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Интервью с Клаудио Маркизио: «Зенит», Дзюба, Россия, Массимо Каррера

Клаудио Маркизио, ФК «Зенит»
Павел Пучков
Фото: РИА Новости
Маркизио: во всех городах России люди видят Дзюбу и начинают улыбаться
Интервью с полузащитником «Зенита» о вечных вещах: моде, еде, футболе и сексе.
Футбол / РПЛ

Клаудио Маркизио переехал в «Зенит», когда трансферное окно уже было закрыто, но для свободных агентов еще делали исключения. В России итальянец провел не так много времени, но по всему видно, что он кайфует от новой страны и впечатлений. Записал детей в футбольные школы Санкт-Петербурга, сам регулярно выкладывает фотографии города. В интервью «Чемпионату» Клаудио рассказал о шутках Дзюбы, важности стиля в жизни мужчины и правильном отношении к жизни. Это первое развёрнутое интервью, которое дал Маркизио после переезда в Россию.

«Чемпионат России – это физика, слабая тактика и много бега»

– Десятый номер, который вы взяли в «Зените», был заявкой на то, что пришли быть лидером новой команды?
– Нет, у меня было две других причины. Как вы знаете, большую часть своей карьеры я играл под номером 8. Он многое значит для меня. Но в «Зените» он был занят, и из уважения к носившему его игроку я не мог его выбрать себе.

Начал выбирать из других номеров, которые были свободны – узнал, что есть десятка. А это тоже знаковый номер для меня – с самого детства. Всегда восхищался теми игроками «Ювентуса», которые его носили. Дель Пьеро и вовсе был одним из моих идолов.

– Три слова, которыми можете описать чемпионат России?
– Физика. Физическая подготовка.

Это два слова, но – слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточное внимание.

Третье – дистанции. Имею ввиду, что все команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают то туда, то сюда, много пространства. Но в России такое движение происходит на протяжении всех матчей.

– С кем из «Зенита» уже сложились самые близкие отношения?
– Как вы помните, я присоединился к команде уже в конце трансферного окна, когда сезон не просто стартовал – было сыграно достаточно много матчей. И из-за этого я ждал сложностей в адаптации и интеграции в команду. Но все оказалось намного легче, меня это радует. Дружеских отношений с кем-то пока не сложилось, но при этом с каждым из парней мы смогли найти общий язык, что меня очень радует.

Клаудио Маркизио, ФК «Зенит»
Клаудио Маркизио, ФК «Зенит»
Фото: РИА Новости

Аргентинские, бразильские и португальские игроки больше общаются между собой, потому что говорят на схожих языках. Итальянский тоже в целом похож, поэтому я без проблем понимаю их. Есть российские парни, у которых свой язык и культура. Но при этом в команде нет разделения на обособленные группы, все друг с другом общаются и создают классную атмосферу.

– Понимаете бесконечные шутки от Артема Дзюбы?
– О, знаете, он периодически шутит даже на английском – эти шутки я понимаю легко. Вообще Артём – системообразующий игрок раздевалки, который задаёт атмосферу. У него мощный характер, и шутит он реально много.

– Вас удивила та популярность, которая сейчас есть у Артема?
– Нет, ведь он провёл отличный чемпионат мира, который проходил здесь, в России. Действительно, сейчас вокруг него аура славы, его горячо приветствуют во всех городах, куда бы мы не приехали. И это нормально, многие футболисты сборной Италии переживали подобное после победы на ЧМ-2006. Когда приходят большие победы, болельщики ищут тех, кто олицетворял бы этот успех. Артем стал одним из таких героев. Его любят, это прекрасно – он делает людей счастливыми. Я наблюдаю это в каждом городе. И самое интересное, что не всегда это болельщики «Зенита». Часто это фанаты других клубов или просто любители футбола, которых мы встречаем на улице. Они видят Дзюбу и начинают улыбаться.

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«Пробки? Это новое открытие для меня, я отношусь к ним позитивно»

– Судя по вашему инстаграму, вы в восторге от Санкт-Петербурга. Что вас зацепило?
– Да, пока от города у меня только позитивные эмоции и впечатления. Однажды я приезжал сюда, когда играл за «Ювентус», но в тот раз мы пробыли здесь чуть больше суток. Видели только отель и стадион, да еще и прежний.

Сейчас о любом месте можно узнать заранее, просто благодаря социальным сетям. И я занимался этим вопросом, многого ждал от приезда сюда. Но даже это не помешало испытать восторг от того, что я вижу все это вживую постоянно. Удивительный город с удивительной историей и культурой. Знаю, что из-за каналов его сравнивают с Венецией. Но мне Санкт-Петербург напоминает Рим, благодаря тому культурном и историческому вкладу, который город внёс в историю страны.

Для меня, человека, который почти всю жизнь провел в одном городе, такой опыт бесценен.

– Журналист Танкреди Пальмери называл Петербург «женщиной, которая ворует твое сердце» – вы согласны?
– Пока не могу однозначно подтвердить это, мне нужно еще время. Мне надо осознать, действительно ли мое сердце украдено. Давайте поговорим об этом чуть позже. Но у меня, разумеется, уже появились любимые места в городе. Какие-то из них я посещаю регулярно в какой-то степени вынужденно: например, на Крестовском острове, где находится школа моих детей. Мы много времени гуляем в парках на острове, ходим в местные рестораны (они, кстати, хороши!).

Отдельно выделю Исаакиевский собор, который уже стал знаковым местом для всей нашей семьи. Когда мы переехали, то не сразу нашли дом. И две недели жили в отеле прямо рядом с Исаакиевским собором. До сих пор часто возвращаемся в ресторан этого отеля, чтобы поужинать с прекраснейшим видом. Один из поваров ресторана – итальянец, и он был первым соотечественником, с которым мы познакомились в России. Он стал очень важным человеком для нашей семьи, который помогал нам с адаптацией в городе.

– Как семья проводит время в Санкт-Петербурге?
– Они прекрасно чувствуют себя здесь. Сыновья уже освоились в новой школе, они занимаются здесь футболом. Давиде тренируется в академии «Зенита», а Леонардо пока занимается в другой школе.

Я знаю, что на Крестовском живет много моих партнеров по команде, но мы выбрали для себя другое место. Предпочли жить в самом центре города, на Фонтанке. Приняли это решение, чтобы каждый день проживать эмоции от нахождения в Петербурге, проживать жизнь этого города.

– Центр – это пробки. Они не мешают?
– Нет, хотя это стало для меня новым явлением. В Турине живет около 1 млн человек, там практически никогда не было проблем с трафиком. Но все в нашей семье стараются реагировать на все только с позитивом. Каждый день мы видим в Санкт-Петербурге что-то новое. И даже пробки, которые многие воспринимают негативно, для нас стали определенным открытием. А к новому мы относимся позитивно.

– Какие-то привычки русских вас удивляют?
– Опять же, важно отношение. Я очень любопытный человек, мне интересно попробовать все новое. Даже если мне что-то в итоге не понравится.

Большинство привычек русских, которые меня удивили, пока связаны с едой. В Италии мы всегда четко знаем, когда и что в какое время будем есть и пить. Мы действуем очень запрограммировано в этом вопросе. А русские могут в любое время суток выпить капучино – в Италии для этого есть строго определенное время суток.

Еще я заметил, что у вас постоянно пьют чай. В том числе и во время еды. Мне стало интересно, и я тоже взял себе чай. Для меня это стало новым опытом, и не могу сказать, что мне не понравилось. Скорее наоборот. Все это дико интересно!

Из того, что еще меня поразило, отмечу чистоту города. Невольно приходят сравнения с Италией. Если бы город подобного масштаба и такого количества жителей был итальянским, то он был уже по уши в грязи и мусоре. Здесь же ничего подобного нет, меня это поражает.

– Продолжая тему кулинарии: вы уже пробовали русскую кухню?
– Да, я все пробую! Российская кухня отличается и от итальянской, и в целом от европейской. У нее есть нечто свое. Это не значит, что она хуже, нет. Как и многие другие кухни мира, она прекрасна в своей уникальности. Что я пробовал? Пельмени. Отлично, мне понравилось. Еще перепробовал бесчисленное количество супов – здесь их очень любят. Многие готовятся с овощами, что напоминает мне Италию. Подобные готовят у меня дома.

А еще множество вариантов приготовления различного мяса. Пробую все, и мне нравится.

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«Чищу зубы перед сном и прокручиваю, как буду выглядеть завтра»

– У вас идеальное чувство стиля – когда вы начали думать над тем, как выглядите?
– Это пришло в самом раннем детстве. Еще в школе я понял, что внешний вид является важной частью жизни любого мужчины. У нас не было установленной формы одежды, но на занятия я всегда приходил в пиджаках, рубашке с галстуком и элегантных штанах. Всегда считал это важным.

Сейчас я высоко ценю, что внимание к деталям: и во внешнем виде, и в целом. Плюс подготовка. Например, на тренировку я обычно приезжаю за 2 часа до ее начала, чтобы правильно подготовиться. То же касается и одежды. Когда я чищу зубы перед сном, то уже прокручиваю в голове то, как буду выглядеть завтра. Заранее собираю эту одежду, и утром мне не надо заботиться об этом.

– Сколько времени вы тратите на шоппинг?
– Не могу сказать, что много. Я хожу по магазинам довольно редко и знаю, что конкретно мне нужно. Хотя, конечно, я могу потратить целый день в поисках той вещи, которая мне требуется. Но если я покупаю нужную вещь, то затем могу не заходить в магазины несколько месяцев.

Сложно вспомнить, сколько я тратил больше всего за один поход. Кажется, однажды я потратил в Милане 10 тысяч евро. Вряд ли когда-либо сумма была больше.

– Сколько чемоданов одежды вы привезли с собой из Италии?
– На всю семью мы привезли около 14 чемоданов, но это было вынужденной мерой. Мы понимали, что домой вернемся не раньше зимней паузы в чемпионате России. Так что пришлось основательно подготовиться.

– Что думаете о стиле одежды российских мужчин?
– Как мне показалось, он не очень сильно отличается от других стран. Все зависит от двух моментов: возраст и город, в котором ты живешь. Это влияет и в Европе. Молодые люди порой одеваются, не обращая внимание на внешний вид. Их не заботит сочетание цветов и тканей. Чем человек старше, тем больше думает о таких моментах. Заметил, что взрослые люди в России предпочитают одежду темных оттенков: черный, серый, синий.

«Дорожу воспоминаниями общих побед с Каррерой»

– Почему топовые тренеры больше не представляют Италию?
– Я не согласен. Да, итальянцы не добиваются больших побед. На лидирующих позициях в футболе сейчас такие тренеры как Клопп, Гвардиола, Моуринью, Тухель. Но в то же время Сарри тренирует «Челси», до сих пор работает Анчелотти – один из величайших тренеров. Есть Конте, который, как я читал в прессе, мог оказаться в «Мадриде» после ухода Зидана. Тренеры есть, их много.

Проблема в другом – нет новых талантов. Футбол очень цикличен, а в итальянском футболе смена поколений затянулось. Такое происходило везде: во Франции, в Германии. В какой-то степени такой процесс сейчас переживает Испания. Это не должно удивлять. Уверен, Италия переживет это.

– Вы играли с огромным количеством топовых игроков – кто из них мог бы стать топовым тренером?
– Вообще тут надо подумать. Например, Кьеллини я не вижу тренером, но он точно может стать прекрасным руководителем. На днях я прочитал, что Бонуччи хотел бы тренировать – могу только поддержать его в этом стремлении. Фабио Гроссо сейчас начал тренерскую карьеру, желаю ему успехов.

Что касается меня, то стать тренером пока не думаю. Не испытываю большого энтузиазма от таких мыслей.

Массимо Каррера играл за «Ювентус», но сейчас тренирует принципиальных соперников «Зенита» – как вы оцениваете его работу?
– Массимо – человек большого и сильного характера. Всегда было видно, что он может стать большим тренером. Когда он завершил блистательную карьеру игрока и стал частью тренерского штаба Антонио Конте, мы вместе пережили общие победы. Я очень дорожу этими воспоминаниями. В нем всегда виделся тренер, и были матчи, где из-за дисквалификации Конте со скамейки «Ювентусом» руководил Массимо. Уже тогда по его решениям и поведению, по его эмоциям и харизме было видно, что он способен добиться успехов.

Я очень рад, что Каррера решился на такой шаг как переезд в Россию. Принял вызов и добился успеха, приведя «Спартак» к долгожданной победе. Очень уважаю Массимо.

«Пять лет подавал мячи за воротами Буффона»

– В детстве вы были болбоем на матчах «Ювентуса». Помните лучший момент из того времени?
– Все это было одной сплошной эмоцией восторга. Испытываю только радость, вспоминая то время. Представьте, как это – быть маленьким мальчиком и подавать мячи легендам «Ювентусу». Я был болбоем на протяжение пяти лет и предпочитал занимать место за воротами Буффона. Мне нравилось давать ему мячи, когда соперники промахивались по воротам. А потом мы 12 лет отыграли вместе в одной команде Это просто фантастика!

– Буффон в то время мог на вас накричать за то, что вы слишком медленно даете мяч?
– О, нет! Для нас проводили особый длительный и тщательный инструктаж о том, как подавать мячи. И все ребята точно знали, что делать в зависимости от ситуации на поле. Если «Ювентус» проигрывал, требовалось шевелиться быстрее. И наоборот – чуть замедлять игру, если счет устраивал.

– Проведя столько времени рядом с Буффоном, выяснили его секрет долголетия в футболе?
– Для этого есть несколько причин. Во-первых, он вратарь. А это немного другие усилия на поле. Во-вторых, это ежедневная и кропотливая работа над собой, на тренировках. Отражение всего, что вложишь в тренировочный процесс, ты после увидишь на поле. Карьера Буффона – результат многолетней тяжелой работы. В-третьих, к счастью, это отсутствие травм. Здорово, что его не постигли серьезные повреждения.

– Как проходил день, в который вам сказали, что нужно покинуть «Ювентус»?
– Я был к этому готов, потому что на тот момент переговоры шли довольно долго. Морально я успел настроиться на то, что это случится. После тренировки ко мне подошли люди из клуба, и за несколько часов мы все окончательно решили. Именно в тот день уже не было каких-то особых эмоций – я знал, что это случится.

– Помимо «Зенита» вас приглашали в MLS, в Китай. Допускаете, что позже все-таки будете играть в какой-то экзотической стране?
– Эти чемпионаты – довольно новое явление для футбола. Они делают какие-то сумасшедшие предложения. Всегда есть некоторое искушение выбрать такой путь. Это делают и молодые ребята, и футболисты, показавшие себя в Европе. Кто-то ищет денег, кто-то ищет опыт, кому-то нужны впечатления.

Мысли о переезде в подобные страны, посещают головы всех игроков. Но основной вопрос должен заключаться в том, что человек хочет получить от подобного предложения. Для меня финансовый вопрос, вопрос славы – всегда были второстепенные вещи. Мне нужна страсть, желание окунуться с головой в новую культуру, поменять себя под воздействием новой страны и культуры. Если все эти критерии в случае возможного переезда будут соблюдены, то почему бы и нет.

– Чего из Турина вам не хватает больше всего?
– Буду полностью откровенен: мне всего абсолютно достаточно. Нет ничего, чего бы мне до смерти не хватало здесь. Да, я очень скучаю по семье, про родителям. Но это чувство идет без жесткой ассоциации с городом. Нормально скучать по своим близким, когда они не рядом. А кроме этого моя жизнь сейчас абсолютно самодостаточна. Я не испытываю ностальгии по чему то, что у меня было там.

– У вас выходила книга «Черным по белому». Что должно случиться в «Зените», чтобы вы написали вторую – «Синее на бело-голубом»?
– Для начала – нужно пробыть тут очень много лет. Но важен не столько срок, сколько те эмоции, с которыми ты его проживаешь. Люди, которых ты встречаешь. Встречи, диалоги, запоминающиеся моменты. Без всего этого можно провести и 10 лет, но не найти материала даже на пару страничек. Посмотрим, насколько насыщенной будет моя жизнь в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что эмоций и событий будет достаточно.

В самом конце интервью я предложил Клаудио короткий блиц. «Окей, не проблема, но давай это будет действительно быстро – мне совсем скоро пора уезжать». По итогу итальянец уложился в 2 минуты.

– Кто одевается круче: вы или Дани Алвес?
– Ха-ха. Сложно сказать, это все дело вкуса. Но у нас разный подход к стилю одежду. У Дани Алвеса более эпатажные вещи, иногда странные. Я же придерживаюсь более классической манеры одеваться. Это всегда дело вкуса.

– Самая смешная фраза на русском?
– «Правалева», я так ее запомнил. На тренировках нам постоянно командую «право-лево». «Правалева-правалева-правалева»

– Приложение на телефоне, которым вы пользуетесь чаще всего?
– Google News и Candy Crush.

– Почему женщины всего мира влюбляются в итальянцев?
– Кто тебе сказал? Это не так!

– Лучшее место на земле?
– То, где ты чувствуешь себя, как дома.

– Что делать, если дети болеют за «Торино»?
– Принять их выбор и радоваться.

– Ибрагимович – король?
– Нет, но точно один из лучших футболистов в истории.

– Песня, которую вы поете лучше всех в мире?
– Эээ… их много! Давай будет Muse – Time is running out.

– Год без пасты или год без секса?
– Год без пасты, ха-ха.

– Когда вы последний раз плакали и почему?
– После шестого скудетто «Ювентуса» и церемонии награждения. Меня не было на праздновании предыдущего чемпионства из-за травмы. Поэтому на празднике по поводу шестого титула, я расплакался.

– Самая стыдная вещь, которую вам приходилось надевать?
– Таких нет, я никогда не чувствую стыд за то, что ношу.

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