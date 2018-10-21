Хохлова встретили аплодисментами на пресс-конференции

На пресс-конференции случился сбой звука. В зале раздался пронзительный звук — как раз в тот момент, когда главный тренер «Зенита» произнёс слово «удаление». Выглядело это символично, учитывая, что сбой звука пришёлся именно на ключевое слово в матче.

– В первом тайме команды контролировали мяч сзади, но без особой остроты. Удалён… (Звук из динамиков. – Прим. «Чемпионата».) Удаление усложнило нам жизнь. Пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключениям момента, когда пропустили. Затем нам пришлось отыгрываться, и этим кусочком матча я лично доволен, создавали моменты, не хватило только забитого мяча, чтобы спасти игру.

– Вы принципиально решили отдать инициативу «Динамо» в этом матче?

– Я не думаю, что инициативой владел соперник или контролировал ход матча – нет, абсолютно. У них не было моментов. То, что у нас долго не было мяча, конечно, не радовало. Хотя моменты были. Количество ударов не так важно, как качество создаваемых моментов. У нас были возможности забить.

– Что с Кузяевым?

– Непонятно. Его пришлось заменить. У него сотрясение. Он пока находится в прострации. Не знаю, сколько времени уйдёт на восстановление.

– Будут ли применены санкции к удалённому Дриусси?

– Мы разберёмся с этим моментом. В первом случае он получил карточку за недовольство. Было ли оно по отношению к судье или нет – будем смотреть. Арбитр так расценил – его право. В любом случае футболист был неправ. В случае со второй жёлтой нужно посмотреть, что там было. Ушёл ли мяч в том эпизоде или нет? Катился или нет? С того ли места вводился в игру или нет? Мне сначала нужно разобраться с моментом, а уже потом говорить о строгости санкций.

Дмитрий Хохлов вошёл в зал под аплодисменты и первым же делом сказал о важности этого матча.

– Нам победа была нужна кровь из носу. Выбранный план на игру сработал. Есть результат, и это главное.

– Девять ударов в створ «Зенита». Почему вы решили играть в атаку, а не отсиживаться?

– Мы анализируем соперника. Глухой автобус, может, мы и ставили в паре игр из-за состояния игроков. Хотя сегодня у нас не было так, что прям 10 человек в атаке. Планировали сыграть строго в обороне и агрессивно впереди. Удары по воротам? Мы вообще часто бьём. Единственное, не хватает точности. А моменты есть. Дай бог, в другой игре прорвёт и больше забьём.

– Почему в нападение поставили Черных, а не Луценко?

– Нам нужен был быстрый нападающий. У «Зенита» крайние защитники высоко поднимаются – есть зоны, в которые можно убежать. Мы давно хотели попробовать Федю. То его травма мешала, то повреждения других игроков. Нужны были открывания в зону, требовалось посадить глубоко двух центральных защитников к их воротам. Федя с этим справлялся.

– Что с Раушем?

– Он тренировался с микроповреждением, испытывал дискомфорт. Молодец, мужчина. Мы третью замену планировали чуть раньше провести, но опасались, сможет ли Рауш доиграть. Всё-таки решили рискнуть.

– Почему дебютировал Москвичёв?

– У нас ранее Евгеньев дебютировал. Теперь – Москвичёв. Он на тренировках хорошо себя проявлял. Мы его плавно подводили, ждали момент. Может, он сегодня и появился где-то вынужденно, но выглядел качественно.

– Что даст победа над «Зенитом» в эмоциональном плане?

– После трёх поражений победа придаст уверенности. Так всегда легче восстанавливаться. Тем более что график у нас тяжёлый. Главное, не успокаиваться и продолжать в таком же темпе.