Проблемы не только у «Спартака». «Зенит» тоже уже месяц играет в плохой футбол

Когда в начале сезона «Зенит» стабильно побеждал в чемпионате, отыгрывал в фантастическом сценарии четыре мяча в противостоянии с минским «Динамо» в Лиге Европы, устраивал кучу малу на бровке вместе с новым главным тренером, да и вообще выглядел воодушевленной переменами и уверенной в себе командой, его вновь, уже которую осень подряд, искренне хотелось назвать главным фаворитом РПЛ. Казалось, что теперь-то золото от Санкт-Петербурга точно никуда не уйдёт.



Но прошло время, и восприятие «Зенита» изменилось. Сейчас у команды не то чтобы полноценный кризис, но достаточно серьёзный игровой спад, который длится уже месяц. А не кричат об этом на каждом углу лишь по одной причине: отрицательные результаты пока не преобладают над положительными.



Только победы не должны вводить в заблуждение. Лучшей иллюстрацией везения в последней игре в Самаре стали слова Андрея Лунева («Глупо отрицать, что мы играли хуже «Крыльев»).

«Самара играет лучше нас». Матч, который Дзюба описал одной фразой Гол Паредеса и 17 ударов по воротам Лунёва.

Успех в матче со «Славией» в Лиге Европы оказался вовсе алогичным: соперник нанес в пять с лишним раз больше ударов (27 против 5) и был лучше буквально во всём, кроме реализации. Три очка против «Краснодара» «Зенит» набрал благодаря короткому «взрыву» в начале второго тайма, но ему предшествовал средненький первый. А ещё на данном месячном отрезке (за точку отсчета берем следующую встречу после 5:3 над «Локомотивом») случились поражения от «Анжи» (1:2) и «Динамо» (0:1).

Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»! «Зенит» в большинстве проиграл самому бедному клубу Премьер-Лиги.

Ой! «Динамо» победило «Зенит» Очень неожиданный результат в Химках.

Главная же проблема в том, что игровые трудности могут оказаться не временными, а хроническими. И продлиться вплоть до зимы. Привели к ним несколько факторов.



1. Травма Нобоа. Эквадорский полузащитник провёл четыре матча в чемпионате и один – в Лиге Европы, но успел превратиться в определяющего игрока. Он здорово дополнял в центральной зоне Паредеса и привносил в силовой вертикальный футбол команды хотя бы какую-то комбинационную составляющую. Этого хватало, чтобы проводить качественные позиционные атаки. Нобоа был и по-прежнему остаётся лидером всего чемпионата по среднему количеству передач в финальную треть поля (17 за матч). Экстренно прибывший Маркизио достойно заменить эквадорца пока не смог.

2. Ограниченность основной обоймы. Перед началом нового сезона мы смотрели на огромный список футболистов «Зенита», задавались вопросом «Зачем им столько?» и удивлялись, когда Семак говорил о трансферах. Сейчас же понятно, что состав не настолько и крут по сравнению с конкурентами, а доукомплектация для выхода на новый уровень действительно не помешает. Проблемные (или просто спорные) позиции – «десятка» (там чаще всего играет универсальный Кузяев), левый фланг обороны (Жирков так и не вылечился, Набиуллин не прогрессирует, Чернов дает объём, но ограничен по атакующим способностям), опорник-разрушитель (Паредес иногда включает режим лени, из-за чего начинается пропуск атак по центру).

Играют в «Зените» плюс-минус одни и те же, а условные Оздоев, Краневиттер или Эрнани числятся в обойме больше для количества и затыкания дыр, а не качества. С одной стороны, это плюс, ведь на примере того же «Спартака» мы видим, как масштабная ротация может негативно влиять на строительство команды. С другой, интенсивность и эффективность игры лидеров, не получающих передышки, снижается. Это мы можем заметить хотя бы на примере Кузяева.



3. Тактическое однообразие. На этом год назад прогорел Манчини, который сначала разрывал весь чемпионат на быстрых переходах к атаке после высоких отборов, а потом, когда соперники перестали рисковать с розыгрышем мяча у своих ворот и начали опускаться глубже, выяснилось, что кроме бесконечного закидывания штрафной фланговыми навесами, «Зенит» предложить ничего не способен.

«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток Без Манчини такого старта не было бы.

У Семака сейчас наблюдаются похожие трудности. Кардинально новых решений от него по сравнению с первыми турами пока не видно. Да, он может подвинуть местами Кузяева или Ерохина, отправить последнего сначала в опорную зону для обеспечения мощи, а затем сдвинуть на фланг, чтобы сделать вторым адресатом навесов.

В целом же стиль «Зенита» становится предсказуемым. Вертикальные забросы на Дзюбу, единоборства, подстройка партнёров под Артема, подборы и последующий поиск пространства в случае успешного преодоления предыдущих этапов – вот основные атакующие принципы атлетичного футбола сине-бело-голубых. Чтобы нивелировать сильные стороны «Зенита», соперникам достаточно навязать жесткую борьбу в центральной зоне – и тогда всё будет хорошо. «Динамо» в Химках это недавно доказало.



Были надежды, что качество тех же быстрых атак (по проценту доведения их до удара «Зенит» сейчас на 10-м месте) поможет повысить вернувшийся после травмы Кокорин. Увы, тот успел провести всего пять матчей, и теперь неизвестно, когда вернётся.

По осени Мамаев заслуживал вызова в сборную. Каких игроков теряют лидеры РПЛ Российский паспорт умножает игровые качества Кокорина и Мамаева на два.

Пока «Зенит» хоть как-то держится в атаке на поразительной работоспособности Дзюбы, стабильно дающего от 35 до 50 единоборств за 90 минут. До зимней паузы петербуржцам предстоит провести еще пять матчей в чемпионате и три – в Лиге Европы. Если Семаку удастся дотерпеть и уйти на перерыв с преимуществом, то шансы на золото с учетом вероятной трансферной кампании повысятся. Но что-то подсказывает, что у конкурентов появятся шансы.



У нас вообще чемпионат без стабильных и выделяющихся на общем фоне лидеров. И выиграть его всё ещё может каждый. Даже «Спартак», если перестанет агонизировать, успокоится, найдёт тренера и займётся футболом.