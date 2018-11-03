3 клуба без поражений в стартовых 10 турах АПЛ. Такое впервые

К 11-му туру клубы английской Премьер-лиги подошли в уникальной ситуации. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» не потерпели ни одного поражения в предыдущих 10 матчах. У «Ливерпуля» и «Сити» по восемь побед и две ничьи, у «Челси» семь побед и три ничьи.

Рекорд АПЛ

Когда АПЛ ещё не существовало, а чемпионат играли в первом дивизионе под руководством Футбольной лиги, дважды в истории в турнирной таблице оказывались группы команд без поражений в 10 матчах. В первый раз – в сезоне-1978/79, когда не проигрывали «Ливерпуль», «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Во второй – в сезоне-1990/91, когда без поражений шли сразу четыре команды, «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Нынешняя ситуация в турнирной таблице повторяет те два сезона до-АПЛ эпохи. В эпоху АПЛ впервые сразу три команды не проиграли в 10 турах.



Это подчёркивает, насколько серьёзная борьба развернулась за титул в этом сезоне. Рядом с лидерами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Они тоже набирают больше двух очков в среднем за матч, но уже отстали от первого места на четыре и пять баллов соответственно.

«Сити» отстаёт от самого себя прошлого года всего на два очка, но конкуренция так выросла, что это полностью меняет расклад: год назад с 28 очками команда Гвардиолы смотрела на второе место с солидной дистанции (у «МЮ» было 23), а сейчас – «Ливерпуль» тут же, «Челси» в одной осечке.

Если верить статистике, у «Тоттенхэма» и «Арсенала» нет шансов на титул. В прошлые два раза, когда после 10 туров несколько команд шли без поражений, титул брала одна из них. В 1979 году «Ливерпуль», в 1991 году «Арсенал».

Календарь лидеров

Если команды сохранят такой ход, нельзя исключать даже равенства очков. Тогда чемпион будет определяться по разнице забитых и пропущенных голов. Последний раз такое было в 2012 году, когда «Сити» и «МЮ» набрали по 89 очков. В том году «Сити» во главе с Роберто Манчини выиграл чемпионат за счёт лучшей разницы голов, чему поспособствовала победа 6:1 над принципиальным соперником на «Олд Траффорд». Сейчас лучшая в чемпионате разница мячей тоже у «Сити».

«Манчестер Сити» празднует титул чемпионов АПЛ Фото: Alex Livesey/Getty Images

До Нового года команды проведут ещё 10 туров. Вот календарь топ-матчей тройки лидеров. Топ-матчи – с участием команд «Большой шестёрки».



3.11.2018: «Арсенал» — «Ливерпуль»



11.11.2018: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»



24.11.2018: «Тоттенхэм» — «Челси»

8.12.2018: «Челси» — «Манчестер Сити»



15.12.2018: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»



29.12.2018: «Ливерпуль» — «Арсенал».



У «Ливерпуля» в оставшихся до конца года матчах больше всего серьёзных соперников. Три большие игры из 10. У «Сити» и «Челси» по две. И есть ещё один важный матч, который не попал в календарь, так как это будет уже 21-й тур и состоится он 1 января: «Ман Сити» — «Ливерпуль» сыграют в Манчестере.



Добавим, что для «Челси» гостевой матч с «Тоттенхэмом» станет вдвойне важным, потому что конкуренты за титул – «Сити» и «Ливерпуль» — уже сыграли свои матчи с командой Маурисио Почеттино. И выиграли в гостях. Кроме того, «Ливерпуль» и «Сити» уже сыграли друг с другом и поделили очки.