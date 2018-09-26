Кокорин уже забивает! Как «Зенит» выиграл в Астрахани

Астрахань зря ждала Дзюбу

Приезд «Зенита» не подарил аншлаг Астрахани, хотя обещали, что на трибунах местного стадиона соберётся 18 тыс. зрителей. Всё-таки встреча с лидером Премьер-Лиги сродни полёту в космос после матчей в зоне «Юг» ПФЛ, где команда Виталия Панова занимает 4-е место. Возможно, болельщики «Волгаря» понимали, что петербуржцы привезут далёкий от оптимального состав, да и дождь кого-то отпугнул.

Место в воротах сине-бело-голубых занял Михаил Кержаков. Видимо, на сегодняшний день он стал для главного тренера Сергея Семака вторым вратарём «Зенита», а наошибавшийся в Минске Юрий Лодыгин – третьим. Квартет защитников составили (справа налево) Александр Анюков, Луиш Нету, Миха Мевля и Евгений Чернов, в средней линии действовали Матиас Краневиттер и Клаудио Маркизио, а в группе атаки – Эрнани, Магомед Оздоев, Роберт Мак и в роли центрфорварда Антон Заболотный.



Наконец-то Маркизио получил возможность сыграть с первых минут! Экс полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии должен поскорее набрать форму через практику. Артём Дзюба, как и ещё несколько игроков основы «Зенита», в заявку на кубковый матч не попал. А его-то особенно ждали.

Маркизио великолепен. Пока на уровне «Волгаря»

Кубок России – коробка с сюрпризом. Номинальный фаворит никогда не знает, что ждёт внутри, пока не откроет эту коробку. Каждый год в 1/16 финала выбывает большое количество команд Премьер-Лиги, понятие «сенсация» в этом турнире просто теряет содержание. Вот и «Волгарь» в дебюте напугал «Зенит» парой быстрых опасных атак, заставив своего бывшего голкипера Кержакова потрудиться на выходе из ворот. Хозяева дали понять гостям: не будет настроя – повторится минский кошмар.

Петербуржцы завелись и тут же забили. Полузащитник сборной Аргентины Краневиттер сделал умный проникающий пас, а Анюков рванул в штрафную так, словно ему 20 лет. Капитан «Зенита» на мгновение опередил капитана «Волгаря» Романа Локтионова и протолкнул мяч в сетку. Сперва показалось даже, что это автогол.



Разыгрался Маркизио, который с каждой минутой смотрелся всё сильнее. Итальянец управлял игрой «Зенита» в середине и выполнил две потрясающие длинные передачи на Заболотного: центрфорвард воспользовался возможностями не лучшим образом. В первом тайме команда Семака упустила ещё несколько моментов, однако незадолго до перерыва Мак реализовал хороший кросс Чернова с левого фланга. Лидер РПЛ погасил эмоции соперника из ПФЛ.

Маммана возвращается, Кокорин забивает

Второй тайм «Зенит» начал в эконом-режиме, стремясь сохранить преимущество. Петербуржцы предложили астраханцам атаковать, показать себя с мячом. У ворот Кержакова-младшего опять возникло напряжение. Но стоило гостям включить прессинг, как счёт вырос до крупного. Сперва защитник хозяев вынес мяч пяткой почти с линии ворот, а потом Заболотный (тоже, кстати, бывший игрок «Волгаря») преуспел на добивании после удара Мака. Астрахань не увидела гол Дзюбы – посмотрела на забитый мяч другого нападающего сборной России.



При счёте 0:3 на замены у «Зенита» вышли Александр Кокорин и Эмануэль Маммана, пропустившие полгода из-за тяжёлых травм. Россиянин получил полчаса, аргентинец – 25 минут. Интересно, что они действовали рядом друг с другом на правом фланге. Маммана быстро заработал жёлтую карточку. Кокорин казался лёгким, хорошо двигался. С его кросса должен был забивать Заболотный, однако Антон, нанося удар в упор, попал во вратаря. Зато в концовке забил сам Кокорин! Форвард «Зенита» отличился после прострела слева. Пожалуй, это главное событие матча в Астрахани.

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