«Что ж вы творите, черти?!» Самые заплюсованные комментарии по Каррере

Реакция читателей «Чемпионата» на отставку Массимо Карреры однозначна – большинство считает, что руководство «Спартака» поторопилось. Ниже – самые заплюсованные комментарии к новостям на тему ухода Массимо.

10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру Главное за 797 дней итальянца в «Спартаке».

Cskool, 39 плюсов:

— Как ни крути, легендарный мужик. С ним «Спартак» впервые за столько лет взял чемпионство, стал чуть менее (но ощутимо) бестрофеен. Дерби были что надо, от ножа. Да и вообще приятный дядька, эмоциональный, но адекватный, всегда за команду и отдельных игроков стоял. Футболисты «Спартака» странные ребята, уже сплавили одного тренера — он ЛЕ взял. Думаю, у Карреры тоже все хорошо будет.



riki-tiki-tavi, 39 плюсов:

— Что ж, вы творите, черти?!?! Отрыв от 2-го места 1 очко! Кубок идет, в ЛЕ еще куча матчей, «Спартак» и в тех сезонах прибавлял во втором круге!!! Дайте ж человеку доработать сезон, потом либо отставка, либо пролонгация! Команда в том сезоне во втором круге размазала и «Зенит», и ЦСКА, выдав серию из очень хороших матчей и серию без поражений. Они что, разучились играть?! Просто надо кредит доверия давать ТРЕНЕРУ, а не Глушакову и ко. В первом тайме вчера (первые 20 мин) размазали Тулу, потом остановились, это что-то да значит. Думаю, это не Федун, какой-то дегенерат сидит в совете директоров! Очень жаль Массимо! Отличный тренер и человек!!! ПОЗОР руководству! Очень жаль! Massimo Bravo!!!

Rasker, 41 плюс:

— Откровенно говоря, этот состав на чемпионство и не тянул, но у Федуна как обычно наполеоновские планы каждый сезон. И, вместо того чтобы купить нормальных игроков в межсезонье и подождать, пока Каррера их не сыграет, не купил никого, продал лидера и свалил все на тренера. Впору выпускать пособие «Как НЕ надо руководить футбольным клубом» за его авторством.



Nutoh, 45 плюсов:

— Кутепова тогда с Комбаровым тоже увольте, а то вчера этот цирк с привозами смотреть невозможно было. Все это говорит о том, что тренера целенаправленно сливали. Руководству позор! Федун, продай «Спартак»!



kirushenka2018, 45 плюсов:

— Назаров — это высшая инстанция увольняющая тренеров.



M116RUS, 47 плюс:

— Единственное хорошее, что было в «Спартаке» за последние годы, и то выкинули ((



babayka69, 48 плюсов:

— Массимо, спасибо за тебе за Наши Победы. Федун вновь жидко обделался. ОПГ Ромашка вновь в силе. Занавес…

Каррера уволен, Глушаков и Ещенко вернутся в состав. LIVE! День, когда мы можем не писать про Кокорина и Мамаева.

sitya-sm, 48 плюсов:

— По-человечески очень жаль Карреру. На редкость адекватный человек. Никогда не ныл, обсуждал только футбол, вину ни на кого не сваливал. Лучший тренер у нас, после Романцева и Федотова.



Но время не стоит на месте. Развитие прекратилось. Наступила футбольная стагнация. Хотя о каком развитии, можно говорит по отношению к Комбарову и Кутепову?



Желаю Массимо удачи и ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за всё, что он сделал для нашей команды.

jora-pyantsev, 55 плюсов:

— Во будет смеху, если «Спартак» возглавит Жардим и к нему приедет Фалькао.



Grubbi, 59 плюсов:

— Надо было Федуна увольнять.



Vitalzacska, 75 плюсов:

— Продать Промеса — главного игрока команды, в день закрытия трансферного окна. Теперь не дал время Каррере поставить по сути новую игру. Чего хочет Федун? Новая 16-летка началась.



kabinet-and-proect, 76 плюсов:

— Спасибо, Массимо за все!!! Чемпионство никогда не забудем!



Но вчера он сам сделал все, чтобы его уволили… Выпустить в защиту Петковича, Комбарова, Кутепова, который 3 месяца не играл, и Боккетти, привозящего стабильно в каждом матче, когда есть Джикия, Рассказов и Мельгарехо… Убрать с поля Еременко, который был лучшим… Заменить Адриано при счете 2:2, когда надо было забивать… на молодого 18-летнего Игнатова, который и привез третий гол… Хотя, конечно, главные проблемы «Спартака» в Федуне, но Каррера во многом сам себя уволил...



st.zenit.champion, 80 плюсов:

— На одного порядочного человека в нашем футболе стало меньше.

Juicetemqa, 103 плюса:

— Самый адекватный тренер «Спартака» за последние годы, сколько читал его интервью, всегда с уважением относился к сопернику, судьям и принимал на себя вину за поражение. Массимо будет не хватать в нашем чемпионате.



Arbik, 129 плюсов:

— Спартачи, это неправильно. Как-то подленько. Как будто Каррере купили игроков и за 3 месяц он не смог ничего сделать. Наоборот, продали Промеса. Менять тренера в октябре, ну, это маразм. Могли бы дать шанс до НГ. Карреру просто слили.



mistake85, 135 плюсов:

— Минус остатки уважения к Федуну.



mistake85, 172 плюса:

— Уволить Карпина при минимуме отставания от 1-го места. Уволить Карреру при отставании в 1 очко от 2-го места. Федун такой Федун.



Quies, 264 плюса:

— Поздравляю Карреру, что он отмучился! Хороший тренер, который найдет свое место!