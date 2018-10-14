Сочинские голуби – лучшее, что было в матче Россия – Турция

В Сочи всегда самая громкая и самая искренняя поддержка. Серьезно, ни на одном матче не кричат «Россия» настолько от души и одновременно настолько невпопад. Только в Сочи на футбол ходит такое количество людей, в принципе им не интересующихся. Здесь это элемент отдыха туристов, которых много даже в октябре. Шанс посетить стадион Олимпиады и ЧМ-2018, плюс альтернатива морским прогулкам и экскурсиям в дендрариум. Такой добродушный хаос больше всего напоминает атмосферу на хоккее. Ноль агрессии, огромное количество детей и желание в первую очередь хорошо провести время. Эти люди знают, что Марио, Головин, Дзюба и Черчесов – кумиры. И не знают, что фамилия автора первого гола россии – Нойштедтер. Но это никому не мешает.

Помогает кайфовать и особенность российского юга, которая позволяет пить пиво буквально напротив стадиона. Через дорогу от «Фишта» есть сразу несколько точек продажи фаст-фуда, где без проблем льют пиво. И один магазин с «буфетом» внутри. Буфет по факту оказывается алкогольным отделом, но со своей стойкой, парой кранов разливного пива и несколькими столиками. Есть вообще все варианты алкоголя. Но, видимо, морской воздух помогает – никто у стадиона не пытался спровоцировать конфликт. И вообще в последнюю неделю проблемы с алкоголем проявляются больше у футболистов, а не болельщиков.

«Это Мамаев и Кокорин прилетели». Соцсети шутят про голубей на поле в Сочи Они весь первый тайм не улетали с поля.

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«Турция не удивит нас, мы уже достаточно с ними играли и достаточно изучили их», – даже осторожный в формулировках Черчесов признавал, что турки сейчас – достаточно удобный соперник для российской команды. Мы играли с ними перед чемпионатом мира, месяц назад был второй матч. Мирча Луческу не спорил с тем, что и ему все известно про русских. Оба тренера сходились даже в оценке своих команд и соперника: за Россию физическая мощь и борьба, за Турцию – техника и скорость.

Россия выдала мощнейший первый тайм и забила относительно быстрый гол. Но главной темой обсуждения стал не футбол, а птицы. Три голубя еще за час до матча уверенно что-то клевали на поле. Заполненные трибуны и футболисты не помешали их планам. Птицы уверенно перемещались по ближнему к скамейкам флангу. И в целом по ним можно было оценивать, какая из команд атакует чаще. И у ворот Гилерме голубям было намного спокойнее и комфортнее. Единственный момент, когда занервничали и птицы, и люди был после опасной контратаки Турции. Но Джикия всех успокоил, в подкате прервав подачу.

Вообще в начале матча Россия устроила такой натиск, что птицы почти 6 минут без проблем сидели на противоположной половине поля. За перерыв голуби куда-то исчезли – во втором тайме можно было спокойно смотреть футбол.

Вы могли не заметить, но у нас очень крутая молодёжная сборная Минутка позитива в эти сумасшедшие для российского футбола дни.

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У России все получалось настолько легко, что игроки в какой-то момент начали просто стараться сделать все красиво. Как в новой версии симулятора FIFA, где добавили возможность особенных голов. Дзюба то стремился забить в падении головой, то заряжал в перекладину. Головин проходил на дриблинге троих и позволял себе отпустить мяч далеко прямо перед финальным ударом. За такую реализацию ему наверняка прилетит от его нового главного тренера в клубе. И отдельно – за ужасное решение при выходе два в одного уже в самом конце игры. Там не выдержал даже Черчесов, и поменял Головина на Полоза.

Хорошо, что подобная расслабленность не касалась обороны: у Турции долгое время опасных моментов не было. Из этой пустоты едва не случился гол гостей, но Гилерме успел среагировать на рикошет после подачи. Игра в Сочи изначально была для Маринато шансом сыграть сотый «сухой» матч в карьере, и он не только использовал его, но и начал голевую атаку команды перед вторым мячом.

Добил турков Денис Черышев. У него был самый реальный шанс забить в матче против Швеции, очередной гол сегодня. В «Валенсии» точно должны что-то переосмыслить в использовании Дениса, потому что у Черчесова он выступает и ярче, и результативнее. Отличное качество Черышева – он не усложняет, а при любой возможности бьет. Турецкий вратарь Болат до матча говорил, что знает возможности всех футболистов сборной России. Но это не помогло ему подстроиться под удар Дениса.

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Если вы забыли все детали регламента Лиги Наций, то вот главное: у России 7 очков, и она лидирует в группе. Осталось сыграть только с шведами дома. Если не проиграем, то с первого места попадем в элитный слот A, но уже на следующий розыгрыш. Пока все эти победы ничего кроме положительных эмоций не дают. Но первое место в группе – дополнительный шанс отобраться на Евро (если провалим традиционный отбор).