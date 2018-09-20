Самая бесполезная работа в мире

Хит-парад бесполезных профессий можно пополнять до бесконечности. До недавнего времени мой личный топ возглавлял человек, чья работа – составлять инструкции по безопасности на упаковках с одноразовой посудой для авиаперелётов. Каким бы профессионалом своего дела он ни был, его жизнь – чередование приступов фрустрации с комплексом неполноценности.

Но есть одна профессия, представители которой делают всё, чтобы вырваться на первое место. Что за профессия? Судья за воротами. Судье за воротами приходится непросто. 90 минут подряд он должен стоять в напряжённой позе и с серьёзным лицом, символизируя готовность компетентно реагировать на всё, что происходит. Должно быть, это очень скучно.

С другой стороны, если что-то действительно происходит в непосредственной близости от судьи за воротам, наступает его звёздный час. Теперь он может принять решение. Ощутить свою нужность. Сделать что-то полезное. Почесать нос. Ну, так кажется мне – постороннему человеку, который так до конца и не понял, в чём состоит высший смысл присутствия пятого судьи на поле, вместо того, чтобы просто дать ему смартфон с прямой трансляцией матча. Но сегодня я понял, что ошибался.

Судьи за воротами абсолютно бесполезны. Даже если что-то происходит. Например, если арбитр Феликс Брых решит, что вечер какой-то скучный и удалит Криштиану Роналду. Не то чтобы я был фанатом Роналду, но просто не могу понять – за что его удалили. И после повтора не могу. То есть, решение может быть ошибочным, но даже ошибочное решение должно иметь какую-то причину. Её не видно. Впрочем, Брых исторически знаменит тем, что видит вещи, которые не видит больше никто. Например, гол, когда мяч попадает в стеку с внешней стороны.

Так вот, всё это происходит прямо перед носом пятого арбитра. Того самого, который стоит в напряжённой позе и с серьёзным лицом, символизируя готовность компетентно реагировать на всё, что происходит рядом с ним.

Ну, извините, и?

И ничего. Просто потому, что это и есть работа пятого судьи: изображать готовность быть компетентным. Не быть компетентным. А стоять 90 минут с серьёзным, успокаивающим лицом в напряжённой позе. И надеяться, что ничего не произойдёт, чтобы не пришлось реагировать…

***

Вот только, когда они реагируют, получается ещё хуже. Пока мой коллега Кирилл Хаит наслаждался бездействием пятого судьи во время просмотра матча «Ювентуса», инициативность ассистента за воротами испытал на себе ЦСКА в матче против «Виктории Пльзень».

На 85-й минуте после навеса с левого фланга Фернандес в штрафной в падении переправил мяч на Жамалетдинова, при этом уже после касания мяча попав Губнику по колену. Тимур покатил на Ахметова, тот пробил низом в правый нижний угол, и мяч оказался в сетке, но арбитр отменил взятие ворот, посмотрев на Губника и посоветовавшись с судьёй за воротами.

Смотрим скриншоты. Ну видно же, что Фернандес играет в мяч, проталкивает партнёру, а затем уже въезжает в соперника. Ок, нам это видно на повторе, главному судье труднее.

Но посмотрите на изображения. Вы видите на них судью за воротами? А ведь именно его слово заставило Бенуа Бастьена отменить гол, который он сначала засчитал.

Как видим, судьи за воротами способны влиять на решения судьи. На ключевые: ведь у ЦСКА оставалось ещё минут 10 игрового времени, чтобы постараться вырвать победу.

Но лучше бы они этого не делали.