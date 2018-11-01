Кавазашвили: после Аленичева Каррера просто не мешал «Спартаку» давать результат
yurokbo:
— Предлагаю назначить Багаж главным тренером.
Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России
kclisha:
— Багажное отделение в аэропорту Красноярска имени Аленичева.
Жена Варди лайкнула пост с критикой Пюэля, после чего игрок не попал в основу
romanmorgan:
— В деревне Торопово Ярославской области Даниловского района тракторист Федот Карягин, выходя из свинарника, не закрыл за собой дверь. После чего курс канадского доллара к индийской рупии резко упал.
«Спартак» рассматривает кандидатуру Карпина на пост главного тренера
elun:
— Кто-то нажрался и решил позвонить бывшей (бывшему).
p-p:
— Карпин: зачем мне сбитый Федун?
Источник: Кононов сегодня расторгнет соглашение с «Арсеналом»
uroboros:
— Объявление на Авито:
«Реанимируем игроков «Зенита» и готовим главных тренеров «Спартака». Цена договорная. Гарантия».
Арустамян: завтра «Спартак» обсудит с «Ростовом» расторжение контракта Карпина
dinorex:
— Опять нобылицы подъехали…
Источник: Зе Луиш, Адриано и Фернандо протестуют против отставки Карреры
andreiking:
И другие сообщения источника:
1] Инна Жиркова признана лучшим игроком в «Что, Где, Когда?»;
2] Лопырева ходит на матчи сборной в хиджабе;
3] Мамаев и Кокорин, после того как поделились баландой с одним из заключенных, претендуют на звание «Джентльмен года».
Доктор Лю: Каррера положил себе в карман $ 1 млн, выделенный на всех. Он добрый?
hatebreeder78:
— Водитель автобуса: Каррера положил себе в карман сдачу от мороженого. Он добрый?
gleblomov:
— Уборщица: Каррера всегда ходил по помытому полу. Он добрый?
Доктор Лю – о Каррере: бывают слабые тренеры, но есть вообще не тренеры
qvertyk:
— Повариха: вместо «кетчуп» — он говорил «кепчук»;
Охранник: он разгадал все мои сканворды;
Сантехник: у него был магнит на счётчике воды;
Электрик: он сломал розетку, вставляя зарядку от айфона с итальянским штепселем.
Перепутавший результат игры ЦСКА – «Краснодар» журналист получил строгий выговор
brodequin:
— Вот вы говорите непрофессионал, халтурщик, а я вам скажу: хорошо, что этот человек пошел работать на Матч ТВ, а не на авиационный завод или в хирургию!
marty-mcfly:
— Больной, как вы себя чувствуете после ампутации ноги?
— Доктор, но мне же должны были аппендицит удалить…
— Ха-ха, ну вот так вот!
Семшов извинился перед арбитрами, которых назвал мразями
kolokola:
— Семшов: извините, мpази, я был не прав.
Акинфеев: в университете на меня смотрят такими глазами, будто я пуп земли
redwhitesoldier:
— Пуп земли: на меня все смотрят, как на Акинфеева.
Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Рубин» — «Спартак»
voffka-32:
— Хотел просмотреть Глушакова, чтобы технично слить Моуринью.
Фанаты винят Рамоса в плохой атмосфере в «Реале» и намерены освистывать его
cradoc:
— Рамос: Верю в светлое будущее! Всем — добра.
Клуб АПЛ готов предложить за Чалова € 5 млн
sting552:
— За 5 пусть Набабкина берут. Чалова Гинер за 20 продаст, а потом возьмет в бесплатную аренду.
Что вы успеете сделать, пока Погба бьёт пенальти
ontoshko:
— Продать его в «Юве» и вернуть обратно в «МЮ».