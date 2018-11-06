Один игрок, на примере которого можно объяснить подъём «Локомотива»

В «Локомотиве» достаточно классных футболистов. Бенедикт Хёведес и Гжегож Крыховяк поиграли в хороших клубах, Ману Фернандеш может ходить по полю пешком и позволять себе ленивый дриблинг, но затем зашвыривает такую передачу, что у всей обороны соперника случается обморок, Соломон Кверквелия стал символом надёжности обороны в чемпионском сезоне, а Алексей Миранчук уже давно — главная надежда болельщиков команды. Но при этом на самом деле результаты красно-зелёных зависят не от комплексно развитых футболистов, а от жёстких ролевиков.

Ровно два месяца назад, когда «Локо» с чудовищным скрипом стартовал в чемпионате и вымучивал голы и голевые моменты, я объяснял этот провал на примере Антона Миранчука. Заголовок того текста отличается от этого одним словом: тогда был «провал», а теперь — «подъём». Вот эта статья.

Один игрок, на примере которого можно объяснить стартовый провал «Локомотива» Ещё весной его хвалил Симеоне.

Роль Антона становилась главной в быстрых атаках, и его слабая игра, как следствие тактической дилеммы, отражалась на продуктивности команды. После пяти туров чемпионата «Локо» был 13-м по количеству быстрых атак, доведённых до удара, — катастрофический результат для команды, которая нашла в этом свою сильную сторону год назад. После нынешнего тура команда уже будет не ниже четвёртого места по тому же показателю, и это оттеняет работу Антона Миранчука, которому вернули прошлогодний футбол.

На старте этого сезона сам Миранчук признавал, что его функции на поле изменились. Это отразилось и на карте игровых действий (футболист стал располагаться выше), и на типичных действиях (например, он стал чаще работать с мячом спиной к чужим воротам). Произошло это из-за перехода Крыховяка, который быстро забрал центр поля себе, заставляя Антона частично дублировать свои действия. При этом лучшие матчи Миранчука в прошлом сезоне были сыграны, когда он дублировался в зоне Фернандеша, который забирал на себя защитника с подстраховкой, освобождая некоторое свободное пространство, доступное для Антона.



Смесь случайностей и необходимых перестановок после неудачных в плане созидания матчей привела к тому, что Миранчуку вернули прошлогодние функции. Во-первых, поочерёдно «Локо» стал лишаться защитников, что привело к тому, что позицию центрдефа доверили Крыховяку. Во-вторых, травму получил Фёдор Смолов, и впереди остался только Эдер, сужая атакующий потенциал команды. В-третьих, в матче с ЦСКА Эдер был удалён, и на следующую игру Сёмину пришлось вводить в состав Антона с теми функциями, что он имел в прошлом сезоне.



И результат не заставил себя ждать. Просто посмотрите на сравнительную статистику Миранчука в быстрых атаках в прошлом сезоне, в первых турах нынешнего и в матчах чемпионата, Лиги чемпионов и Кубка России после удаления Эдера в дерби.

Снизившаяся точность передач объясняется тем, что Антон даже чаще, чем в чемпионском сезоне, стал играть на последнюю треть, реже оставляя мяч очередной подготовительной передачей в центре. Моментально стало понятно, что такая его узкоспециальная игра — именно то, чего не хватало «Локомотиву» в конце лета и начале осени, и команда стала побеждать. Сам Миранчук говорит, что теперь он чаще, чем в прошлом сезоне, может держать мяч, но здесь скорее речь идёт о том, что весь «Локо» старается отойти от жёстко контратакующего стиля. При этом лучшие действия Миранчука по-прежнему совершаются при минимуме касаний.

И ещё одно качество, которое делает Антона важным для «Локомотива». Он почти никогда не задумывается над ударом и умеет очень быстро подстроиться под мяч. В атаках, где соперник не успевает массово откатиться за линию мяча, этот навык становится ключевым: на открытом пространстве Миранчук бьёт без размышлений. И тот факт, что именно он забивает сейчас с игры чаще остальных, нисколько не случаен.