Лучший гол осени, судейский скандал, невезение. Как прошла суббота в РПЛ

Арбитр Еськов и «Урал» опять поругались

«Урал» и «Уфа» выдали типичный матч чемпионата России, в котором много борьбы, мало моментов, забито меньше 3 голов, а после матча ругают судью. По факту «Урал» выглядел сильнее и создал больше возможностей для гола, но при этом пропустил первым. Хозяева почему-то весь первый тайм забывали о существовании Оливье Тилля в составе соперников. Полузащитник из Люксембурга дважды опасно бил сам, но в итоге сделал результативную передачу.

За «Урал» во втором тайме затащил Эрик Бикфалви: после подачи углового он сравнял счет. А спустя некоторое время после новой подачи попал в перекладину. Возможно, хозяевам удалось додавить соперника в концовке, но арбитр Еськов оставил их в меньшинстве. Артем Фидлер по версии арбитра намеренно заехал локтем в лицо Тиллю. Хотя на всех повторах видно, что в момент прыжка люксембуржец находится в паре метров от Фидлера, тот его просто не мог видеть. И скорее это Оливье не рассчитал прыжок.

Президент «Урала» Григорий Иванов после игры выступил с разбором работы арбитра. Если тезисно: первой карточки Фидлеру не было, потому что он на правах капитана просто пообщался с судьей; второй желтой карточки не было, потому что локтем Фидлер не играл; по судье Еськову вообще много вопросов, ведь именно он судил «Урал» с «Зенитом» в первом матче на Крестовском острове. Тогда арбитр удалил трех футболистов «Урала» за 27 минут.

«Все помнят, как он судил нас в матче открытия стадиона «Санкт-Петербург» с «Зенитом». Был большой скандал. Он тогда не судил месяца два-три, а теперь судит так же.

Он арбитр ФИФА, умеет судить. Первый тайм с «Уфой» он судил все, как было. Во втором тайме, может быть, он устал, судил необъективно и не очень хорошо. Но это мое мнение, у «Уфы» может быть другое восприятие», – кипел Иванов.

Аршавин наступил на соперника и был удалён. Видео Очень некрасивый момент.

«Арсенал» и «Оренбург» веселили болельщиков в Туле

Нет смысла лишний раз напоминать о том, какие именно слухи ходили последние дни вокруг будущего главного тренера «Арсенала» Олега Кононова. Нет смысла потому, что к игре с «Оренбургом» он готовил тульскую команду, на матче был и мог добиться победы.

В первом тайме «Арсенал» просто укатывал соперников в газон, что было даже удивительно – «Оренбург» в этом сезоне кажется довольно сложным оппонентом. За ошибки туляки наказали соперника голом. Но после перерыва пошел равный и результативный футбол, лучшим моментом в котором стал невероятный гол Луки Джорджевича. Просто оцените красоту:

Крайне обидно, но этот мяч не стал победным – «Оренбург» вновь отыгрался. А в самом конце матча уже голкипер хозяев Левашов спасал «Арсенал» от возможного поражения.

Автор первого гола «Спартаку» на «Открытии» стал лучшим бомбардиром Бундеслиги За красно-белых играл его отец.

«Анжи» живет. Но проигрывает

После поражения от «Локомотива» Валерий Карпин был невероятно зол. Выводы последовали уже в следующем туре: против «Анжи» в стартовый состав было внесено сразу несколько изменений. Например, на позиции вратаря, где вместо Абаева вышел играть Песьяков. Остался на скамейке Алексей Ионов.

«Анжи» еще неделю назад анонсировал потенциальную забастовку футболистов из-за отсутствия выплат по зарплате, но в итоге футболисты приняли решение играть. Не только с ЦСКА в прошлом туре, а вообще – пока будет возможность. Вообще, зная о проблемах «Анжи», удивительно смотреть на то, как бьются футболисты махачкалинской команды. По качеству игры вопросом масса, но самоотверженность невероятная.

«Ростов», конечно, был лучше и доминировал. Забил отличный гол после углового и мог забивать еще. Не помешало планам хозяев даже удаление Дмитрия Скопинцева, который вторую желтую получил за симуляцию при попытке заработать пенальти. Но лучший момент для гола упустил «Анжи» в самом конце матча. Уже в добавленное время атака гостей закончилась мощным ударом в перекладину. Игрокам «Ростова» повезло, что они не упустили победу. Гнев Карпина при таком раскладе страшно представить.