Самый скучный тренер в мире: приходит и выигрывает трофеи

Есть тренеры-концептуалисты, которые влияют на развитие футбол. Такие, как Гвардиола, Бьельса, Земан, Сакки, ван Гал. Есть тренеры, которые сочетают тактические приёмы с психологическими. Такие, как Симеоне, Манчини, Анчелотти, Зидан, Моуринью, Конте. Есть гики, повёрнутые на тактических приёмах. Такие, как Эмери, Тухель, Нагельсман, Сампаоли.

А есть тренеры, которые не придумывают новых схем, не ведут игроков за собой в бой, как полководцы, и не превращают пресс-конференции в шоу хлёсткими афоризмами. Такие, как Дидье Дешам. Лучший тренер года по версии ФИФА не имеет какой-то узнаваемой черты, которая помогла бы ему врезаться в память случайным болельщиками и стать любимым спикером журналистов. Напротив, Дешам очень скучный тренер: не говорит ничего лишнего, не устраивает смелых экспериментов, а если ему что-то не нравится, уходит с места работы тихо и без конфликтов.

Так он ушёл из «Ювентуса»: был недоволен трансферной политикой клуба. «Ювентус» отметил возвращение в Серию А трансферами Яквинты, Ночерино, Мохамеда Сиссоко и Тьягу Мендеша. Дешам, который хотел видеть одного игрока экстра-класса, а не нескольких неплохих, решил покинуть команду. Ни один из тех новичков «Юве» не стал важным игроком для команды, но Дидье всё равно позднее признал, что погорячился и мог бы остаться.

Тренер Дешам – продолжение Дешама футболиста. Того, которого Эрик Кантона в своё время назвал водоносом из-за черновой работы на поле. Того, который давал баланс каждой своей команде: «Марселю» в период, когда «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, «Ювентусу», когда «Ювентус» выиграл всё, сборной Франции, когда сборная Франции выиграла всё. Тренер Дешам строит скучные сбалансированные команды, в которых футболистам не приходится делать что-то новое и необычное. Зато он требует от игроков максимум того, что они умеют лучше всего. Поэтому в сборной Франции блистают одновременно Погба и Канте: их роли чётко распределены. Каждый занят своим делом.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Я сказал, что у Дешама нет никакой стилистической особенности, которая выделяет его среди других тренеров. На самом деле, есть, только вокруг неё почему-то нет волны хайпа. Дешам выигрывает трофеи с каждой командой, которую тренирует.



Он начал тренерскую карьеру в 33 года, как только закончил играть. «Монако» только что продал Бартеза, Саньоля и Трезеге: команда была обескровлена, а талант молодых Плашила, Рафы Маркеса, Жюли и Ротена ещё не был очевиден. Дешам добавил в эту компанию такого же молодого Эвра и выиграл Кубок лиги, а на следующий год дошёл до финала Лиги чемпионов. И нет, это не была команда суперталантов: в финале играли такие игроки, как Зикос, Живе, Рома, Ибарра, Жюльен Родригес и Нонда. Ни разу не суперзвёзды.

В «Ювентусе» Дешам провёл всего год. У него была одна задача: вернуть команду в Серию А. Француз справился, заодно с отрывом выиграв Серию В – хотя «Юве» начал сезон с минус девятью очками. И отправился в «Марсель». «Марсель» к тому моменту не выигрывал чемпионат Франции уже 16 лет, у Дешама на это ушёл год. И снова команда не была звёздной, но усилилась добротными футболистами оборонительного плана. Сулейман Дьявара, Хайнце и Мбиа добавили баланс, и группа атаки с Брандао, Вальбуэна и Мамаду Ньянгом внезапно раскрылась. Ньянг даже стал лучшим бомбардиром Лиги 1 (в первый и последний раз).

После такой клубной карьеры у Дешама сложилась определённая репутация. В частности, репутация тренера без опыта работы с трудными звёздами. Сборная Франции в этом плане – огромный вызов. В 2012 году это была звёздная и трудная команда: с Бензема, Малуда, Насри, Рибери по-другому и быть не могло. Первым делом Дидье устроил чистку, избавившись от пары заслуженных ветеранов, у которых эго не совпадало с ролью на поле. Был скандал. Когда Насри оказался вне заявки на ЧМ-2014, его подруга послала Дешама и назвала дерьмовым тренером. Тренер объяснял, что брать такого игрока на турнир и оставлять в запасе – значит гарантировать проблемы в раздевалке.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Невзрачная игра – хороший повод для критики, когда что-то идёт не так. На чемпионате мира Франция не смогла устоять перед пиковой Германией. Через два года сборная (тоже не без скандала из-за отчисления Бензема) вновь делала всё правильно, но 10 июля ничего не смогла поделать с иррациональностью матча, в котором Португалия потеряла главного игрока, но при этом кураж поймали другие: Руй Патрисиу, Эдер. Вот тогда Дешаму досталось. И за невызов Бензема, и за трусость, и за консерватизм. Но Дешам не изменился. Для него не существует имён: вне заявки на чемпионат мира в России остался не только Бензема, но и Марсьяль, Рабьо, Ляказетт, Ляпорт. Баланс важнее имён. И только Жозе Моуринью недоумевает, почему Погба в сборной и в клубе – это разные игроки.

Почему Франция в финале. Подробный разбор Дидье Дешам построил идеального финалиста чемпионата мира.

Скучная сборная Франции выбила безумную Аргентину, прагматичный Уругвай и расхваленную Бельгию, а в финале не испытала особых проблем в матче с Хорватией. Что даже важнее – особых проблем Франция не испытывала весь турнир. За семь матчей она уступала в счёте только раз – и это длилось девять минут, а потом команда Дешама переключила передачу и отгрузила Аргентине 3 гола за 10 минут. Скучная Франция добилась результата в каждом матче, в котором была фаворитом, а в конце положила конец хорватской сказке. Торжество прагматичности.

Просто Дешам должен был выиграть этот титул. Ведь он выигрывает в каждой команде, которую тренирует. Ему 50 лет, уже 17 лет он тренирует, за всё это время ни разу не спровоцировав скандал и не засветившись в околофутбольных новостях. Впереди ещё полно работы – если только он внезапно не решит, что пора заканчивать. Так же неожиданно, как он решил в июле 2000 года, когда Роже Лемерр подошёл поздравить своего капитана с победой на Евро. «Я отдал все силы, пришло время уйти».



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