Судья Матюнин помог «Локомотиву», сделав его героем

Давайте вспомним, что происходило на поле до удаления. Точнее, оценим состав каждой из команды и то, что они показывали на поле до того, как Эдера отправили с поля. «Локомотив» вышел с тремя номинальными опорниками в старте. Да, Дмитрий Баринов играл ощутимо выше, а иногда его менял Крыховяк. Но факт – Юрий Семин выставил против ЦСКА сразу трех оборонительных полузащитников. При этом центр поля – не та зона, где у «Локомотива» есть кадровые проблемы. Играть не может Коломейцев, но кроме него все здоровы.

Но чемпион выходит с тремя разрушителями. И даже тот же Баринов, в прошлых играх регулярно заряжавший по воротам издали, против ЦСКА приложился к мячу всего дважды – с довольно близкого расстояния. «Локомотив» старался играть максимально надежно, без обострений, с расчетом на контратаки и стандартные положения.

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Самое смешное (или грустное), что выход трех опорников одновременно совершенно «Локо» не помогал. Дзагоев свободно распоряжался мячом, Влашич без проблем смещался в центр. А Ильзат Ахметов, играя опорника, стал лучшим и по отборам, и по проценту точных передач. Чтобы понимать, почему это важно – посмотрите, как выглядит Ильзат. Не самый мощный парень в мире довольно успешно обрывал все попытки полузащиты «Локомотива» что-то созидать. А потом без проблем раскидывал мяч в атаки своей команды. Помимо доминирования в центре было минимум пара моментов у Чалова, который великолепно пользовался нерасторопностью центра защиты соперника. А то, как первый час матча возил всех на фланге Марио Фернандес, вообще несерьезно для матча таких соперников. Хеведес без поддержки Ману Фернандеша страдал на левом краю. В итоге португальца отправили на противоположный фланг, где был не такой настойчивый Кирилл Набабкин.

Виктор Гончаренко безотносительно судейства сказал, что его команде после игры с «Мадридом» не хватило свежести. В принципе, он прав – если бы ЦСКА двигался чуть быстрее, к моменту удаления Эдера счет уже мог быть другим. То есть, до удаления на поле были невероятно осторожная команда гостей. И уставшие хозяева, которых вынуждали бороться с вязкой обороной соперника.

Что сделал своими ошибками арбитр Алексей Матюнин. Во-первых, он по умолчанию превратил «Локомотив» в жертв судейского произвола. Как бы не закончилась игра, Юрий Семин мог припомнить и отмененный гол, и удаление Эдера, и незамеченные фолы Облякова. Плохая игра в атаке скрывалась за еще более плохой работой арбитра. Во-вторых, «Локомотив» при любом результате кроме поражения становился героем. Тем, кто сломал систему и вопреки всему не позволил себя обыграть.



Если до удаления планы на атаку у команды Семина были просто плохо понятны, то после ухода Эдера их не было совсем. Выносы вперед на борьбу для Баринова или Крыховяка. «Локомотив» терпел и был за терпение вознагражден.

Это, конечно, вообще не проблема Семина и его игроков. Но сейчас вокруг этой победы восторга столько, сколько она не заслуживает. «Локомотив» не играл лучше. Но, оставшись в меньшинстве, команда получила право играть вообще в любой футбол. Они окончательно ушли в оборону, думали только о том, как играть строго у своих ворот (мысль подтверждают слова Игнатьева после матча). ЦСКА же предстояло бороться и с этим, и со статусом условного «злодея». Судья несколько раз грубо ошибся в их пользу, из-за чего любой спорный исход был бы против них.



Объективно после этой победы смотреть на игру «Локомотива» не стало приятнее. Не появилось надежды на то, что вот теперь команда поняла, как ей действовать дальше, и будет уничтожать соперников. Как и не появилось мыслей, что ЦСКА – беспомощен и может добиваться результата только с помощью арбитров. У армейцев есть проблемы, им не хватает стабильности. Но по качеству игры они намного лучше нынешнего «Локомотива».



Все это не отменяет, что судья Матюнин поплыл. Отменил чистый гол «Локомотива». Дважды «повелся» на артистичную игру Бекао. И дал Ивану Облякову всего одну желтую карточку, хотя можно было давать три. Без его ошибок оценки игры и результата были бы совсем другими.