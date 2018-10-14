Дзюба: в первом тайме было плохо – голуби пытались перехватить мяч

Станислав Черчесов после игры с Турцией выглядел абсолютно довольным. Он считал очки в группе и называл первое место сборной России красивым.



– Эта игра с Турцией чем-то отличалась от прошлых?

– С ними нельзя было начинать матч монотонно, чтобы не давать им войти в игру. Захватили инициативу, забили гол. У них техничные ребята, но им приходилось идти вперёд, мы пользовались этим. Всё, что мы знали, то мы и увидели. Три игры с ними под копирку.

– Поле со стороны показалось не очень хорошим.

– Было для обеих команд одинаковое. Мне не показалось, что оно плохое. Футболисты тоже не обращали внимание, занимались тем, о чем договаривались.

– Прокомментируете игру Гилерме в двух поединках за сборную?

– Не хотелось бы заострять внимание на каждом игроке. Лунёв приехал травмированный, мы не стали рисковать. Без травмы он играл бы. Что по Гилерме, то ни в ком мы никогда не сомневаемся, если вызываем. По нему не было вопросов вообще. Но новые игры уже через месяц, всем надо быть стабильно в хорошей форме.



– Были моменты в матче, когда турки заставляли нервничать?

– Луческу — опытный тренер, у него техничная команда. Настраивались на такой матч, который видели. В первом тайме мы 4-5 раз потеряли мяч на ровном месте, показалось, что турки перехватили инициативу и начали нагнетать. Такие моменты бывают у нас в каждом матче, над этим надо работать. Чувствовать ритм игры, не привозить себе проблемы. В тактическом плане выполнили всё, кроме пары моментов. Забили два гола, порадовали зрителей. У нас семь очков, мы на первом месте. Мы в спорте, где очки дают за победы, а не артистизм. Мы были нацелены на победу и добились её.



– Темпом игры вы довольны?

– Всё было достаточно интенсивно. Со шведами была очень энергозатратная игра у нас, мы там потратили много сил. К сожалению, не выиграли. Я доволен тем, как команда выглядела. Оставьте телефон, мы вам все циферки передадим, когда их получим. Думаю, сегодня была качественная игра с нашей стороны.



– Какие ожидания и цели в группе после этого матча?

– Турнирное положение у нас такое, что мы единолично первые. Мы ещё не заняли первое место, хотя в таблице всё смотрится красиво. Надо набирать очки со шведами в ответном матче. Плюс матч Турция – Швеция, если сложится, как нам надо, мы автоматически первые. Знали, что у турок сегодня последний шанс выиграть группу, но у нас свои задачи.

Черышев забил очередной крутой гол. Его уже поздравила «Валенсия» Эта победа ещё не гарантирует первого места в группе.

– Голуби, которые были на поле в первом тайме, не мешали?

– Ну, кроме голубей мы ещё 45 тысяч болельщиков видели. Мы с удовольствием играем в Сочи, нас активно поддерживали. А голуби… мы их потревожили пару раз, к сожалению. В следующий раз будем атаковать другим флангом. Но голуби – это хорошее предзнаменование. Принесли нам удачу сегодня.



– Нойштедтер появился в атаке, пусть и на стандартах. Перед чемпионатом мира вы отцепили его – теперь он игрок основной обоймы?

– Во-первых, мы стандарты разыгрываем, Рома оказался там, где должен быть. Мяч отскочил к нему, он забил великолепный гол. Во-вторых, какое вы там слово сказали?



– Отцепили.

– Отцепили? Мы это называем – не внесли в заявку. Другие были лучше, ничего личного. Он уже два сбора в великолепной форме, доказывает, что он игрок основного состава. Опять же, посмотрим, что будет через месяц.



– Ключевой момент матча можете назвать?

– Второй гол, наверное. Он случился за 12 минут до конца, уже и Турция чуть сникла, и мы почувствовали больше уверенности. Если бы забили его до перерыва, его роль не была бы такой.



Уже уходя из зала для пресс-конференций, Черчесов обронил: «Пару месяцев назад грустные уходили отсюда, а сегодня совсем по-другому всё».



Мирча Луческу, пришедший следом, несколько раз поздравил Россию с победой и объяснил неудачу своей команды молодостью собственной сборной и тем, что лидеры турков не имеют нужной игровой практики в своих клубах.



– Я говорил вчера, повторюсь: это была игра команд с двумя разными философиями. Система России в быстрых атаках, в мощи. Они бегают на 7 км больше нас. Они заслужили победу сегодня. У нас молодая команда, созданная только в марте. У России сборная играет вместе уже два года, они готовились к ЧМ и играли там. У них игроки, которые играют в своих клубах по 90 минут. А у меня есть футболисты, которые не проводят в своих клубах полные матчи.



Мы больше владели мячом, но не смогли забить. У нас были моменты, когда надо было забивать. Я поздравляю Россию.



– Черчесов сказал, что три матча со сборной Турции были как под копирку – согласны?

– Мы играли три матча, наша команда готовилась к каждому. Но у нас молодые игроки, для которых это был хороший урок.



– После первого гола вы говорили арбитру об офсайде игрока сборной России?

– Может быть, там действительно было небольшое положение «вне игры» у Джикии.



– Ошибки игроков, которые случились, – это какие-то старые проблемы?

– Мы не играли так, как должны были играть. Зато Россия играла очень агрессивно. Они хотели победить больше нас. Мы должны были играть лучше. Отмечу Дзюбу, который здорово боролся за мяч, находил свободные зоны. Нам надо продолжать свой путь.

«Это Мамаев и Кокорин прилетели». Соцсети шутят про голубей на поле в Сочи Они весь первый тайм не улетали с поля.

– Нехватка игровой практики сильно мешает?

– Да, как я уже сказал. Если сравнивать Россию и Турцию, то это чувствуется. Не все наши футболисты полностью готовы. На таком большом уровне чувствуется, что не все наши игроки имеют практику в своих клубах.



Артём Дзюба на правах капитана хвалил всех партнёров, но выступил с критикой сочинского газона.



– Чувствуете, что защитники плотнее держат вас после ЧМ?

– Есть такое. Даже с ребятами сейчас это обсуждали. Как так — Черышев выбегает, его никто не держит, а меня двое душат. Говорю: «Хоть бы тебя схватили, а я один стоял». Но на самом деле — пусть держат. Если меня двое держат, значит появляются зоны для партнеров. Для меня не главное забивать, я не лукавлю. Главное, что мы победили. Приятно, что соперники готовятся к нам, разбирают. Не думаю, что я основная ударная сила, у нас вся команда ударная. Просто возникает много моментов, когда мы выходим через длинные и средние передачи, я сбрасываю скоростным ребятам. В этом наша сила. Когда это получается — хорошо.



– Как вам игра Гилерме?

– Супер! Он два раза сыграл на ноль. Это очень хороший показатель, очень спокойно и уверенно. Наша вратарская линия никогда не вызывала опасений. Игорь (Акинфеев) принял такое решение… Андрей Лунёв демонстрировал мастерство, теперь – Гилерме. Никто не выпадает. Вся команда — одно целое, все сражаются. После такого становится легче играть, а когда кто-то выпадает – начинаются проблемы.

— Видели голубей на поле?

– Честно говоря, в первом тайме нам всё было так плохо, что я даже никого не видел. Только в нашей штрафной, когда турки врывались пару раз, голуби пытались перехватить мяч. Но в целом я был сфокусирован на своих задачах.



– Почему плохо было?

– Не знаю. Может быть, график плотный, да и поле тяжёлое, много песка. Пришлось ждать, когда второе дыхание откроется. Моментально сели ноги, надо было перебороть этот момент. Во втором тайме уже было попроще.



– Показалось, что со шведами вы много энергии потратили и на этот матч не хватило.

– Возможно. Все устают. График плотный, плюс моя игра — это много единоборств. С моим ростом и весом нужно привыкать к постоянным играм через два на третий. Восхищаюсь ребятами в Европе, которые постоянно играют в таком режиме. Нам нужно привыкать к этому. Всё от головы идёт.



Денис Черышев вышел в микст-зону на максимальном позитиве – признался, что даже непопадание в старт его не расстроило.

– Надо было победить – мы этого добились.

– То, что начали матч на скамейке, не расстроило?

– Нет. Я готов выходить на замену. Всегда говорю, что готов выйти даже на минуту и выложиться на максимум. Играть в сборной – мечта любого мальчика и футболиста. Для нас находиться здесь – большая честь.



– Гол запомнили хорошо?

– Контратака была хорошая. Гилерме дал пас Головину, тот прошёл по бровке. Дзюба связал защитников – они побежали за ним. Я остался один. Получилось ударить одним касанием, получился красивый гол. Я в моменте так решил, что надо бить – получилось.

– Сравните матчи с Швецией и Турцией.

– Обе команды хорошие. Шведы, думаю, играли в более оборонительном стиле, турки больше атакуют. Мы использовали сегодня свои моменты, надо работать дальше. То, что нам ничьей хватит для победы в группе, не должно нас расслаблять. Мы каждую игру хотим выиграть.



Другой герой матча – Гилерме. Благодаря двум сухим матчам за сборную вратарь добился попадания в символический клуб имени Льва Яшина – теперь у него 100 матчей на ноль в карьере.



– Довольны собой сегодня?

– Мы очень рады, ведь самое главное – победа. Для меня лучше пропустить и выиграть, чем сыграть 0:0. Был бы доволен и в том случае, если бы выиграли 2:1. Хотя приятно, что оба матча провёл на ноль.



– Турки много били по воротам – для вас это не стало неожиданностью?

– Нет, у них впереди есть опасные игроки с хорошим ударом. Самым опасным, наверное, получился эпизод с рикошетом во втором тайме. Я уже пошёл на подачу, когда пришлось перестраиваться из-за рикошета.



– Довольны тем, что удалось стать участником голевой комбинации?

– Ха! Там не всё зависело только от меня, хорошо сыграли Головин и Черышев. Но я видел, что Саша был один, постарался сделать точный пас на него.