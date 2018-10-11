«В Англии Кокорина и Мамаева сразу бы упекли в тюрьму. У нас нельзя бить людей»

Джон Брэдли не относится к тем, для кого российский футбол понятие абстрактное. Он один из главных британских специалистов, который в теме. Поэтому если уж выяснять, как относятся ко всем известной истории за рубежом, все дорожки ведут к нему.

«Их надо звать терпилами». Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина Один из них считает, что ситуацию «раздули».

— Конечно, я много слышал об этой истории, — говорит Брэдли. — Подобные штуки тут же разлетаются по миру. Тем более что Кокорин — человек с мировым именем, топовый нападающий как в РПЛ, так и в Лиге Европы. Неоднократно появлялись новости, что он может перейти в английский или немецкий чемпионат. Многие знают о его невероятных футбольных возможностях, но всё это меркнет на фоне его поведения.



— Что думаете о Павле Мамаеве? Вы ведь давно следите за российским футболом.

— С ним похожая история. Он очень талантлив. Я был удивлён, когда Слуцкий отпустил его из ЦСКА. Хотя для того, чтобы играть в таком большом клубе, который помимо домашнего чемпионата выступает и на международном уровне, нужна дисциплина. А его поведение как на поле, так и вне его оставляло желать лучшего. Всегда. Вспомните случай в Монако. Вот почему Мамаев никогда не станет великим игроком для своей страны.

— Что с ними сделали бы в Англии?

— Ха-ха, они бы незамедлительно отправились в тюрьму! Наш закон не позволяет просто так бить людей на улицах. Никаких сомнений, что после такого их бы упекли за решётку. Футбол отошёл бы на второй план.

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— В Англии были похожие случаи?

— Очень хорошо помню Джои Бартона из «Ньюкасла» — он попал в тюрьму, но не был отстранён от футбола. Был ещё Трой Дини. Он провёл некоторое время в тюрьме за драку на улице, но вернулся и стал одним из ключевых игроков «Уотфорда».



— Что помогло ему вернуться на поле?

— Очевидно, что время, проведённое в тюрьме. Но тут многое зависит от характера.



— И всё-таки в его истории не было дисквалификации от лиги.

— У РФС есть возможность выкинуть Кокорина и Мамаева из игры навсегда, но в Англии такого не случалось. Футболистов арестовывали, отстраняли, но не оставляли вне футбола пожизненно. Думаю, это было бы серьёзным решением для России.

— Если их дисквалифицируют в России, смогут ли они найти клуб в Европе?

— Тогда будет правильно, если РФС убедит ФИФА в международной дисквалификации. Восстановить карьеру им будет сложно даже после того, как они понесут наказание за поступок. Вряд ли кто-то захочет такого сотрудничества.



— Пожизненная дисквалификация — это правильное решение?

— Если они смогут показать и доказать, что хотят измениться в лучшую сторону и изменить ситуацию, если они действительно сожалеют и хотят исправиться, тогда достаточно двух-трёх лет. Но если им всё равно и они не будут показываться и давать свои комментарии, конечно, нужно дисквалифицировать их на всю жизнь. Если им нужно — дайте им шанс, если нет, выгоняйте их из футбола.



— Помните публикации в вашей прессе про российских хулиганов? Кокорин и Мамаев теперь главные?

— Всё, что они сделали, это глупое поведение (смеётся). Но в прессе они теперь мелькают и вправду часто.