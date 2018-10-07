«Ливерпуль» — «Ман Сити»: в матче сыграли 3 команды

Главный матч осени в Англии закончился со счётом, который мало кто мог предугадать. 0:0 – очень неожиданно для двух команд, которых принято считать воплощением атакующего футбола (ладно, двумя разными видами атакующего футбола точнее). Но если отвлечься от счёта, то можно заметить ещё более удивительные вещи. Например, что на поле мы увидели три команды. Но обо всём по порядку. Сначала о тех двух командах, которые вышли играть с первых минут.

Прессинг «Ливерпуля» и прессинг «Сити»: в чём различие?

Обе команды известны всеми качествами, в состав которых входит слово «прессинг». Они высоко встречают соперника, высоко начинают мешать играть, не возвращаются после потерь и сразу после потери вступают в отбор – тоже высоко. Но во всём этом есть одно серьёзное отличие. Это отличие – цель прессинга.

«Сити» прессингует, чтобы вернуть себе мяч. Моменты создаются контролем, для контроля нужны мяч и правильная расстановка на поле, которая превращает эпизод в игру в квадрат. Отсюда стиль прессинга «Сити»: высокий, но не агрессивный. Четыре игрока группы атаки (все, кроме Фернандиньо и дальнего от эпизода флангового игрока) перекрывают линии паса. Они вынуждают защитников либо подключить вратаря, чтобы тот сделал вынос, либо самостоятельно выносить куда подальше. Под давлением, значит, вероятно, неточно.

«Ливерпуль» прессингует, чтобы забивать после ошибок. Цели вернуть мяч нет, наоборот, чем ближе к чужим воротам отобран мяч, тем короче будет владение в ходе контратаки. Отсюда стиль прессинга. «Ливерпулю» плевать на линии паса, давят на игрока с мячом. Максимально большим количеством игроков и максимально близко к чужим воротам. Такой прессинг провоцирует меньше ошибок, зато цена каждой ошибки – выше. Ошибка равна не смене владения, а голевому моменту.

Салах не в форме, а Фирмино в запасе. Плевать, «Ливерпуль» — мощь Клоппу всё равно, у кого выигрывать. И на чьём поле.

Команды идеально подготовились к стилю друг друга

Обычно ради нейтрализации неудобных сторон соперника тренеры идут на компромисс с собственным стилем. Преодолевать безумно высокий прессинг «Ливерпуля» безопасно только одним способом: сократив розыгрыш мяча у своих ворот. Но Гвардиола решил по-другому. Рискованный розыгрыш от ворот он заменил ещё более рискованным розыгрышем от ворот, в котором теперь принимали участие три полевых игрока.

Это было действительно опасно. Для Эдерсона. Но приём имел конкретный смысл. Когда эту мощную волну прессинга всё-таки удавалось разбить, сразу трое-четверо игроков «Ливерпуля» оказывались отрезанными на узком участке поля. Игроки «Сити» получали массу свободного пространства.

Вот так «Сити» рисковал.

И вот какую свободу получал взамен.

Клопп знал, что его ждёт, и «Ливерпуль» был готов разрывать розыгрыш практически в воротах Эдерсона. Фактически каждый тренер довёл свою концепцию до крайности. Мы увидели позиционную атаку Гвардиолы и гегенпрессинг Клоппа в их экстремальной форме. Реализовать, что было задумано, не получилось ни у кого.

Слабое звено

… в составе «Ман Сити» было очень заметно. Фернандиньо – ключевой игрок сразу по нескольким причинам (выход из-под прессинга, создание треугольников, важность зоны, за которую он отвечает), но конкретном матче она была даже выше, чем обычно. Потому что: а) «Ливерпуль» высоко прессингует, и б) «Сити» принципиально разыгрывал от ворот. Давление на Фернандиньо было огромным. Он не справился.

Можно вспомнить два обреза в первом тайме (чуть ли не единственные обрезы у гостей), но даже важнее, что Фернандиньо не продвигал мяч достаточно хорошо. В итоге получился парадокс: «Сити» рискованно разыгрывал мяч ради того пространства, которое получит, когда выйдет из-под прессинга, но когда это происходило, пространством не пользовался. Продвигал мяч в атаку слишком медленно. Ответственность за это лежит на центре полузащиты. Давид Сильва и Бернарду Силва провели не лучший матч, но бразилец и по сравнению с ними мало использовал зоны. Собственно, поэтому Бернарду и Давид так часто возвращались к защитникам: они фактически брали на себя функции Фернандиньо.

Гвардиола меняется. До неузнаваемости

Всё, написанное выше, относится к игре в первом тайме. В перерыве одну из команд заменили, вместо неё вышла совсем другая. «Сити» отдал мяч и перешёл на контратаки. Ещё раз «Сити» отдал мяч и перешёл на контратаки. Процент владения мячом в первом тайме – 57-43 в пользу «Сити». Во втором тайме – 57-43 в пользу «Ливерпуля».

Да, возможно, это звучит немного безумно, но это ещё одно доказательство того, что Пеп меняется. В недавнем матче с «Хоффенхаймом» его команда перешла на подачи с флангов, чтобы отыграться, а в концовке выстроилась «автобусом», чтобы удержать преимущество.

Мы видели автобус Гвардиолы. Пеп меняется Что, если «Ман Сити» станет непредсказуемым?

Во втором тайме с «Ливерпулем» он тоже изменил своим привычкам ради результата. Почти получилось. Во втором тайме гости уступили в точности паса, зато превзошли соперников в отборах и выигранном верхе. Что может быть ещё нетипичнее?

Ещё нетипичнее то, что смена тактика реально сделала «Сити» ближе к победе. Если в первом тайме трудно вспомнить хоть что-то у ворот Алисона, то во втором тайме было несколько неплохих подходов. Первый кончился неточным ударом Мареза в противоход Алисону, второй спорным моментом, когда Ловрен отмахнулся от Жезуса. Потом вышел Зане и стал на конвейере выдавать прорывы под передачи в лицевую. Дважды ему давали неточно, а между этими двумя эпизодами был ещё один, когда ван Дейк не дотянулся до мяча и попал по ноге. Пенальти не забил Марез, но это и неудивительно. Удивительно, что ему дали пробить. Два забитых гола из шести попыток – мощная статистика для второго пенальтиста команды.

«Сити» не превратил преимущества новой модели в победу. Но это не так важно, как сам тектонический факт: Гвардиола теперь готов играть топ-матч на контратаках. По сравнению с предыдущими тремя матчами, в которых «Сити» просто отлетал от «Ливерпуля», прогресс огромный.

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