пеле. Правда, Андрей не праздновал в тот день голы. В чём причина? Протестовал таким образом против продажи в «Спартак» Владимира Быстрова.

14.05.2008. Кубок УЕФА. Финал. «Зенит» – «Глазго Рейнджерс» – 2:0

Самый важный матч за родной клуб в карьере Аршавина – финал Кубка УЕФА. Десять лет назад Андрей и его команда сделали счастливыми всех болельщиков «Зенита» и российского футбола. Плеймейкер помог забить победный мяч Игорю Денисову, а в концовке поучаствовал во второй голевой атаке петербуржцев. Конечно, нельзя забыть и игры Аршавина в ходе плей-офф турнира. Прежде всего в Марселе, где его гол, по сути, вытащил «Зенит» из пропасти.

18.06.2008. Чемпионат Европы. Групповой этап. Россия – Швеция – 2:0

Первые две встречи группового турнира Евро-2008 Аршавин пропустил из-за дисквалификации. Кто-то даже упрекал Гуса Хиддинка за то, что он включил в состав игрока, на которого вряд ли можно будет рассчитывать. По окончании чемпионата Европы оставалось только смеяться сквозь слёзы, вспоминая критиков Аршавина и Хиддинка. Для начала Андрей забил в решающей игре в группе со Швецией. Зенитовец реализовал передачу Юрия Жиркова, после чего показал свой фирменный жест.

21.06.2008. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Нидерланды – Россия – 1:3

Неделю спустя Аршавин был признан лучшим игроком самого яркого матча в истории сборной России. Наша команда поставила на колени голландцев, которых все считали фаворитом этой четвертьфинальной пары. В компенсированное время Андрей сделал результат. При счёте 1:1 он отдал голевую передачу на Дмитрия Торбинского, а затем сам поразил ворота Эдвина ван дер Сара. Безусловно, 2008 год – лучший в карьере уроженца Петербурга.

21.04.2009. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:4

Кураж из 2008-го Аршавин перенёс и на следующий год, когда подписал контракт с лондонским «Арсеналом». Четыре гола на «Энфилде» – это фантастика! Вряд ли российский игрок в ближайшие лет сто повторит достижение Андрея. В том матче звезда нашей национальной команды превратил Пепе Рейну во вратаря из ПФЛ. Во втором тайме «Арсенал» проигрывал, потом благодаря Аршавину дважды выходил вперёд, но пропустил на 90+3-й минуте от Йосси Бенаюна и всё-таки упустил победу.

04.11.2009. Лига чемпионов. Групповой турнир. «Арсенал» – АЗ – 4:1

Арсен Венгер назвал игру Аршавина с АЗ выдающейся. При этом российский легионер «канониров» не забил ни одного мяча в этом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Тем не менее, атакующий игрок может сыграть гениально и без голов, если сделает три голевых паса, как Аршавин против голландцев. Сеск Фабрегас, Самир Насри и Абу Диаби забили с его передач. «Эмирейтс» в очередной раз аплодировал звезде сборной России.

16.02.2011. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» – «Барселона» – 2:1

У «Барселоны» не было причин бояться «Арсенал» в Лиги чемпионов. Прежде каталонцы никогда не проигрывали «канонирам». Но в матче 2011-го Аршавин сделал даже больше, чем Месси: россиянин вышел на замену при счёте 0:1 и стал автором победного гола в ворота Виктора Вальдеса. Андрей мечтал играл за «Барселону», а в итоге забил ей в плей-офф ЛЧ. Правда, в ответной встрече «Арсенал» уступил на «Камп Ноу» (1:3) и вылетел.

30.10.2012. Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Рединг» – «Арсенал» – 5:7

Дичайший матч из Кубка английской лиги! В Рединге повстречались нападающий хозяев Павел Погребняк и атакующий полузащитник гостей Аршавин. К 37-й минуте команда Погребняка выигрывала – 4:0, однако «канониры» не только отыгрались, но и вышли вперёд в компенсированное время. Андрей отдал две голевые передачи. Гол Погребняка на 116-й минуте, забитый нападающим после рикошета от Аршавина, казалось, переведёт игру в серию пенальти при счёте 5:5. Но не тут-то было!