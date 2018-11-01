Какие пакости творил Каррера, зачем «МЮ» нужен Глушаков и почему Кокорин и Мамаев «Джентльмены года» — в лучших комментариях «Чемпионата».

Кавазашвили: после Аленичева Каррера просто не мешал «Спартаку» давать результат

yurokbo:

— Предлагаю назначить Багаж главным тренером.



Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России

kclisha:

— Багажное отделение в аэропорту Красноярска имени Аленичева.

Жена Варди лайкнула пост с критикой Пюэля, после чего игрок не попал в основу

romanmorgan:

— В деревне Торопово Ярославской области Даниловского района тракторист Федот Карягин, выходя из свинарника, не закрыл за собой дверь. После чего курс канадского доллара к индийской рупии резко упал.

«Спартак» рассматривает кандидатуру Карпина на пост главного тренера

elun:

— Кто-то нажрался и решил позвонить бывшей (бывшему).

p-p:

— Карпин: зачем мне сбитый Федун?

Источник: Кононов сегодня расторгнет соглашение с «Арсеналом»

uroboros:

— Объявление на Авито:

«Реанимируем игроков «Зенита» и готовим главных тренеров «Спартака». Цена договорная. Гарантия».

Арустамян: завтра «Спартак» обсудит с «Ростовом» расторжение контракта Карпина

dinorex:

— Опять нобылицы подъехали…

Источник: Зе Луиш, Адриано и Фернандо протестуют против отставки Карреры

andreiking:

И другие сообщения источника:

1] Инна Жиркова признана лучшим игроком в «Что, Где, Когда?»;

2] Лопырева ходит на матчи сборной в хиджабе;

3] Мамаев и Кокорин, после того как поделились баландой с одним из заключенных, претендуют на звание «Джентльмен года».

Доктор Лю: Каррера положил себе в карман $ 1 млн, выделенный на всех. Он добрый?

hatebreeder78:

— Водитель автобуса: Каррера положил себе в карман сдачу от мороженого. Он добрый?

gleblomov:

— Уборщица: Каррера всегда ходил по помытому полу. Он добрый?

Доктор Лю – о Каррере: бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры

qvertyk:

— Повариха: вместо «кетчуп» — он говорил «кепчук»;

Охранник: он разгадал все мои сканворды;

Сантехник: у него был магнит на счётчике воды;

Электрик: он сломал розетку, вставляя зарядку от айфона с итальянским штепселем.

Перепутавший результат игры ЦСКА – «Краснодар» журналист получил строгий выговор

brodequin:

— Вот вы говорите непрофессионал, халтурщик, а я вам скажу: хорошо, что этот человек пошел работать на Матч ТВ, а не на авиационный завод или в хирургию!

marty-mcfly:

— Больной, как вы себя чувствуете после ампутации ноги?

— Доктор, но мне же должны были аппендицит удалить…

— Ха-ха, ну вот так вот!

Семшов извинился перед арбитрами, которых назвал мразями

kolokola:

— Семшов: извините, мpази, я был не прав.

Акинфеев: в университете на меня смотрят такими глазами, будто я пуп земли

redwhitesoldier:

— Пуп земли: на меня все смотрят, как на Акинфеева.

Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Рубин» — «Спартак»

voffka-32:

— Хотел просмотреть Глушакова, чтобы технично слить Моуринью.

Фанаты винят Рамоса в плохой атмосфере в «Реале» и намерены освистывать его

cradoc:

— Рамос: Верю в светлое будущее! Всем — добра.

Клуб АПЛ готов предложить за Чалова € 5 млн

sting552:

— За 5 пусть Набабкина берут. Чалова Гинер за 20 продаст, а потом возьмет в бесплатную аренду.

Что вы успеете сделать, пока Погба бьёт пенальти

ontoshko:

— Продать его в «Юве» и вернуть обратно в «МЮ».