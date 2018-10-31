Забил гол и убежал на трибуну. Невероятная история из чемпионата Чили

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Чемпионат Чили по футболу. 27-й тур. «Эвертон» – «Антофагасто» – 3:2



«Эвертон» принимал на своём поле одного из лидеров «Антофагасто». Уже на второй минуте в составе гостей отличился Эдуард Белло. Этот полузащитник забил впервые за четыре тура, но, вместо того чтобы отметить гол с партнёрами, рванул на центральную трибуну. Пробежал за скамейками запасных, поднялся по ступенькам и направился к своей девушке.

Встав на одно колено, Эдуард Белло сделал предложение Габриэле Брито. Она ответила согласием. Футболист сразу же надел ей на безымянный палец кольцо под аплодисменты зрителей. Красивый жест не оценил лишь судья, который вынес предупреждение игроку сборной Венесуэлы. Хавбек ещё до матча обратился к тренеру и руководству клубу, согласовав с ними свою задумку. Начальство заранее дало добро на эту жёлтую карточку.

Предложение от 23-летнего хавбека стало сюрпризом для Габриэлы (профессионального игрока в пляжный волейбол). «Так вот почему он хотел, чтобы я поехала с ним на выездной матч. Его идея стала для меня стал неожиданностью, поскольку мы никогда не разговаривали о свадьбе», – сказала Брита в интервью радио ADN.

Белло забил и второй мяч в этой игре – в самом конце первого тайма. Второй раз на трибуну он не побежал, чтобы не получить красную карточку. Хотя, возможно, ему было бы лучше удалиться. Дело в том, что во втором тайме полузащитник получил тяжёлую травму – перелом малой берцовой кости. Это выглядело страшно. Белло покинул поле с помощью врачей и, судя по всему, в этом году играть ему больше не суждено.

Фото: CDF

«Я не смогу играть 3-4 месяца, но нужно оставаться позитивным. Я сконцентрируюсь на моём семейном успехе, а травмы – это часть сезона. На всё есть причина. Увы, это случилось в такой счастливый момент», – посетовал Белло после матча в интервью CDF.

Зато у футболиста теперь будет достаточно времени и для организации свадьбы, и для медового месяца.