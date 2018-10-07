«Своими действиями Матюнин дал повод рассуждать о симпатии к ЦСКА»

Правильно ли отменили гол?

Главный арбитр в этой ситуации никак не мог определить, был офсайд или нет. Это всё на совести ассистента. Я не в оправдание говорю, но судейская бригада ошиблась. Гол был забит верно. Но как можно требовать с бригады арбитров качественного судейства, если у них нет должной подготовки? Такие игровые ситуации встречаются раз в сто лет. Можно им только пожелать не выключаться из игры, быть в тонусе.

Эдер заслуженно получил жёлтую карточку?

Это была опасная игра. Неумышленная, но опасная, с возможностью нанесения травмы сопернику. Она не попадает под категорию агрессивной, поэтому наказывается жёлтой карточкой. Наказание абсолютно заслуженное. Даже если не было бы первой жёлтой, полученной за то, что Эдер размахивал руками, вторую всё равно нужно было бы давать.

Симулировал Бекао или нет?

Контакта не было. Но опасная игра была. Представьте, если бы контакт произошёл? Тут вопрос в том, зачем так грубо играть.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Надо ли было давать вторую жёлтую Бекао?

Это уже вопрос к арбитру. Данный момент даёт повод для обсуждений. С Эдером, допустим, совпало, что пришлось давать вторую жёлтую, а здесь ты, получается, участвуешь. Не только как арбитр. Своими действиями Матюнин дал повод рассуждать о какой-то симпатии к ЦСКА. Тут он переступил невидимую черту — либо ты судья, либо ты участник. Бекао толкнул плечом игрока «Локомотива» в грудь, а это нарушение правил – толкать можно только плечом в плечо. Что сделал судья? Указал на аут.

Почему не наказали Облякова?

Мы снова убеждаемся в том, что Матюнин имел какую-то симпатию к игрокам ЦСКА. Тем не менее в простых ситуациях он не давал повода сомневаться в том, что он разбирается. Но в таких случаях мы говорим, что в такие моменты и бабка свистнет. А вот когда совершается профессиональный фол (человек знает, что делает с нарушением правил), то не каждый судья разберётся.

Были ли нарушения во время гола «Локомотива»?

Смотрите. Идёт подача с углового. Игорь Денисов, стоя в штрафной площади за спиной игрока «армейцев», на глазах у арбитра тихонечко двумя руками толкает в спину. Это нарушение. Но его может распознать только профессиональный судья. Арбитр стоит в хорошей позиции, всё видит, но нарушение пропускает.

Нужно ли было наказывать Дзагоева?

Дзагоев поставил ногу перед Денисовым — это профессиональная подножка. Что сделал Матюнин? Определил нарушение со стороны Денисова.