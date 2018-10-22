10 вещей, по которым мы запомним Массимо Карреру

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры. Вот чем запомнился на этой должности итальянец.

1.Шарф «Грацио…»

Впервые широкая аудитория увидела шарф с «Грацио» и русским матерным словом при подписании контракта с Луисом Адриано. В результате это словосочетание стало мемом. Сейчас на каждом матче «Спартака» можно увидеть болельщиков с русско-итальянским слоганом на шарфе.

2. 5:1 с «Севильей» и 0:7 от «Ливерпуля»

Два матча стали символом того, насколько противоречивыми были результаты при Каррере. Тяжело поверить, что мощная победа над «Севильей» и безвольное поражение в Ливерпуле случились на одном групповом этапе.

Ровно год назад «Спартак» разгромил «Севилью». Как изменились судьбы победителей Победа осталась, а той команды больше нет.

3. Стиль в одежде

Массимо всегда был на стиле. Это особенно заметно на фоне большинства других тренеров РПЛ, которые привыкли к спортивным костюмам. Иногда было страшно смотреть на то, как Каррера даже в мороз остаётся в пиджаке или жилетке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

4. Бесконечная вера болельщиков

Практически на каждом матче фанаты заряжали скандирования в пользу главного тренера. Особенно это чувствовалось в последнее время, когда итальянца много критиковали. Не исключено, что даже после увольнения трибуны продолжат скандировать: «А tutti avant iMassimo Carrera».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Откровенное интервью в редакции «Чемпионата»

В сентябре 2017 года Массимо пришёл к нам в офис и подробно ответил на не самые приятные вопросы. На тот момент он находился в информационном вакууме, и ему важно было высказаться по ключевым темам – от контракта Глушакова до уволенного водителя автобуса. А ещё Каррера не постеснялся прямо в редакции показать, как он душил переводчика.

Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек! Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.

6. Расставание с Пилипчуком

Каррера открыто сказал: «Считаю, что меня предали». Итальянец не стал уточнять, но, судя по всему, это относилось именно к уходу Пилипчука. Говорили, что он заручился поддержкой некоторых футболистов и его авторитет в команде был сопоставим с карреровским.

7. «Тосно», «Динамо», ПАОК

В этом году Каррера потерпел ряд болезненных поражений. Казалось, что победа в Кубке России была близка, но в полуфинале красно-белые уступили «Тосно». В последнем туре прошлого сезона поражение от «Динамо» лишило «Спартак» второго места и прямого попадания в групповой этап ЛЧ. А затем Каррере не удалось пройти ПАОК в квалификации ЛЧ – пожалуй, это был самый болезненный удар за 797 дней. То, что «Спартак» перестал выигрывать решающие матчи, когда на кону всё, – тоже весомый повод для отставки.

8. Неожиданная ставка на молодёжь

После того как летом «Спартак» усилился по минимуму, Каррера выбрал новый курс – осознанно сделал ставку на молодёжь. У Массимо в распоряжении было много футболистов в последнее время, а полузащитников и вовсе не сосчитать. Несмотря на это, в составе находилось место Ломовицкому. В обороне стал появляться Рассказов. А матч с «Енисеем» во многом вытащили Игнатов и Тимофеев.

9. Отстранение Глушакова и Ещенко

Самая странная из всех историй, случившихся при Каррере в «Спартаке». Глушаков и Ещенко поставили «лайк» в «Инстаграме» актёру Назарову за стих с критикой Карреры (по утверждениям игроков – «лайк» был поставлен без прослушивания видео). Очевидно, что лайк случайный, слепой. Никакого официального заявления от клуба так и не последовало, но двух футболистов после этого убрали из первой команды и отправили в дубль.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Каррере привет!». Глушаков и Ещенко победили ЦСКА Правда, в турнире молодёжных команд.

10. Чемпионство

И всё же главное – чемпионство в сезоне-2016/17. Именно первое золото РПЛ за 16 лет будут помнить болельщики «Спартака», когда через десятки лет речь зайдёт о Каррере.