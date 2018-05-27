Судьи не соответствуют современной игре. УЕФА это устраивает

В футболе хватает фолов, которые судьям легко распознать и интерпретировать. Когда подкат запаздывает. Когда нога в подкате поднята вверх. Когда толчок корпусом приходится не в корпус соперника, а в спину. Когда мяч попадает в вытянутую руку… А вот фолы, которые трудно назвать типичными. Фол Рамоса как раз из таких. Судя по реакции арбитра, его даже нельзя назвать фолом. Но подождите-ка…

Рамос и Салах борются за мяч (Салах ближе). В начале борьбы они оба толкаются и пытаются достать мяч, а их руки переплетены. Борьба за мяч в рамках правил. Но потом Рамос начинает заваливаться в сторону от мяча. И, падая, зажимает руку Салаха. Если бы не это движение – форвард остался бы на ногах и с мячом.

Травма Салаха сломала всю игру «Ливерпуля». Не только атаку Тактический разбор финала Лиги чемпионов.

Посмотрите это видео. Посмотрите повтор с той стороны, где стоит судья (как бы из-за спины судьи). Видно, что сначала руки обоих игроков переплетены, а потом, когда Рамос проигрывает борьбу и падает, Салах выпрямляет руку, но она зажата. Рамос тянет его вниз за руку. Повторю ещё раз: тянет за руку, когда сам падает в сторону от мяча, так что трактовать это как попытку борьбу за мяч уже нельзя. Тогда что это?



Фол, который по факту привёл к травме. Совершённый на глаза у судьи, который стоит в пяти метрах, но фола не заметил. Допустимо, если подобное – разовый эпизод. Но ошибки судей – проклятие этой Лиги чемпионов. Ошибаются все и постоянно. На ошибки может жаловаться не только «Ливерпуль», но и «Рома». И «Бавария». И «Манчестер Сити». Вообще все.



Ошибок столько, что теории заговора размножаются быстрее, чем бактерии в просроченном кефире. Но необязательно искать теории заговора, чтобы обвинять УЕФА: если для подозрений есть повод, регулирующая структура виновата автоматически.



Этот как с интерфейсом нового телефона. Если он интуитивно понятен, всё хорошо. Но если назначение кнопок вызывает споры, уже неважно, чего именно добивался разработчик: он проиграл пользователей. Они уйдут к конкурентам.



У УЕФА нет конкурентов.



Нет ни одной структуры, которая предложит как-то изменить подход к регулированию игры. Это предложение даже звучит странно, но только потому, что мы привыкли к ошибкам. Когда нужно, УЕФА принимает решения быстро и жёстко. В этом уже убедились самые главные нарушители финансового фэйр-плей, эти ужасные «Бешикташ», «Панатинаикос» и «Бурсаспор». Но оптимизация работы судей происходит с такой скоростью, как будто каждый шаг встречает невидимое сопротивление. Те же видеоповторы внедрены с задержкой лет на пять и в самом нелепом формате из возможных.



При желании, давно можно было многое изменить. Не нужны даже супертехнологии, хватило бы нового подхода. Примеры? Пожалуйста.

1. Видеокомната в реальном времени

Например, заменить судью в поле группой аналитиков в видеокомнате. Видеоповторы занимают много времени? Да. В основном, это время расходуется, пока судья рысцой бежит к бровке, чтобы посмотреть на монитор. А потом бежит обратно. А ещё – судья смотрит эпизод в повторе, хотя большинство решений принимает по ходу игры – в реальном времени.



Так пусть пять судей смотрят на мониторы всю игру, принимая решения в реальном времени. Судья же принимает решения в реальном времени, ориентируясь на один-единственный ракурс, не так ли? Пусть их будет пять, и ракурсов тоже пять.

2. Судьи – звёзды

За 100 лет развития футбола статус игроков изменился. И соответственно изменился их профессионализм. 100 лет назад мужик, который работал в порту, приходил на поле, чтобы отсудить матч 20 других рабочих из порта. Он за ними успевал. Сейчас футболисты после матчей проходят сеансы криотерапии, а на поле разгоняются до 35 км/час. Врачи контролируют их питание, во время тренировок к телу подключены десятки датчиков, а жизнь подчинена строгому графику. Тем временем судьи по-прежнему тренируются, совмещая это с другой работой.



Пока судьи не ведут такой же образ жизни, как футболисты, они: а) не соответствуют стандартам, которые во время игры задают футболисты; б) не виноваты в этом. Какой вообще спрос с парня, который пытается управлять людьми, которые быстрее его, выносливее его и в 1000 раз лучше зарабатывают?

3. Судьи – комментаторы

Самое смелое предложение, которое поможет объяснять бесконечные спорные моменты. Оно потребует от судей дополнительной квалификации, которой у большинства из них пока нет: умения говорить на публику. В идеале ситуация выглядит так: в видеокомнате находится арбитр-комментатор, который включается в телетрансляцию матча в тех случаях, когда необходимо объяснить спорное решение, которое приняла его группа аналитиков. И объясняет, что это было для телезрителей прямо по ходу матчей. Да, это непривычно. И это лишние траты. А ещё, это создаст трудности с международными матчами в еврокубках: понадобятся переводчики-синхронисты. Ну да, это всё нерешаемые проблемы.

На самом деле, нет. Главная проблема – это наши собственные привычка и инерция.

«Ошибки судей – часть игры»

Вот главная проблема. Этот аргумент, удивительный в своей живучести. Брат-близнец других серьёзных аргументов, таких как: «болезни – это часть жизни» и «авиакатастрофы – часть перелётов. Допустим, так и есть, давайте не лечиться. Не повышать иммунитет, не пить витамины. Давайте не соблюдать меры безопасности в самолётах.



Травмы – тоже часть игры. Но клубы постоянно улучшают способы контроля за здоровьем футболистов: чтобы уменьшить риск повреждений, выявить негативные предрасположенности, избежать неправильных диагнозов, ускорить сроки восстановления. Всё дело в заинтересованности.

Рамос – только повод

Дело не в Рамосе. Извините, болельщики «Реала», которые уверены, что автор – хейтер вашего клуба, и ничего подобного не написал бы в другой ситуации. Мимо. После матча с «Ювентусом» и удаления Буффона, в комментариях к моей статье о том, что всё справедливо, писали ровно противоположное. Думаю, слышать обвинения в необъективности с противоположных сторон – это неплохо.



Эпизод с нарушением Рамоса так важен не потому, что это какой-то безумно грубый фол или намеренное нанесение травмы. А потому, что это неоднозначный момент, которые расколол даже нейтральных болельщиков. При этом он оказал огромное влияние на ход матча. Ещё раз: судья был в идеальной позиции и рядом с эпизодом. Значит, это не фол? Значит, так играть можно? Почему бы не прояснить для всех эту ситуацию?



И как быть с эпизодом, когда Кариус получил локтем по голове? Так тоже можно играть? Если да, тогда за что удалили Бонуччи в матче с «Дженоа»?



Арбитр Милорад Мажич после финала ничего не объяснил. То есть объяснил, наверно, но не для широкой аудитории. Комментариев от УЕФА, конечно, тоже нет – было бы удивительно, если бы они были. Наверное, всех всё устраивает. Ведь ошибки судьи – часть игры.

