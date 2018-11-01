Карпин выбил «Зенит». Семак проиграл первый трофей на месяц позже Манчини

Ростов ждал гения. Не Дзюбу

«Ростов» накануне встречи с «Зенитом» с хорошей долей юмора напомнил болельщикам, что билеты на матч 1/8 финала Кубка России остались в продаже. На своей странице в «Твиттере» клуб опубликовал фотографию Антона Заболотного, подписав снимок форварда-трудяги «Уникальный шанс увидеть гения вживую!». Впрочем, в каждой шутке есть доля правды. В Ростове наверняка ещё не забыли, как здорово Заболотный сыграл на этом стадионе в недавнем товарищеском матче сборных России и Чехии. Забил гол и заработал пенальти, внеся большой вклад в красивую победу нашей национальной команды со счётом 5:1.

Твит хозяев свидетельствовал ещё об одной детали: в «Ростове» понимали, что Сергей Семак, скорее всего, пойдёт на ротацию состава, учитывая насыщенный график «Зенита» в Премьер-Лиге и Лиге Европы. Действительно, Заболотный заменил в стартовом составе Артёма Дзюбу. Но в целом и Семак, и Валерий Карпин сделали примерно одинаковое количество перестановок, оставив в запасе пять-шесть игроков основы.

Еще один пенальти на Заболотном

И вот ведь совпадение! Как и во встрече с чехами, Заболотный заработал пенальти на 28-й минуте. До этого судья, по мнению центрфорварда «Зенита», пропустил пару фолов на нём. Антон явно завёлся, но с пользой для команды. Заболотный действительно гениально открылся за спиной опытного Сверрира Ингасона, который проиграл позицию и вынужден был сфолить после простого длинного заброса от Александра Анюкова. Для полного повторения истории из матча сборной России оставалось только, чтобы к «точке» подошёл Алексей Ионов, да только он теперь играл за соперника. Забил Себастьян Дриусси. Вообще-то аргентинец пробил плохо, попав в голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, тем не менее мяч заполз за линию ворот.

Стандарт от Карпина и Калачева

Пенальти на Заболотном случился уже при счёте 1:0. Игра, можно сказать, началась с гола ростовчан, которые реализовали первый же момент на 4-й минуте. Олег Шатов совершил необязательный фол возле собственной штрафной на традиционно сверхактивном в атаке левом латерале хозяев Дмитрии Скопинцеве, после чего «Ростов» показал, что Карпин хорошо работает над стандартами. Магомед Оздоев и Матиас Краневиттер прозевали Арсения Логашова, которому, конечно же, ассистировал Тимофей Калачев.

Возможно, благодаря раннему голу «Ростова» игра смотрелась так, словно это не 1/8 финала Кубка России, а большой матч из РПЛ. Лидер чемпионата стремился быстро атаковать, чтобы отыграться, однако все попытки набрать скорость завершались тем, что зенитовцы попадали в «пробку». Хозяева со своей схемой 5-3-2 перекрывали гостям все зоны. По-настоящему голевых моментов «Зенит» не создавал, и тем ценнее пенальти от Заболотного на «ровном месте». Впрочем, весь первый тайм получился довольно зрелищным – при 1:1 соперники тоже не брали пауз. Было много стыков, например, Андрей Лунев и Видар Кьяртанссон едва не получили тяжёлые травмы после ужасного столкновения.

Был ли офсайд у Юсупова?

В начале второго тайма вновь в центре внимания оказались герои матча России с Чехией – Заболотный и Ионов. В течение минуты каждый из них загубил выход один на один! Антон мог бы смеяться последним, если бы не думал долго, оставшись перед воротами: Логашов, задержавшийся при создании офсайда, успел накрыть удар центрфорварда. Ионов же, видимо, просто не был уверен, что избежал попадания в положение вне игры. До перерыва он получил жёлтую карточку как раз за удар по мячу после свистка, поэтому побоялся рисковать. Карпин не понял Ионова.

Про такие игры говорят «на три результата». Но в кубковых встречах даже равные матчи не могут завершиться вничью. Кто-то должен пройти дальше, пусть даже в серии пенальти. «Ростов» больше владел мячом, «Зенит» был поопаснее. Два момента не реализовал Себастьян Дриусси. Гости горячо оспаривали гол Артура Юсупова, утверждая, что экс зенитовец забил из офсайда. Сложный эпизод для судьи Романа Галимова – он не стал отменять взятие ворот.

Лидер РПЛ спасал игру, выпустив на замену Дзюбу, однако Артёму не хватило времени на чудеса. «Ростов» снял все вопросы об исходе ещё одним классным штрафным и голом Денниса Хаджикадунича. Команда Карпина очень неплоха. Семак же проиграл первый трофей в «Зените» на месяц с небольшим позже Роберто Манчини: итальянец в прошлом сезоне уступил петербургскому «Динамо» в Кубке России 21 сентября.