За 5 месяцев Бекао подорожал в 6 раз. И это, похоже, ещё не предел

В толпе летних новобранцев ЦСКА этот выделялся лишь атлетичной фигурой и слишком уж взрослой для 22-летнего парня наружностью (спокойно, Родриго и сам по этому поводу не прочь пошутить). Резюме Бекао совсем не внушало доверия. Оно вызывало сомнения. Казалось бы, что может дать ежегодному призёру РПЛ и завсегдатаю Лиги чемпионов дублёр заштатной даже по бразильским меркам команды? А он не только не потерялся на следующем уровне – решительно вышел на первые роли.

Возможно, вы удивитесь, но только один «армеец» провёл все до единого матчи сезона. Нет, не капитан Акинфеев и даже не двужильный Фернандес. Вот именно, Бекао. Игра в Риме стала для него 16-й (у Марио и Чалова – на одну меньше, у остальных – на две и более). Полгода назад он практически не слезал с лавки запасных в Салвадоре — сейчас выходит против Бензема и Джеко в Лиге чемпионов. В мае transfermarkt оценивал его в скромные 400 тысяч евро – в октябре поднял ценник до 2,5 млн. Чудеса? Только не для селекционного отдела ЦСКА.



Если вы думаете, что он всю весну 2018-го бездействовал, ожидая объявлений Игнашевича и Березуцких о собственном будущем, то ошибаетесь. То, что Виктор Гончаренко до последнего рассчитывал на продление сотрудничества с могучей тройкой, чистая правда. Но правда и то, что параллельно скаутинг «армейцев» вёл планомерную работу по укреплению самой «пожилой» линии команды. Положительное для клуба решение ветеранов могло отсрочить перестройку, но не отменить её. Новые защитники появились бы летом в Ватутинках в любом случае – вопрос заключался в количестве.

«Постараюсь не попасть в капкан Луиса Адриано». Бекао — о российском «класико» На лицо суровый, добрый внутри – это про защитника ЦСКА Родриго Бекао.

ЦСКА не ограничивал поиск жёсткими географическими, национальными или возрастными рамками. Соответствующих заданным критериям защитников смотрели по всему миру. Среди трёх десятков кандидатов невысокой ценовой категории нашлось место и Бекао. Сомневаюсь, что под первыми номерами, но в финальный раунд «кастинга» он прошёл. Мало того, выиграл его!

Для клубной селекции это, возможно, самая почётная находка года. Всё-таки одно дело – «найти» в просвещённой Европе состоявшегося мастера вроде Магнуссона или Эрнандеса и совсем другое – абсолютного ноунейма где-то на краю земли. Даже Обляков с Ахметовым рядом с Бекао выглядели известными футболистами, не говоря уже о Влашиче, примкнувшем к красно-синим позже.



Но класс селекционера по таким, не очевидным рекомендациям оценивается. Найти бриллиант, пардон, в навозе – вот настоящее искусство.

Нужно обладать поистине удивительной прозорливостью, чтобы разглядеть на «банке» команды средней руки потенциально сильного исполнителя. Родриго ведь за «Баию» и не играл толком – всё больше наблюдал, как играют другие. А когда всё же получал свой шанс, был скован и нарочито аккуратен: что ни пас, то ближнему, и никакой самодеятельности – вроде походов вперёд или размашистых диагоналей через полполя.



За всю весну Бекао вышел за основу трёхцветных трижды – по разу в трёх разных турнирах. Но и этого красно-синей «разведке» хватило, чтобы составить об игроке исчерпывающее представление и подготовить убедительный доклад «наверх». История умалчивает, кто первым на летучке у спортивного директора произнёс имя Родриго. Поощрения за трансфер заслуживают все причастные. После того как Родриго в переполненных «Лужниках» «съёл» самого Бензема (четыре выигранных единоборства вверху из четырёх!), сомнений в целесообразности этого приобретения, наверное, уже ни у кого не осталось.

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

Бекао повезло попасть в умелые тренерские руки. Виктор Гончаренко расширил его тактический кругозор и избавил от страхов, присущих вечным резервистам. В России Родриго обрёл то, чего был лишён на родине – доверие. А большего ему и не надо было. Врождённая коммуникабельность и земляческое содействие Марио помогли быстро и безболезненно влиться в новый коллектив, а регулярная игровая практика и чёткие инструкции тренера – быстро набрать форму и закрепиться в составе.



Понятно, что в 22 года на такой ответственной и энергозатратной позиции ошибки неизбежны. В Риме, допустим, не только Родриго – вся команда наделала их слишком много. Но перспективы профессионального роста Бекао, кажется, больше ни у кого не вызывают сомнений. Недаром ЦСКА устами гендиректора Бабаева уже обозначил желание сохранить бразильца по истечении годичной аренды. Полагаю, оно у клуба и игрока обоюдно.



Будьте уверены, ЦСКА на Родриго ещё и заработает. Но не раньше, чем получит максимум спортивной выгоды от него.