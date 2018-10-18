Халк – крут! Благодаря ему в Китае должно случиться то, чего не было 8 лет

Как дела у Халка?

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии уже третий год выступает в Китае. Трансфер Халка за 55,8 млн евро по-прежнему остаётся одним из самых крупных в истории «Шанхай СИПГ» и местной Суперлиги. Дороже него клубу из Шанхая обошёлся только другой бразилец – полузащитник «Челси» Оскар (60 млн евро), который сейчас «зажигает» на пару с экс-зенитовцем в Поднебесной и творит историю.

100 лучших легионеров чемпионата России. 2-е место Трансфер Халка стал самым дорогим в истории РФПЛ. А вот ещё семь историй, которые нужно знать о бразильце.

«Шанхай СИПГ» – лидер чемпионата Китая за пять туров до финиша. Главный конкурент «красных орлов» и их ближайший преследователь «Гуанчжоу Эвергранд» набрал на четыре очка меньше. Халк – в группе самых результативных игроков Суперлиги по системе «гол+пас». Славящийся убойным ударом бразилец забил 10 мячей и сделал 13 голевых передач. К слову, возглавляет список как раз Оскар, у которого 12 голов и 21 голевая передача. Но именно Халк – настоящий вожак. Достаточно сказать, что почти во всех матчах нападающий выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. По неофициальной информации, бразилец зарабатывает 20 млн евро в год.

Что особенного в лидерстве «Шанхай СИПГ»?

Если Халк вместе с Оскаром сделает «Шанхай СИПГ» обладателем титула, то, возможно, его зарплату повысят до совсем уж заоблачных цифр. Очевидно, через полгода-год наступит момент для обсуждения нового контракта, поскольку действующий истекает летом 2020-го. Всё дело в том, что клуб из Шанхая прервёт гегемонию бессменного чемпиона Китая «Гуанчжоу Эвергранд», который выигрывал золото Суперлиги семь последних сезонов под руководством Марчелло Липпи и Луиса Фелипе Сколари, однако сдал при Фабио Каннаваро. Новый чемпион восемь лет спустя – это событие!

Казалось, никому не под силу сбросить «Гуанчжоу Эвергранд» с трона. В прошлом сезоне не дали желаемого эффекта мощные инвестиции «Шанхай СИПГ», который тренировал Андре Виллаш-Боаш. Команда АВБ, Халка и Оскара приобрела репутацию неудачника, поскольку проиграла борьбу за золото Суперлиги, финишировав на втором месте, была бита в финале Кубка Китая и в полуфинале азиатской Лиги чемпионов. То, что не смог Виллаш-Боаш, осуществляет его соотечественник Витор Перейра – бывший тренер «Порту», «Олимпиакоса», «Фенербахче» и «Мюнхен 1860». Ключевым станет матч 28-го тура на поле «Гуанчжоу Эвергранд», который состоится 3 ноября. В первом круге «Шанхай СИПГ» выиграл 2:1, что любопытно, при судействе венгра Виктора Кошшои. Вот только из Лиги чемпионов «красные орлы» вылетели на сей раз на стадии 1/8 финала.

С кем из звёзд соперничает Халк?

По оценкам Transfermarkt, на сегодняшний день Халк стоит 21 млн евро. Неплохо для 32-летнего игрока, тем более никогда не выступавшего в топовых европейских чемпионатах. Для сравнения самые дорогие, по мнению аналитиков рынка, футболисты российской Премьер-Лиги тянут на 20 млн евро – это защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.



Впрочем, не Халк и даже не Оскар наиболее высоко оцениваются экспертами из Transfermarkt. С большим отрывом лидирует бразильский полузащитник Паулиньо, чьи трансферы из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» (за 40 млн евро) и обратно (аренда с выкупом за 50 млн евро) показались какой-то странной афёрой. Сейчас напротив имени Паулиньо указана цена в 40 млн. На втором месте Оскар – 24 млн, а между ним и Халком расположились ещё три звезды, украшающие чемпионат Китая. По 22 млн евро стоят Андерсон Талиска, Седрик Бакамбу и Янник Феррейра-Карраско – футболисты, поигравшие в Европе и хорошо известные. В топ-10 этого рейтинга входят также Алекс Тейшейра, Антони Модест, Рикардо Гуларт и Ренато Аугусто. В РПЛ таких легионеров мало.