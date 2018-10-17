Ровно год назад «Спартак» разгромил «Севилью». Как изменились судьбы победителей

Это было всего 12 месяцев назад — 17 октября 2017-го. На эмоциях многие болельщики называли ту победу одной из самых великих в новейшей истории клуба, верили, что окончательно вернулся и преодолел все сложности тот самый, могучий и чемпионский «Спартак», столкнувшийся с внутренними противоречиями летом 2017-го. И что дальше у него – новые свершения.

Но все мысли оказались обыкновенными иллюзиями. Прошло 12 месяцев – и от той команды осталось уже не так много. Сейчас строится новая, которая пока не играет в Лиге чемпионов и о таких ярких победах может лишь мечтать.

Основной состав

Тогда. Молодой голкипер только начинал свою карьеру. Его лигочемпионский дебют случился на один тур раньше, в домашнем матче с «Ливерпулем», где Александр вышел на замену вместо травмированного Реброва. Игру с «Севильей» Селихов провёл просто здорово: при равном счёте в конце первого тайма вытащил мяч из девятки после удара Крон-Дели, неоднократно спасал и в начале второй половины.

Сейчас. Пережил травму и операцию на ахилловом сухожилии. Близок к возвращению в общую группу, но не факт, что сразу же вернёт себе статус основного вратаря, ведь его юный преемник Александр Максименко очень даже хорош.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/spartak.com

Андрей Ещенко

Тогда. Отлично провёл ту Лигу чемпионов и даже превзошёл ожидания. В своём-то возрасте! С «Севильей» тоже отыграл на загляденье. Именно с его голевого навеса на Промеса всё и началось.

Сейчас. После одного неосторожного лайка, поставленного месяц назад, отправился покорять первенство молодёжных составов. А на его позиции теперь выступает молодой Рассказов.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/ РИА Новости

Тогда. При схеме с двумя центральными защитниками был основным – и выходил на поле даже чаще Кутепова. Когда был здоров, само собой. Игру с «Севильей» провёл не без ошибок, но общему уровню соответствовал.

Сейчас. Покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона. Новый клуб так и не нашёл. А Леонид Федун месяц назад, когда появилась потребность взять какого-нибудь свободного агента на позицию, грубо сказал: «Сердара мы хорошо знаем, поэтому его в «Спартаке» не будет.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/instagram.com/serdartasci5

Георгий Джикия

Тогда. В победоносный вечер был великолепен! Не только надёжно защищался, но и атаковал, поразив зрителей в первом тайме дриблингом на фланге мимо двух соперников.

Сейчас. Один из немногих, чей статус не понизился, а повысился. Успел пережить травму крестообразных связок, но вернулся – и стал капитаном.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда. Вы удивитесь, но левый защитник красно-белых в тот вечер тоже был в полном порядке. Через его фланг «Севилья» не провела ни одной опасной атаки. В середине второго тайма при равном счёте спас команду, выбив мяч из пустых ворот, с самой «ленточки». А потом ещё и выполнил голевой навес на Глушакова.

Сейчас. Играть стал меньше и хуже. Критика в его адрес порой зашкаливает. Но необдуманных поступков, в отличие от двух своих опытных партнёров, не совершал – поэтому по-прежнему в основе.

Фернандо

Тогда. Героем вечера не стал, но вклад в победу внёс, бережно работал с мячом и разгонял атаки передачами.

Сейчас. Остался стержневым футболистом команды, однако стал кошмарно много привозить и недорабатывать в опорной зоне. Но выпускать на поле бразильца всё равно нужно, ведь он изумительно исполняет штрафные.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда. Тяжело входил в постчемпионский сезон, но к середине осени подписал новый контракт и разбегался. Забил третий гол «Спартака», который окончательно заставил «Севилью» приуныть. Казалось, настоящий капитан вернулся.

Сейчас. Можно даже не напоминать лишний раз, какой ад случился в карьере и жизни Дениса за последний месяц.

Трагедия Глушакова. Что делать дальше Всё плохо.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/instagram.com/glushak8

Тогда. Поучаствовал в первом голе, совершив проход по правому флангу. Но матч до конца не доиграл из-за травмы.

Сейчас. Статус в команде у Александра остался таким же: иногда выходит на поле, иногда – нет. Побегал на чемпионате мира и теперь спокойно, без всяких скандалов, проводит завершающий отрезок карьеры.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Тогда. Свой отрезок провёл полезно, но ушёл с поля при ничейном счёте за минуту до второго гола «Спартака».

Сейчас. Успел съездить в аренду в «Рубин» и вернуться. Время от времени выходит в основе, но ключевым футболистом назвать его сложно.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда. Провёл лучший матч в карьере. Забил два гола, отдал две результативные передачи. Тогда-то в него «Севилья» и влюбилась.

Сейчас. Уехал в «Севилью» в последние дни трансферного окна. Но пока сидит на лавке и о голах может лишь мечтать. Зато его новый клуб лидирует в чемпионате Испании.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Тогда. Также сыграл феноменально. Осенью и весной вообще показывал футбол европейского класса и на дистанции был, возможно, даже круче Промеса. «Севилье» забил один гол – четвёртый.

Сейчас. Потерял место в составе, почти перестал выходить с первых минут. А если даже иногда и выходит, то играет плохо. Не забил ни одного гола, не отдал ни единой голевой передачи. Главное его «достижение» в сезоне – глупейшая красная карточка в матче с ПАОКом. Что случилось с форвардом – одна из самых больших загадок.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вышли на замену

Тогда. Был футболистом ближайшего резерва, выходил на поле в минуты, когда требовалось усилить атаку. В тот вечер так и получилось – заменил травмированного Самедова в первом тайме, а после перерыва забил победный гол отменным обводящим ударом.

Сейчас. Второй футболист, чей статус повысился. Вытеснил Комбарова с левого фланга обороны и стал одним из лучших игроков команды. Получил даже вызов в сборную Парагвая после долгих лет ожидания.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/РИА Новости

Тогда. С хорватом на поле «Спартак» забил четыре гола за заключительные полчаса.

Сейчас. Уехал в очередную аренду. Теперь – в «Аталанту». А болельщики красно-белых вспоминают о Пашаличе без особого восторга. Что он был в клубе, что нет – никакой разницы.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/Gabriele Maltinti/Getty Images

Итого

Пятерых героев вечера уже нет в команде. Ещё шестеро либо топчутся на месте, либо даже сделали шаг назад по уровню. Нет в «Спартаке» и большинства представителей тренерского штаба – Д’Урбано, Мальфатти и Пилипчук покинули клуб по окончании прошлого сезона.

Удивительно, у команды, которая одержала одну из ярчайших побед в своей истории, не оказалось будущего.