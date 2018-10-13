Позорный вечер Мхитаряна. Первая в истории победа Гибралтара!

Как Армения проиграла Гибралтару?

Шок дня – поражение сборной Армении в домашнем матче Лиги наций с Гибралтаром. Пожалуй, самая слабая команда Европы сенсационно победила в Ереване со счётом 1:0. Оказывается, в футболе может быть кто-то хуже Гибралтара…



Состав хозяев был вполне боеспособным. С первых минут у сборной Армении вышли, в частности, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, защитник «Урала» Вараздат Ароян и экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, сыгравший за национальную команду спустя три года.

Сборная Армении владела мячом 72% игрового времени и нанесла 34 удара по воротам соперника (9 в створ). Но несмотря на подавляющее преимущество соперника, голкипер Кайл Голдвин оставил свои ворота «сухими». Победный гол гости забили в начале второго тайма с пенальти. Бывший защитник «Спартака» из Нальчика Грайр Мкоян, выступающий сейчас за «Алашкерт», потерял мяч в собственной штрафной и сфолил на игроке сборной Гибралтара, а подошедший к «точке» Джозеф Чиполина хладнокровно реализовал удар. Теперь в Армении надолго запомнят эти фамилии: Чиполина, Сержант, Кумбес. Однако при воспоминаниях о футболистах из Гибралтара будет уже не до смеха.

Гибралтар вообще когда-нибудь побеждал?

Сборная Гибралтара одержала первую победу в своей истории в турнирном матче. До этого команда крошечной страны, находящейся на юге Пиренейского полуострова и являющейся предметом спора между Великобританией и Испанией, выигрывала пару раз только в домашних товарищеских встречах. В 2014 году гибралтарцы сумели зять верх над Мальтой – 1:0, а в марте 2018-го одолели с тем же счётом Латвию.



Куда привычнее для игроков сборной Гибралтара крупные поражения вроде 0:9, 1:8 или 0:7 (таких набралось три в официальных матчах). После включения в состав ФИФА и УЕФА гибралтарцы принимали участие в отборочных циклах Евро-2016 и ЧМ-2018. В европейской квалификации они проиграли все 10 матчей с разницей мячей 2:56, а в мировой тоже не набрали ни одного очка, потерпев десять поражений с разницей мячей 3:47.

С недавних пор сборную Гибралтара возглавляет уругваец Хулио Сесар Рибас. Под его руководством команда уступила на старте Лиги наций Македонии и Лихтеншейну с одинаковым счётом 0:2. Теперь Рибас – герой Гибралатара на все времена.

Кто тренирует сборную Армении?

В неприятную историю вместе с армянскими игроками вляпался главный тренер Армен Гюльбудагянц. Интересно, что этот специалист лишь в сентябре приступил к работе со сборной. Предыдущий наставник команды Вардан Минасян подал в отставку после первых двух туров в Лиге наций. При нём команда победила дома Лихтенштейн (2:1) и уступила в гостях Македонии (0:2). Сообщалось, что сборную Армении может возглавить итальянец Джанни Де Бьязи, который вывел Албанию на Евро-2016. Тем не менее пока на тренерской скамейке находится 51-летний Гюльбудагянц.

«Этот результат – большая неудача, – прокомментировал сенсацию Гюльбудагянц. – Беру всю ответственность за поражение на себя. Мы создали много моментов, однако не смогли использовать их. Думаю, болельщики кричали «позор» не в адрес игроков. Ребята пытались забить, но не смогли. Что касается Мовсисяна, то его проблема не столько в физической форме, сколько в отсутствии практики. Мы знаем о его желании играть. Уверен, в следующих матчах он будет выглядеть лучше».



Как сообщает Newsarmenia, по окончании игры на стадионе в Ереване произошла массовая потасовка. Фанаты сборной Армении подрались между собой. Причина конфликта в том, что кто-то из болельщиков стал на эмоциях поздравлять сборную Гибралтара с победой.