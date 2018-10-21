«Он даже в зеркало себе не улыбается». Хохлов против Семака

Главные тренеры «Динамо» и «Зенита» пожмут друг другу руки вне зависимости от того, что будет происходить на футбольном поле.

Матч «Динамо» – «Зенит» – это не только сражение принципиальных соперников, чьи фанаты ненавидят друг друга. Это ещё и встреча… настоящих друзей. Главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов и его петербургский коллега Сергей Семак поддерживают близкие, тёплые отношения на протяжении многих лет. Они пожмут руки перед матчем. Наверняка обнимутся и после финального свистка, несмотря на результат и любые спорные судейские решения.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

Хохлов и Семак начинали вместе в ЦСКА в середине 1990-х. Тогда и подружились. В их компании был и ещё один полузащитник – Владислав Радимов. Будущие футболисты сборной России сошлись, несмотря на то что они совершенно разные люди по характеру. Семак – спокойный и очень серьёзный человек, Радимов – эмоциональный, горячий, а Хохлов, по его словам, «Medium well». То есть, так сказать, средней прожарки. Впрочем, познакомились эти трое ещё до того, как все вместе оказались в ЦСКА. Талантливые игроки пересекались в юношеской сборной страны.

Стоит ли удивлять тому, что Семак, уже будучи наставником «Уфы», признавался: «К Хохлову с Никифоровым (ассистент главного тренера «Динамо». – Прим. «Чемпионата») пойду не раздумывая. Хоть третьим помощником. Я бы сделал максимум на этом посту. Важно ли, чтобы помощники были единомышленниками? Да, конечно. Нужно, чтобы они понимали, какую информацию до тренера нужно донести. Главное, чтобы наставнику было комфортно, спокойно».

Впрочем, «третий помощник» Семак не пригодился Хохлову. По той простой причине, что Сергей Богданович и сам оказался очень приличным тренером, под руководством которого «Уфа» выдала лучший результат в своей истории. Логично, что следующим местом работы Семака стал «Зенит», а не более скромное сегодня с точки зрения амбиций «Динамо».

Семак: «Зенит» не сильнее на голову клубов, которые борются за титул

Кстати, Хохлов с Семаком уже однажды соперничали друг с другом. Это случилось в начале марта 2018-го, когда «Уфа» принимала «Динамо» в матче 21-го тура Премьер-Лиги прошлого сезона. Символично, что в их первой встрече победила дружба. Ничья – 1:1. Но теперь борющегося за золото Семака такой исход точно не устроит, да и Хохлов вряд ли будет доволен потерей очков дома, пусть даже «Зенит» – лидер чемпионата.

Хохлов рассказывал в интервью, когда приходил в апреле в гости к «Чемпионату»: «Существует ли у меня соперничество Радимовым и Семаком? Скорее есть чувство радости за друзей. Когда играешь против друга, как против Семака в марте, конечно, и соперничество присутствует. Что касается шуток на тему тренерского противостояния, то с Семаком особо не пошутишь. Это с Радимовым можно. Сергей Богданович всегда был серьёзным. Мы между собой шутим, что он даже в зеркало сам себе не улыбается».

Хохлов смеётся, но в то же время очень уважает Семака. В годы игровой карьеры Дмитрий признавался, что для него Сергей – настоящая звезда российского футбола и образец профессионализма.

Вообще-то, для главного тренера «Динамо» сейчас не лучший момент, чтобы встречаться с «Зенитом». Бело-голубые не побеждают на протяжении уже четырёх туров и потерпели три поражения подряд с общим счётом 0:5. Голы команде Хохлова не даются, появились проблемы с травмированными игроками. Это Семаку есть кем заменить арестованного Александра Кокорина, а у его столичного коллеги каждая боевая единица на счету. Но тем острее будет это противостояние старых друзей.