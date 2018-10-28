Дембеле перестал попадать в старт «Барсы». Почему?

120 млн евро, не считая бонусов, отданные «Барселоной» за Усмана Дембеле, год назад казались веским доводом считать француза игроком основы. Но, вопреки ожиданиям, его адаптация затянулась. Всего 12 выходов в старте в 38 турах Примеры, всего три появления в Лиге чемпионов, первый гол за клуб в марте – вряд ли руководство «Барселоны» рассчитывало на это, когда использовало все трюки, включая бойкот тренировок, чтобы выманить игрока у «Боруссии».

Но старт можно списать на трудности адаптации, возраст игрока, наконец, тактические причины. Поэтому новостям о проблемах с дисциплиной можно было не придавать значения. Хотя новости были: проблемы обсуждали на крупнейшей испанской радиостанции Cadena Ser. Речь шла о неправильном питании и нарушении режима сна. Клуб беспокоило, что Дембеле не выполняет предписания диетолога «Барселоны». Тема непрофессионализма тогда не получила широкого обсуждения, отчасти потому что причин не ставить Дембеле в состав хватало.

Он должен был заменить Неймара. Куда пропал Усман Дембеле Самый дорогой трансфер каталонцев прошлым летом пока себя не оправдал.

Но сейчас всё повторяется. Три последних матча, в которых Дембеле играл с первых минут, – домашние ничьи с «Жироной» и «Атлетиком» и гостевое поражение от «Леганеса». В таких результатах не стоит винить лично французского футболиста, но тренер в поисках решения проблемы обратил внимание именно на него. И убрал в запас.

Без Дембеле «Барса» забила четыре гола «Тоттенхэму», не справилась с «Валенсией» (Дембеле вышел на последние пят минут, но не помог) и забила два гола «Севилье» за 12 минут усилиями Лео Месси. Потом его травма внесла коррективы в планы Вальверде: Дембеле снова появился на поле.

10 минут, чтобы выйти на замену

На то, чтобы подготовиться к замене, ему понадобилось 10 минут. Всё это время «Барселона» играла в меньшинстве. Вальверде никак не прокомментировал это, но обошлось и без него: всё сказал Иван Ракитич. «В будущем мы должны производить замены быстрее. Сегодня замена отняла слишком много времени. Мы долго имели на одного игрока меньше», — посетовал хорват на официальной пресс-конференции после финального свистка. Можно только догадываться, что было сказано в раздевалке.

А ещё можно вспомнить, что в «Боруссии» основной позицией игрока был как раз правый фланг атаки. В Каталонии его пришлось сменить на противоположный, но травма Месси – это лично для Дембеле возможность провести пару матчей на родной позиции. Среди ведущих испанских СМИ, от AS до Mundo Deportivo, не было сомнений, что в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Дембеле будет играть в старте. У Вальверде просто не оставалось других вариантов. Но тренер неожиданно решил по-другому.

Запас с «Интером»

Дембеле, который фигурировал во всех предматчевых раскладах, остался на скамейке, а с первых минут на поле вышел Рафинья. Игрок глубокого запаса (один матч в основе с начала сезона), не сыгравший ни одного полного матча. Он в итоге забил победный гол, а Дембеле просидел всю игру на скамейке: даже в концовке Вальверде предпочёл выпустить на пару минут Мунира Эль-Хаддади.

После матча во время телевизионного разбора матча на канале TV Cuatro сообщили, что Дембеле должен был играть, но опоздал на предматчевую установку и остался на скамейке по дисциплинарным соображениям. Дальше началось самое интересное.

5 вопросов, которые вызывает «Барселона» в начале сезона Травма Месси, странная схема, мутная ситуация с Видалем.

«Барселона» сразу опровергла эту новость. А вот Вальверде, общаясь с журналистами в субботу перед «класико», ответил очень двусмысленно. «В этот вечер он был вовремя. То, когда Усман приходит, не самое главное. Одно опоздание ничего не меняет. Даже если он опоздает, я бы предпочёл сосредоточиться на спортивных вопросах. Не нужно сходить с ума из-за этой ситуации. Это игрок, который может многое дать нам. И мы многого требуем. Он ещё молод, ему необходимо время. И наша помощь. Давайте говорить на спортивные темы».

Очень странное заявление. «Молод», «нужно время» — речь точно об игроке стоимостью 150 млн евро с учётом всех выплат, который лучше всего играет на позиции, где сейчас нет травмированного Месси? В такой ситуации уместно ждать других слов. Вроде «Мы рассчитываем на него», «это важный игрок для команды» и чего-то подобного.

Варианты Вальверде перед «класико»

Перед матчем с «Реалом» у Вальверде есть объективные трудности с составом. Месси теоретически могут заменить три игрока. И если запас Малкома, купленного за 40 млн, не выглядит странно – это игрок, который перешёл на вырост – то ситуация Дембеле вызывает вопросы. Возможно, он ещё заиграет, станет одним из лидеров. Сейчас, через год после трансфера, это неизвестно. И главный вопрос, для ответа на который не хватит даже гола в «класико», звучит так: этот игрок точно был настолько необходим «Барселоне», чтобы тратить на него половину годового трансферного бюджета? А зачем?

Если он нужен только в качестве палочки-выручалочки в трудный момент, это понятный, но слишком дорогой трансфер. А если Дембеле не выполнит и эту роль, если он уступит её Рафинье, то тогда непонятно, зачем его вообще покупали, даже без учёта цены. Ведь не ради красивого гола ПСВ.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович»