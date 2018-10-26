За 5 месяцев Бекао подорожал в 6 раз. И это, похоже, ещё не предел

В толпе летних новобранцев ЦСКА этот выделялся лишь атлетичной фигурой и слишком уж взрослой для 22-летнего парня наружностью (спокойно, Родриго и сам по этому поводу не прочь пошутить). Резюме Бекао совсем не внушало доверия. Оно вызывало сомнения. Казалось бы, что может дать ежегодному призёру РПЛ и завсегдатаю Лиги чемпионов дублёр заштатной даже по бразильским меркам команды? А он не только не потерялся на следующем уровне – решительно вышел на первые роли.
Возможно, вы удивитесь, но только один «армеец» провёл все до единого матчи сезона. Нет, не капитан Акинфеев и даже не двужильный Фернандес. Вот именно, Бекао. Игра в Риме стала для него 16-й (у Марио и Чалова – на одну меньше, у остальных – на две и более). Полгода назад он практически не слезал с лавки запасных в Салвадоре — сейчас выходит против Бензема и Джеко в Лиге чемпионов. В мае transfermarkt оценивал его в скромные 400 тысяч евро – в октябре поднял ценник до 2,5 млн. Чудеса? Только не для селекционного отдела ЦСКА.
Если вы думаете, что он всю весну 2018-го бездействовал, ожидая объявлений Игнашевича и Березуцких о собственном будущем, то ошибаетесь. То, что Виктор Гончаренко до последнего рассчитывал на продление сотрудничества с могучей тройкой, чистая правда. Но правда и то, что параллельно скаутинг «армейцев» вёл планомерную работу по укреплению самой «пожилой» линии команды. Положительное для клуба решение ветеранов могло отсрочить перестройку, но не отменить её. Новые защитники появились бы летом в Ватутинках в любом случае – вопрос заключался в количестве.
ЦСКА не ограничивал поиск жёсткими географическими, национальными или возрастными рамками. Соответствующих заданным критериям защитников смотрели по всему миру. Среди трёх десятков кандидатов невысокой ценовой категории нашлось место и Бекао. Сомневаюсь, что под первыми номерами, но в финальный раунд «кастинга» он прошёл. Мало того, выиграл его!
Для клубной селекции это, возможно, самая почётная находка года. Всё-таки одно дело – «найти» в просвещённой Европе состоявшегося мастера вроде Магнуссона или Эрнандеса и совсем другое – абсолютного ноунейма где-то на краю земли. Даже Обляков с Ахметовым рядом с Бекао выглядели известными футболистами, не говоря уже о Влашиче, примкнувшем к красно-синим позже.
Но класс селекционера по таким, не очевидным рекомендациям оценивается. Найти бриллиант, пардон, в навозе – вот настоящее искусство.
Нужно обладать поистине удивительной прозорливостью, чтобы разглядеть на «банке» команды средней руки потенциально сильного исполнителя. Родриго ведь за «Баию» и не играл толком – всё больше наблюдал, как играют другие. А когда всё же получал свой шанс, был скован и нарочито аккуратен: что ни пас, то ближнему, и никакой самодеятельности – вроде походов вперёд или размашистых диагоналей через полполя.
За всю весну Бекао вышел за основу трёхцветных трижды – по разу в трёх разных турнирах. Но и этого красно-синей «разведке» хватило, чтобы составить об игроке исчерпывающее представление и подготовить убедительный доклад «наверх». История умалчивает, кто первым на летучке у спортивного директора произнёс имя Родриго. Поощрения за трансфер заслуживают все причастные. После того как Родриго в переполненных «Лужниках» «съёл» самого Бензема (четыре выигранных единоборства вверху из четырёх!), сомнений в целесообразности этого приобретения, наверное, уже ни у кого не осталось.
Бекао повезло попасть в умелые тренерские руки. Виктор Гончаренко расширил его тактический кругозор и избавил от страхов, присущих вечным резервистам. В России Родриго обрёл то, чего был лишён на родине – доверие. А большего ему и не надо было. Врождённая коммуникабельность и земляческое содействие Марио помогли быстро и безболезненно влиться в новый коллектив, а регулярная игровая практика и чёткие инструкции тренера – быстро набрать форму и закрепиться в составе.
Понятно, что в 22 года на такой ответственной и энергозатратной позиции ошибки неизбежны. В Риме, допустим, не только Родриго – вся команда наделала их слишком много. Но перспективы профессионального роста Бекао, кажется, больше ни у кого не вызывают сомнений. Недаром ЦСКА устами гендиректора Бабаева уже обозначил желание сохранить бразильца по истечении годичной аренды. Полагаю, оно у клуба и игрока обоюдно.
Будьте уверены, ЦСКА на Родриго ещё и заработает. Но не раньше, чем получит максимум спортивной выгоды от него.