«Спартак» разрушен, зато «Тушино» строится

«Спартак» проигрывал «Уралу», фанаты оскорбляли Глушакова, Измайлова и Федуна, а к отдельным личностям оставались всё те же безответные вопросы.

Например, к Глушакову: ты же слышишь, что тебя называют иудой? Так вот они имеют право. Потому что они в тебя поверили как в лидера, как в носителя духа, как в мужика, которым можно будет гордиться. И даже если фактически ты своему клубу и не вредил, то как капитан всё равно предал их мечту. Потому что исчез.

И где ты сейчас, Денис? Молчишь на лавке? Это понятно, это мы видим. Но где ты настоящий? Кого хочешь обмануть этими позитивными фотографиями в «Инстаграме» с отключёнными комментариями? Где реакция, где протест или хотя бы простое желание объяснить ситуацию? Или что, думаешь отсидеться? Уверен, что покричат и забудут? Или ты правда иуда и тебе просто нечего сказать? Может, у тебя есть какие-то советчики, которые выставляют за тебя эти запоздалые и дурацкие извинения за лайки или создают этот жуткий фон с разводом? Ну, в таком случае они скорее твои враги. А если ты вот так ведёшь себя сам, то это, Денис, реально похороны.

Футбол Рианчо уныл и ужасен. Испанца нельзя оставлять в «Спартаке» Красно-белые потерпели четвёртое подряд домашнее поражение в чемпионате. На этот раз в матче с «Уралом».

Ты понимаешь, что своим молчанием не просто закрываешься от фанатов, но и бросаешь тех людей, которые тебя поддерживают? А таких, оказывается, всё ещё много. Представь, перед матчем я 15 минут без монтажа спрашивал случайных болельщиков «Спартака»: довольны ли они оскорблениями и считают ли, что тебя нужно убрать из команды? Результат шокировал – против тебя выступил лишь один человек. Но с каждым днём молчания их будет всё больше и больше. Потому что именно с тобой этот свист и ужас, убивающий других игроков и вызывающий раскол на трибунах, продолжится. А без тебя – прекратится.

Но ладно Глушаков. Он обычный пацан из Миллерова, так много сделавший для своего города, вообще для простых людей, но не выдержавший статуса легенды. Но где же настоящая величина, а, Сергей Родионов? Вам не кажется, что позорно быть генеральным и спортивным директором «Спартака», но за два года не сказать ни слова, лишь трусливо бегая между машин от журналистов?! Разве не на вас прямая ответственность за приобретение всех футболистов за последние два года? Может, объясните, зачем вы всех их купили, а потом так неизбежно продали Промеса? Каррера виноват? Или агенты, которые с ним работали? Ну так докажите это. А если молчите — значит и сказать вам нечего. И поведайте нам, господин директор, что вообще случилось за полтора года с командой? Вы же умный, знаете языки, академию выстроили, полезного сколько сделали. Что же получается, вам просто претит опускаться с небес до земного уровня? Ну тогда смотрите на то, что натворили, и обязательно слушайте.

Хорошо, Родионов, возможно, и был поднят на пост гендиректора для оттяжки общественного внимания. Но где вице-президент Наиль Измайлов? Даже не так. Кто вообще Наиль Измайлов? За что он отвечает? Что сделал за время своего управления? Наладил работу по трансферам? Загадочно. Привлёк инвестиции и вывел клуб на новый уровень в медиасфере и пиаре? Ещё интереснее. Организовал работу с болельщиками? Просто попробуйте вспомнить последнюю успешную акцию клуба. Скажете, что «Спартак» успешен? Так он с таким вниманием всей страны был бы богат и без вас. Так чего вы сделали и чего хотите, Наиль Измайлов? Ведь не того, чтобы ваше имя распевала фанатская трибуна?

Хотя что скажет Измайлов, если он просто выполняет волю владельца? Но где Леонид Федун? Как он выстроил работу? За что уволил Карреру? Почему не назвал нового тренера? Как мог проигнорировать фанатов? Не забыл ли он, что всё ещё владеет клубом? И понимает ли, что своим молчанием подставляет примерно всех? Или уже всё равно — главное, что «Тушино» и уже не «Нольтрофеич».



Фанаты правы. Рыба гниёт с головы. И только Федун способен сделать этот процесс обратимым, если ещё не поздно.