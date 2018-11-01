В Швеции арбитру угрожают смертью. Это не первый подобный случай

Что произошло?

Полиция и руководство Шведской футбольной ассоциации подтвердили факт угроз в адрес одного из арбитров, работающих на матчах «Аллсвенскан», высшей шведской лиги. Угрозы поступили в смс, в одном из них было написано: «Ты долго не проживёшь, если продолжишь работать судьёй». После этого в сообщении, подтверждая угрозу, шёл домашний адрес арбитра. Его имя по понятным причинам пока не разглашается. Директор департамента безопасности Шведской футбольной ассоциации Мартин Фредман в интервью Aftonbladet рассказал, что угрозы поступили сразу после завершения одного из матчей чемпионата страны, ещё до того, как рефери покинул стадион. Шведская футбольная ассоциация обеспечила судье полицейский эскорт и доставила в безопасное место. По словам Фредмана, угрозы получил не только судья, но и члены его семьи.

Бывало ли такое прежде?

К сожалению, да. Это далеко не первый случай угроз в адрес судей в шведском футболе. Проблема заключается в том, что добыть информацию о местонахождении человека в такой открытой стране, как Швеция, довольно просто, а многие арбитры при этом живут в небольших городах и даже сёлах. Если злоумышленник достаточно настойчив, он просто приезжает в такой небольшой город и пытается у прохожих выяснить, где живёт рефери, который часто является одним из самых известных жителей.



Давлению подвергаются самые известные арбитры страны. Петер Фрёйдфельдт, засчитавший гол Рууда ван Нистелроя в ворота Италии на Евро-2008 (тогда все были уверены, что мяч был забит из офсайда, но судья верно трактовал позицию находившегося за пределами поля Кристиана Пануччи), за свою карьеру несколько раз получал угрозы. «Матч ещё не закончился, а они уже звонили моей жене. Они говорили, что поймают меня, что просто убьют меня», — рассказывал Фрёйдфельдт, работа которого на Евро-2008 была так высоко оценена УЕФА, что он был назначен резервным на финал. «К такому всегда нужно относиться серьёзно», — добавляет он. Сегодня Фрёйдфельдт консультирует судей, столкнувшихся с угрозами.

Это настолько распространённая проблема?

В 2016 году сайт государственного телеканала SVT провёл анонимный опрос среди 30 судей, работающих на матчах «Аллсвенскан» (высшая лига страны), «Суперэттан» (аналог нашей ФНЛ) и «Дамалссвенскан» (женская высшая лига). Ровно треть респондентов ответили утвердительно на вопрос «Задумывались ли вы хотя бы раз о завершении судейской карьеры за последние два года?». Если раньше аналогичные анонимные опросы выявляли утвердительные ответы только на почве проблем в личной жизни (до 2009 года судейство не являлось профессией, и арбитрам приходилось совмещать основную работу, футбол и семью), то теперь самым популярным ответом стали угрозы. Трое из десяти судей «Аллсвенскан» признались, что получили столько угроз, что хотели бы закончить с работой в футболе. Да, проблема действительно распространённая.

Самый дикий случай?

В 2010 году шведский режиссёр-документалист Маттиас Лёу выпустил фильм «Рефери» об арбитре Мартине Ханссоне, который был отобран для работы на чемпионате мира — 2010. В течение всего 2009 года Лёу следовал за Ханссоном, и фильм задумывался как честный рассказ о работе арбитра, но никто не думал, что год получится настолько драматичным. 18 ноября 2009-го Ханссон стал врагом целой нации, засчитав гол Вильяма Галласа в ворота сборной Ирландии после очевидной игры рукой Тьерри Анри. Ирландия осталась без чемпионата мира, а шквал критики в адрес Ханссона был таким, что его участие в финальном турнире подвергалось большим сомнениям.

Однако даже этот случай не стал самым мрачным. «В какой-то момент нам просто пришлось уехать всей семьёй на неделю в совершенно незнакомое место. Угрозы были слишком сильными. Нас увезли, и мы целую неделю не знали, где вообще находимся», — рассказывает в фильме мать Ханссона. Судя по всему, речь идёт об эпизоде, который упоминают односельчане арбитра: тогда после очередного еврокубкового матча некие англичане добрались до дома Ханссонов, но судьи не было дома, а о родителях злоумышленники ничего не знали. Мать рефери говорит ещё одну важную фразу: «В последние годы ситуация быстро стала ухудшаться». Это подчёркивает серьёзность проблемы — с ней сталкиваются не только в Швеции, но там об этом не боятся говорить открыто.

Фильм «Рефери» стоит посмотреть, чтобы понять, с какой сложной работой имеют дело футбольные судьи. Если знаете английский язык в достаточной степени, чтобы переводить субтитры, сделайте это обязательно. Хотя бы ради вопроса-вывода, к которому подводят все полчаса истории.



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