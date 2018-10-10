Тест на Кокорина. Что это и где его сдать

В древнем Китае существовало проклятие, которое в современном мире и в вольном переводе звучит так: «Чтоб ты жил в интересные времена». Кто-то объясняет афоризм схожестью иероглифов «опасный» и «интересный», но уже поздно: выражение прижилось. Есть книга с таким названием, есть высказывание Роберта Кеннеди за пару лет до его смерти, в котором он говорил об опасности и неопределённости интересного времени. И в таком переводе понятно, что именно проклятие имеет в виду. Так вот.

Нас всех прокляли древние китайцы. Хотя, возможно, проклятие коснулось только начала октября.

Начало октября не просто интересное. Оно безумное. Происходят события, в которые сначала трудно поверить, а потом ещё труднее в них сориентироваться, потому что они слишком противоречивы.

Началось с Криштиану Роналду. Это ведь не просто скандал. Скандал такого масштаба нельзя было представить, пока он не случился. Всё начинается неправдоподобно: девушка, вдохновлённая флешмобом #metoo, решает рассказать, как 10 лет назад её изнасиловала легенда футбола, звезда, миллионер (хочется добавить: плейбой и филантроп). Да, неправдоподобно, но… Но ведь есть свидетельства, что было досудебное урегулирование конфликта, и Криштиану заплатил, чтобы всё сохранить в тайне. И сразу вся ситуация становится запутанной, неоднозначной и противоречивой.

«Очень боялась подцепить какую-нибудь заразу». Роналду обвиняют в изнасиловании Приготовьтесь – вас ждёт пикантное чтиво.

На минуту отвлекитесь от футбола. Новости искусства: на днях картина Бэнкси, самого известного современного художника, исчезла сразу же после того, как её продали на аукционе Sotheby's за миллион фунтов стерлингов. Не украдена – уничтожена автором. Художник встроил шредер в раму, и, как только картину купили, она сразу же была разрезана.

Ладно, идея ясна. Нас обманули (извините, я хотел сказать, это был перформанс). Но всё равно непонятно. Сама картина – произведение искусства или нет? Или была произведением искусства, пока её не уничтожили? Или наоборот, не была, но когда перестала существовать – превратилась в произведение искусства? Возможно, это старомодно, но когда я смотрю на «Сцену кораблекрушения» Жерико (она же – «Плот Медузы»), то понимаю, что сама картина является произведением искусства. А с проданной за миллион картиной Бэнкси – не понимаю. Как-то мутно и противоречиво всё.

Так во всём. Не буду говорить о политике, вы и сами знаете. Нынешние международные кризисы вызывают желание вернуть нормальный, солидный Карибский кризис. Когда две сверхдержавы размещают ракеты под носом друг у друга, потом угрожают, а потом убирают. Жёстко, но логично. Мотивация сторон, цели, уступки – всё адекватно. А сейчас не кризис, а какая-то фигня со шпилями, дверными ручками и сбежавшим котом. Всё это мутно, нелепо и противоречиво. Так во всём.

Мамаев явился на допрос. Кокорина ждут. LIVE Отец Мамаева нецензурно прошёлся по «Краснодару». Подробности кошмара — в нашем онлайне.

Вернёмся к спорту. Важнейшей основой современного общества в цивилизованном мире является толерантность. Терпимость к различиям. Толерантность – это когда капитаны клубов АПЛ выходят на матчи с капитанскими повязками цветов радуги, чтобы отдать дань уважения ЛГБТ-сообществу. Толерантность – это когда Марио Балотелли уходит с поля посреди игры, потому что на трибунах кто-то ухнул. Ладно, вроде бы всё выглядит однозначно. Отличить, что правильно и что неправильно, что можно и что нельзя – легко, ведь никаких противоречий нет. Нет, есть.

Я не понимаю, как сочетается всеобщая толерантность с трештоком в некоторых видах спорта, например в UFC. Трешток, в рамках которого можно провоцировать соперника насмешками над его родителями, религией, этнической принадлежностью, – вот как он совместим с толерантностью? Что из того, что наговорил Макгрегор, например про отношения между чеченцами и дагестанцами, является допустимым, а что – выход за рамки приличий? Или даже так: а если бы соперником Макгрегора был не дагестанец, а камерунец? Этнические шутки про камерунца – это тоже нормально? Или толерантность распространяется не на всех?

Всё это слишком, чёрт возьми, противоречиво.

Игра началась. Макгрегор наехал на Хабиба, его отца и друга Устраивайтесь поудобнее, ирландец не даст вам заскучать в ближайший месяц.

Но тут, когда жизнь становится слишком противоречивой, появляются они. Кокорин и Мамаев. Эффектно.

(Представьте сцену. Наши герои, верные друзья, сверкая шузами, гыгыкая и, допустим, ковыряясь в носу, выходят на неё. Давят лыбу. И снова делают жизнь ослепительно простой.)

Ситуация с избиением, при всей дикости, простая, как лопата. Про можно и нельзя, про хорошо и плохо. В ней всё прозрачно, всё очевидно. Делать замечание компании, чтобы не кричали в кафе, – можно. Бить за это стулом по голове – нельзя. Издеваться из-за разреза глаз и бить с криками «Оп-оп, гангнам стайл!» — нельзя. Пинать чужие машины – нельзя. Выйти и оттолкнуть типа, который ставит вмятины на твоей машине, – можно. Избивать за это водителя впятером ногами – нельзя. Вот так просто. Ложечку за маму, ложечку за папу.

Это так просто, что все согласны. Тут нет двух мнений и не может быть. Кокорин и Мамаев объединили всех. Водителя и чиновника, болельщиков «Зенита» и болельщиков «Краснодара», футболистов, тренеров и журналистов, Пескова и Сёмина, белорусов и азиатов, случайных людей. Все одинаково возмущены. Кокорин и Мамаев объединили всю страну.

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

В последнее время такой простоты не хватало. Глядя, как несколько золотых мальчиков (но, видимо, гопников в душе) лупят человека под камерой, легко настроить, извините за выражение, моральный компас. Стрелка сразу находит верное направление. В мире, который так противоречив, что иногда не хватает ощущения твёрдой земли под ногами. Кокорин и Мамаев дали точку отсчёта. Твёрдое ощущение земли под ногами. Если хотите, ощущение дна.

Тут же и готовый пример детям. Дети! Видите Мамаева и Кокорина? Не будьте как они, остальное приложится.

Всё просто, нет никаких противоречий. Главное, чтобы всё оставалось так же и дальше. Дело в том, что сама простота ситуации делает её тестом на адекватность. С двумя вариантами ответа: правильным и неправильным, причём все изначально знают ответы, главное выбрать правильно.

«Тест Мамаева-Кокорина»

• Тест для правовой системы государства. Как будут наказаны Кокорин и Мамаев (и не только они, остальные участники тоже)? Не помогут ли им связи и деньги уйти от закона?

• Тест для футбольных клубов. Как быстро о случившемся забудут? Позволят ли вернуться в профессию?

• Тест для других футболистов. Глядя на конец карьеры Кокорина и Мамаева, хватит ли им ума быть образцовыми профессионалами? Пусть даже из страха, но дорожить деньгами и славой?

• Тест для богатых чьих угодно детей. Являются ли для них Кокорин и Мамаев ролевой моделью? У них прикольные партаки (на самом деле, нет) и дорогие кроссовки, готовая ролевая модель. Или всё-таки не ролевая модель, если в комплект входят и такие эпизоды? Может, это антипример: каким не надо быть, если ты богат и молод?

• Тест для министерства спорта. Система, в которой к успеху приходят и годами удерживаются на самом верху социально-опасные люди, функционирует нормально? Ничего не сломалось?

Часть ответов мы узнаем сразу, какие-то придут со временем. Если футболисты отделаются условным сроком или штрафом – тест не сдан. Если вернутся в профессиональный футбол, не отбыв наказания, – тест не сдан. Если ситуации такого типа, даже менее адовые, будут повторяться с другими игроками – тест не сдан.

Так выглядит тест на Кокорина. Или лучше назвать «Тест Мамаева-Кокорина» на адекватность, так конкретнее. Кстати, этот же тест мы сами в какой-то степени сдаём каждый день. Каждый день можно встретить человека, чей социальный статус ниже, это даёт ощущение безнаказанности. Вот он, тест на адекватность. Его особенность в том, что правильные ответы всем хорошо известны. Они просты.