Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека

Телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками скандала в одном из кафе Москвы. По информации источника, футболисты рано утром 8 октября пришли в кафе, где вели себя шумно, игнорируя замечания персонала заведения.

В перепалку с Кокориным и Мамаевым вступил один из постоянных клиентов заведения. Футболисты отреагировали на него агрессивно: сначала бросали в мужчину стульями, а затем избили.



По информации Mash, пострадавшим стал Денис Климентьевич Пак – директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Сотрудники министерства отказались комментировать эту информацию.

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Уголовный кодекс РФ содержит множество норм, предусматривающих ответственность за избиение человека. Их применение зависит от целого ряда сопутствующих обстоятельств. Главное из них – степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего в результате избиения. В зависимости от статьи УК РФ, под которую попадает правонарушение, назначается мера наказания. Избиение, совершённое группой лиц, считается отягчающим обстоятельством.

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Точно известно, что Кокорин и Мамаев вместе отдыхали после игры «Зенита» и «Краснодара» – об этом можно судить по фото в «инстаграме» Александра. «С победой «Зенит», Пашу с голом, Президента с Днем рождения», – написал Кокорин, добавив хештег #10летдружбы. При этом геометка на фотографии указывала, что она сделана в Москве.

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Последний скандал с участием обоих футболистов случился в 2016 году. Тогда их заметили в ночном клубе Монте-Карло после вылета сборной России из розыгрыша Евро-2016. Тогда все обсуждали стоимость банкета игроков (250 тыс. евро), обстоятельства, при которых он случился, присутствие на столе игроков кальяна и отсутствие реакции со стороны футболистов. Позднее Александр Кокорин публично выступил с извинениями за вечеринку, чуть позже извинился и Павел Мамаев. Нападающего перевели в «Зенит-2» и оштрафовали на месячную зарплату – об этом сообщал генеральный директор клуба Максим Митрофанов. Чуть позже стало известно, что аналогично оштрафован был и Мамаев.

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«Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык. Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина. Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш.



Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребёнка и сверху из своих добавляет. Сегодня малыш уже ходит. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность. И будет всем счастье!» – написал в «Инстаграме» тренер «Зенита» Владислав Радимов.

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В нынешнем сезоне Премьер-Лиги у Павла Мамаева 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах. Александр Кокорин совсем недавно восстановился от травмы крестообразных связок и сыграл в 3 матчах. На счету форварда победный гол в матче Лиги Европы против «Славии».