Маркизио: во всех городах России люди видят Дзюбу и начинают улыбаться

Клаудио Маркизио переехал в «Зенит», когда трансферное окно уже было закрыто, но для свободных агентов еще делали исключения. В России итальянец провел не так много времени, но по всему видно, что он кайфует от новой страны и впечатлений. Записал детей в футбольные школы Санкт-Петербурга, сам регулярно выкладывает фотографии города. В интервью «Чемпионату» Клаудио рассказал о шутках Дзюбы, важности стиля в жизни мужчины и правильном отношении к жизни. Это первое развёрнутое интервью, которое дал Маркизио после переезда в Россию.

«Чемпионат России – это физика, слабая тактика и много бега»

– Десятый номер, который вы взяли в «Зените», был заявкой на то, что пришли быть лидером новой команды?

– Нет, у меня было две других причины. Как вы знаете, большую часть своей карьеры я играл под номером 8. Он многое значит для меня. Но в «Зените» он был занят, и из уважения к носившему его игроку я не мог его выбрать себе.



Начал выбирать из других номеров, которые были свободны – узнал, что есть десятка. А это тоже знаковый номер для меня – с самого детства. Всегда восхищался теми игроками «Ювентуса», которые его носили. Дель Пьеро и вовсе был одним из моих идолов.

– Три слова, которыми можете описать чемпионат России?

– Физика. Физическая подготовка.



Это два слова, но – слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточное внимание.



Третье – дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают то туда, то сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей.



– С кем из «Зенита» уже сложились самые близкие отношения?

– Как вы помните, я присоединился к команде уже в конце трансферного окна, когда сезон не просто стартовал – было сыграно достаточно много матчей. И из-за этого я ждал сложностей в адаптации и интеграции в команду. Но все оказалось намного легче, меня это радует. Дружеских отношений с кем-то пока не сложилось, но при этом с каждым из парней мы смогли найти общий язык, что меня очень радует.

Аргентинские, бразильские и португальские игроки больше общаются между собой, потому что говорят на схожих языках. Итальянский тоже в целом похож, поэтому я без проблем понимаю их. Есть российские парни, у которых свой язык и культура. Но при этом в команде нет разделения на обособленные группы, все друг с другом общаются и создают классную атмосферу.



– Понимаете бесконечные шутки от Артема Дзюбы?

– О, знаете, он периодически шутит даже на английском – эти шутки я понимаю легко. Вообще Артём – системообразующий игрок раздевалки, который задаёт атмосферу. У него мощный характер, и шутит он реально много.



– Вас удивила та популярность, которая сейчас есть у Артема?

– Нет, ведь он провёл отличный чемпионат мира, который проходил здесь, в России. Действительно, сейчас вокруг него аура славы, его горячо приветствуют во всех городах, куда бы мы не приехали. И это нормально, многие футболисты сборной Италии переживали подобное после победы на ЧМ-2006. Когда приходят большие победы, болельщики ищут тех, кто олицетворял бы этот успех. Артем стал одним из таких героев. Его любят, это прекрасно – он делает людей счастливыми. Я наблюдаю это в каждом городе. И самое интересное, что не всегда это болельщики «Зенита». Часто это фанаты других клубов или просто любители футбола, которых мы встречаем на улице. Они видят Дзюбу и начинают улыбаться.

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«Пробки? Это новое открытие для меня, я отношусь к ним позитивно»

– Судя по вашему инстаграму, вы в восторге от Санкт-Петербурга. Что вас зацепило?

– Да, пока от города у меня только позитивные эмоции и впечатления. Однажды я приезжал сюда, когда играл за «Ювентус», но в тот раз мы пробыли здесь чуть больше суток. Видели только отель и стадион, да еще и прежний.



Сейчас о любом месте можно узнать заранее, просто благодаря социальным сетям. И я занимался этим вопросом, многого ждал от приезда сюда. Но даже это не помешало испытать восторг от того, что я вижу все это вживую постоянно. Удивительный город с удивительной историей и культурой. Знаю, что из-за каналов его сравнивают с Венецией. Но мне Санкт-Петербург напоминает Рим, благодаря тому культурном и историческому вкладу, который город внёс в историю страны.



Для меня, человека, который почти всю жизнь провел в одном городе, такой опыт бесценен.



– Журналист Танкреди Пальмери называл Петербург «женщиной, которая ворует твое сердце» – вы согласны?

– Пока не могу однозначно подтвердить это, мне нужно еще время. Мне надо осознать, действительно ли мое сердце украдено. Давайте поговорим об этом чуть позже. Но у меня, разумеется, уже появились любимые места в городе. Какие-то из них я посещаю регулярно в какой-то степени вынужденно: например, на Крестовском острове, где находится школа моих детей. Мы много времени гуляем в парках на острове, ходим в местные рестораны (они, кстати, хороши!).



Отдельно выделю Исаакиевский собор, который уже стал знаковым местом для всей нашей семьи. Когда мы переехали, то не сразу нашли дом. И две недели жили в отеле прямо рядом с Исаакиевским собором. До сих пор часто возвращаемся в ресторан этого отеля, чтобы поужинать с прекраснейшим видом. Один из поваров ресторана – итальянец, и он был первым соотечественником, с которым мы познакомились в России. Он стал очень важным человеком для нашей семьи, который помогал нам с адаптацией в городе.



– Как семья проводит время в Санкт-Петербурге?

– Они прекрасно чувствуют себя здесь. Сыновья уже освоились в новой школе, они занимаются здесь футболом. Давиде тренируется в академии «Зенита», а Леонардо пока занимается в другой школе.

Я знаю, что на Крестовском живет много моих партнеров по команде, но мы выбрали для себя другое место. Предпочли жить в самом центре города, на Фонтанке. Приняли это решение, чтобы каждый день проживать эмоции от нахождения в Петербурге, проживать жизнь этого города.



– Центр – это пробки. Они не мешают?

– Нет, хотя это стало для меня новым явлением. В Турине живет около 1 млн человек, там практически никогда не было проблем с трафиком. Но все в нашей семье стараются реагировать на все только с позитивом. Каждый день мы видим в Санкт-Петербурге что-то новое. И даже пробки, которые многие воспринимают негативно, для нас стали определенным открытием. А к новому мы относимся позитивно.



– Какие-то привычки русских вас удивляют?

– Опять же, важно отношение. Я очень любопытный человек, мне интересно попробовать все новое. Даже если мне что-то в итоге не понравится.



Большинство привычек русских, которые меня удивили, пока связаны с едой. В Италии мы всегда четко знаем, когда и что в какое время будем есть и пить. Мы действуем очень запрограммировано в этом вопросе. А русские могут в любое время суток выпить капучино – в Италии для этого есть строго определенное время суток.



Еще я заметил, что у вас постоянно пьют чай. В том числе и во время еды. Мне стало интересно, и я тоже взял себе чай. Для меня это стало новым опытом, и не могу сказать, что мне не понравилось. Скорее наоборот. Все это дико интересно!



Из того, что еще меня поразило, отмечу чистоту города. Невольно приходят сравнения с Италией. Если бы город подобного масштаба и такого количества жителей был итальянским, то он был уже по уши в грязи и мусоре. Здесь же ничего подобного нет, меня это поражает.



– Продолжая тему кулинарии: вы уже пробовали русскую кухню?

– Да, я все пробую! Российская кухня отличается и от итальянской, и в целом от европейской. У нее есть нечто свое. Это не значит, что она хуже, нет. Как и многие другие кухни мира, она прекрасна в своей уникальности. Что я пробовал? Пельмени. Отлично, мне понравилось. Еще перепробовал бесчисленное количество супов – здесь их очень любят. Многие готовятся с овощами, что напоминает мне Италию. Подобные готовят у меня дома.



А еще множество вариантов приготовления различного мяса. Пробую все, и мне нравится.

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«Чищу зубы перед сном и прокручиваю, как буду выглядеть завтра»

– У вас идеальное чувство стиля – когда вы начали думать над тем, как выглядите?

– Это пришло в самом раннем детстве. Еще в школе я понял, что внешний вид является важной частью жизни любого мужчины. У нас не было установленной формы одежды, но на занятия я всегда приходил в пиджаках, рубашке с галстуком и элегантных штанах. Всегда считал это важным.



Сейчас я высоко ценю, что внимание к деталям: и во внешнем виде, и в целом. Плюс подготовка. Например, на тренировку я обычно приезжаю за 2 часа до ее начала, чтобы правильно подготовиться. То же касается и одежды. Когда я чищу зубы перед сном, то уже прокручиваю в голове то, как буду выглядеть завтра. Заранее собираю эту одежду, и утром мне не надо заботиться об этом.



– Сколько времени вы тратите на шоппинг?

– Не могу сказать, что много. Я хожу по магазинам довольно редко и знаю, что конкретно мне нужно. Хотя, конечно, я могу потратить целый день в поисках той вещи, которая мне требуется. Но если я покупаю нужную вещь, то затем могу не заходить в магазины несколько месяцев.



Сложно вспомнить, сколько я тратил больше всего за один поход. Кажется, однажды я потратил в Милане 10 тысяч евро. Вряд ли когда-либо сумма была больше.

– Сколько чемоданов одежды вы привезли с собой из Италии?

– На всю семью мы привезли около 14 чемоданов, но это было вынужденной мерой. Мы понимали, что домой вернемся не раньше зимней паузы в чемпионате России. Так что пришлось основательно подготовиться.



– Что думаете о стиле одежды российских мужчин?

– Как мне показалось, он не очень сильно отличается от других стран. Все зависит от двух моментов: возраст и город, в котором ты живешь. Это влияет и в Европе. Молодые люди порой одеваются, не обращая внимание на внешний вид. Их не заботит сочетание цветов и тканей. Чем человек старше, тем больше думает о таких моментах. Заметил, что взрослые люди в России предпочитают одежду темных оттенков: черный, серый, синий.

«Дорожу воспоминаниями общих побед с Каррерой»

– Почему топовые тренеры больше не представляют Италию?

– Я не согласен. Да, итальянцы не добиваются больших побед. На лидирующих позициях в футболе сейчас такие тренеры как Клопп, Гвардиола, Моуринью, Тухель. Но в то же время Сарри тренирует «Челси», до сих пор работает Анчелотти – один из величайших тренеров. Есть Конте, который, как я читал в прессе, мог оказаться в «Мадриде» после ухода Зидана. Тренеры есть, их много.



Проблема в другом – нет новых талантов. Футбол очень цикличен, а в итальянском футболе смена поколений затянулось. Такое происходило везде: во Франции, в Германии. В какой-то степени такой процесс сейчас переживает Испания. Это не должно удивлять. Уверен, Италия переживет это.



– Вы играли с огромным количеством топовых игроков – кто из них мог бы стать топовым тренером?

– Вообще тут надо подумать. Например, Кьеллини я не вижу тренером, но он точно может стать прекрасным руководителем. На днях я прочитал, что Бонуччи хотел бы тренировать – могу только поддержать его в этом стремлении. Фабио Гроссо сейчас начал тренерскую карьеру, желаю ему успехов.



Что касается меня, то стать тренером пока не думаю. Не испытываю большого энтузиазма от таких мыслей.



– Массимо Каррера играл за «Ювентус», но сейчас тренирует принципиальных соперников «Зенита» – как вы оцениваете его работу?

– Массимо – человек большого и сильного характера. Всегда было видно, что он может стать большим тренером. Когда он завершил блистательную карьеру игрока и стал частью тренерского штаба Антонио Конте, мы вместе пережили общие победы. Я очень дорожу этими воспоминаниями. В нем всегда виделся тренер, и были матчи, где из-за дисквалификации Конте со скамейки «Ювентусом» руководил Массимо. Уже тогда по его решениям и поведению, по его эмоциям и харизме было видно, что он способен добиться успехов.



Я очень рад, что Каррера решился на такой шаг как переезд в Россию. Принял вызов и добился успеха, приведя «Спартак» к долгожданной победе. Очень уважаю Массимо.

«Пять лет подавал мячи за воротами Буффона»

– В детстве вы были болбоем на матчах «Ювентуса». Помните лучший момент из того времени?

– Все это было одной сплошной эмоцией восторга. Испытываю только радость, вспоминая то время. Представьте, как это – быть маленьким мальчиком и подавать мячи легендам «Ювентусу». Я был болбоем на протяжение пяти лет и предпочитал занимать место за воротами Буффона. Мне нравилось давать ему мячи, когда соперники промахивались по воротам. А потом мы 12 лет отыграли вместе в одной команде Это просто фантастика!



– Буффон в то время мог на вас накричать за то, что вы слишком медленно даете мяч?

– О, нет! Для нас проводили особый длительный и тщательный инструктаж о том, как подавать мячи. И все ребята точно знали, что делать в зависимости от ситуации на поле. Если «Ювентус» проигрывал, требовалось шевелиться быстрее. И наоборот – чуть замедлять игру, если счет устраивал.



– Проведя столько времени рядом с Буффоном, выяснили его секрет долголетия в футболе?

– Для этого есть несколько причин. Во-первых, он вратарь. А это немного другие усилия на поле. Во-вторых, это ежедневная и кропотливая работа над собой, на тренировках. Отражение всего, что вложишь в тренировочный процесс, ты после увидишь на поле. Карьера Буффона – результат многолетней тяжелой работы. В-третьих, к счастью, это отсутствие травм. Здорово, что его не постигли серьезные повреждения.



– Как проходил день, в который вам сказали, что нужно покинуть «Ювентус»?

– Я был к этому готов, потому что на тот момент переговоры шли довольно долго. Морально я успел настроиться на то, что это случится. После тренировки ко мне подошли люди из клуба, и за несколько часов мы все окончательно решили. Именно в тот день уже не было каких-то особых эмоций – я знал, что это случится.

– Помимо «Зенита» вас приглашали в MLS, в Китай. Допускаете, что позже все-таки будете играть в какой-то экзотической стране?

– Эти чемпионаты – довольно новое явление для футбола. Они делают какие-то сумасшедшие предложения. Всегда есть некоторое искушение выбрать такой путь. Это делают и молодые ребята, и футболисты, показавшие себя в Европе. Кто-то ищет денег, кто-то ищет опыт, кому-то нужны впечатления.



Мысли о переезде в подобные страны, посещают головы всех игроков. Но основной вопрос должен заключаться в том, что человек хочет получить от подобного предложения. Для меня финансовый вопрос, вопрос славы – всегда были второстепенные вещи. Мне нужна страсть, желание окунуться с головой в новую культуру, поменять себя под воздействием новой страны и культуры. Если все эти критерии в случае возможного переезда будут соблюдены, то почему бы и нет.



– Чего из Турина вам не хватает больше всего?

– Буду полностью откровенен: мне всего абсолютно достаточно. Нет ничего, чего бы мне до смерти не хватало здесь. Да, я очень скучаю по семье, про родителям. Но это чувство идет без жесткой ассоциации с городом. Нормально скучать по своим близким, когда они не рядом. А кроме этого моя жизнь сейчас абсолютно самодостаточна. Я не испытываю ностальгии по чему то, что у меня было там.



– У вас выходила книга «Черным по белому». Что должно случиться в «Зените», чтобы вы написали вторую – «Синее на бело-голубом»?

– Для начала – нужно пробыть тут очень много лет. Но важен не столько срок, сколько те эмоции, с которыми ты его проживаешь. Люди, которых ты встречаешь. Встречи, диалоги, запоминающиеся моменты. Без всего этого можно провести и 10 лет, но не найти материала даже на пару страничек. Посмотрим, насколько насыщенной будет моя жизнь в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что эмоций и событий будет достаточно.

В самом конце интервью я предложил Клаудио короткий блиц. «Окей, не проблема, но давай это будет действительно быстро – мне совсем скоро пора уезжать». По итогу итальянец уложился в 2 минуты.



– Кто одевается круче: вы или Дани Алвес?

– Ха-ха. Сложно сказать, это все дело вкуса. Но у нас разный подход к стилю одежду. У Дани Алвеса более эпатажные вещи, иногда странные. Я же придерживаюсь более классической манеры одеваться. Это всегда дело вкуса.



– Самая смешная фраза на русском?

– «Правалева», я так ее запомнил. На тренировках нам постоянно командую «право-лево». «Правалева-правалева-правалева»



– Приложение на телефоне, которым вы пользуетесь чаще всего?

– Google News и Candy Crush.



– Почему женщины всего мира влюбляются в итальянцев?

– Кто тебе сказал? Это не так!



– Лучшее место на земле?

– То, где ты чувствуешь себя, как дома.



– Что делать, если дети болеют за «Торино»?

– Принять их выбор и радоваться.



– Ибрагимович – король?

– Нет, но точно один из лучших футболистов в истории.



– Песня, которую вы поете лучше всех в мире?

– Эээ… их много! Давай будет Muse – Time is running out.



– Год без пасты или год без секса?

– Год без пасты, ха-ха.



– Когда вы последний раз плакали и почему?

– После шестого скудетто «Ювентуса» и церемонии награждения. Меня не было на праздновании предыдущего чемпионства из-за травмы. Поэтому на празднике по поводу шестого титула, я расплакался.



– Самая стыдная вещь, которую вам приходилось надевать?

– Таких нет, я никогда не чувствую стыд за то, что ношу.